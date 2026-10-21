Явор Гечев: Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии

Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии, а опозицията използва случаите с "Петричкия Ескобар" и "Сливенския Ескобар" за предизборни цели. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев в предаването "Денят ON AIR".
Той подчерта, че близо 30 депутати от партията са били в пленарната зала при опита за провеждане на извънредно заседание по темата.
"Дадохме много повече от 10 гласа, за да могат да съберат кворум", подчерта Гечев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той увери, че и следващата седмица партията му ще осигури депутати, ако се стигне до нов опит за извънредно заседание по въпроса. По думите му темата се използва за медийна консумация, а парламентът не бива да се превръща в част от предизборната кампания.
Гечев обясни, че процедурата за помилване включва проверки от множество специалисти и комисии, включително медицински.
"Не можеш да излъжеш всички тези хора. Какво точно неясно има в цялата история? Законът е същият за всички. Ако не е добър, дайте да го променим."
За случая със "Сливенския Ескобар" гостът на предаването призна, че дори не е чувал. Депутатът коментира и протестите срещу реакцията на правителството след инцидента с кораб в Черно море. Той подчерта, че правото на протест е изконно, но не приема част от отправените обвинения.
"Всеки има право да протестира, когато има нужда от това. Не съм съгласен с нещата, които чух от този протест", обясни Гечев.
По думите му България е поискала международна помощ, провела е консултации със съюзниците и е предприела необходимите действия за установяване на отговорността.
"Направихме всичко по член 4, без да го активираме", обобщи Гечев, визирайки Северноатлантическия договор.
Депутатът подчерта, че страната не може да отправя официални обвинения към Русия или Украйна без категорични доказателства. Ако такива бъдат установени, ще последват съответните дипломатически действия. Според него към момента българските териториални води не са застрашени, а корабоплаването продължава въпреки напрежението в региона.
"Имаше една седмица стрес, но корабоплаването не е спряло", коментира народният представител.
Гечев предупреди, че напрежението в Черно море вече има сериозна икономическа цена, включително заради застраховките в корабоплаването. Той подчерта стратегическото значение на региона за световните доставки на храни, но увери, че българските пристанища продължават да работят.
По думите му алтернативните маршрути през българските териториални води са значително по-безопасни. Депутатът защити и необходимостта част от дипломатическите разговори да останат извън публичното пространство.
"Ако дипломацията е по телевизията, значи не работи", изтъкна Гечев. Гечев призна, че през последния месец има поскъпване и че предприетите досега мерки не са достатъчни.
Той обясни, че управляващите са обсъждали практиките на Гърция, Унгария и Хърватия, но са предпочели модел, който запазва свободната търговия.
По думите му правителството се е опитало да постигне доброволно споразумение с търговските вериги за задържане на определени цени, но подходът не е дал очаквания резултат.
"Това, което се случи, беше подигравка от самите вериги, подигравка към държавата", заяви Гечев.
Той предупреди, че търговците не бива да се оплакват, когато държавата започне да упражнява контролните си правомощия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, а ние
22:57 21.10.2026
2 Прецакан избирател
Ами... безплатен обяд няма.
Коментиран от #7
22:59 21.10.2026
3 Показните арести на
Разправяй ги на старата ми шапка.
23:01 21.10.2026
4 гого
Коментиран от #5
23:01 21.10.2026
5 Радев
До коментар #4 от "гого":Лошо ми е...
23:03 21.10.2026
6 НЕ МОЖЕШ
Коментиран от #13
23:06 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 В деня за размисъл
23:09 21.10.2026
9 Дебел,
Роби рундеви, дори отказвате да мислите! Но бива зомбиране ама вие сте за ожалване!
23:10 21.10.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #22
23:12 21.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Искаш да кажеш
23:14 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Буздуган
23:15 21.10.2026
15 Уважаемий
23:16 21.10.2026
16 Оставка
Ако е подписала срещу пари,пак е за оставка.
23:18 21.10.2026
17 Атина Палада
Нищо повече - извадете наяве комисиите!
23:20 21.10.2026
18 Не ме касае фейка ти за Гюров, но
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":ако съм на него, ще те открия и ще те съдя до дупка за клевета. Не го познавам, безпартиен съм, иначе щях да му пратя линк към изказването ти. Може пък някой да го направи.
Такова нещо като анонимност в БГ сайтовете не съшествува.
23:20 21.10.2026
19 Атина Палада
Нищо от болшевизма не е забравено - депютатитье се раздават като пилци. Днес ще дадем осе, утре ще дадем 15. Много ПРОГРЕСИВЬНО.
23:22 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
Ходихме до тоалетната без да си сваляме гащите - ПРОГРЕСИВНО!
23:24 21.10.2026
22 Йоца милосърдна
До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":Нямала е пари да плати явно. Те нали и ги бяха подхвърлили в колата и си ги взеха при ареста, а без пара не става тази работа.
23:29 21.10.2026
23 Актуален въпрос
23:31 21.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.