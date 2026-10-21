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Явор Гечев: Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии

Явор Гечев: Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии

21 Октомври, 2026 22:54 454 24

България е предприела действия в духа на член 4 от договора за НАТО, без официално да го активира, подчерта депутатът от ПБ

Явор Гечев: Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии, а опозицията използва случаите с "Петричкия Ескобар" и "Сливенския Ескобар" за предизборни цели. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев в предаването "Денят ON AIR".

Той подчерта, че близо 30 депутати от партията са били в пленарната зала при опита за провеждане на извънредно заседание по темата.

"Дадохме много повече от 10 гласа, за да могат да съберат кворум", подчерта Гечев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той увери, че и следващата седмица партията му ще осигури депутати, ако се стигне до нов опит за извънредно заседание по въпроса. По думите му темата се използва за медийна консумация, а парламентът не бива да се превръща в част от предизборната кампания.

Гечев обясни, че процедурата за помилване включва проверки от множество специалисти и комисии, включително медицински.

"Не можеш да излъжеш всички тези хора. Какво точно неясно има в цялата история? Законът е същият за всички. Ако не е добър, дайте да го променим."

За случая със "Сливенския Ескобар" гостът на предаването призна, че дори не е чувал. Депутатът коментира и протестите срещу реакцията на правителството след инцидента с кораб в Черно море. Той подчерта, че правото на протест е изконно, но не приема част от отправените обвинения.

"Всеки има право да протестира, когато има нужда от това. Не съм съгласен с нещата, които чух от този протест", обясни Гечев.

По думите му България е поискала международна помощ, провела е консултации със съюзниците и е предприела необходимите действия за установяване на отговорността.

"Направихме всичко по член 4, без да го активираме", обобщи Гечев, визирайки Северноатлантическия договор.

Депутатът подчерта, че страната не може да отправя официални обвинения към Русия или Украйна без категорични доказателства. Ако такива бъдат установени, ще последват съответните дипломатически действия. Според него към момента българските териториални води не са застрашени, а корабоплаването продължава въпреки напрежението в региона.

"Имаше една седмица стрес, но корабоплаването не е спряло", коментира народният представител.

Гечев предупреди, че напрежението в Черно море вече има сериозна икономическа цена, включително заради застраховките в корабоплаването. Той подчерта стратегическото значение на региона за световните доставки на храни, но увери, че българските пристанища продължават да работят.

По думите му алтернативните маршрути през българските териториални води са значително по-безопасни. Депутатът защити и необходимостта част от дипломатическите разговори да останат извън публичното пространство.

"Ако дипломацията е по телевизията, значи не работи", изтъкна Гечев. Гечев призна, че през последния месец има поскъпване и че предприетите досега мерки не са достатъчни.

Той обясни, че управляващите са обсъждали практиките на Гърция, Унгария и Хърватия, но са предпочели модел, който запазва свободната търговия.

По думите му правителството се е опитало да постигне доброволно споразумение с търговските вериги за задържане на определени цени, но подходът не е дал очаквания резултат.

"Това, което се случи, беше подигравка от самите вериги, подигравка към държавата", заяви Гечев.

Той предупреди, че търговците не бива да се оплакват, когато държавата започне да упражнява контролните си правомощия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, а ние

    11 1 Отговор
    ядем доматите с колците

    22:57 21.10.2026

  • 2 Прецакан избирател

    11 1 Отговор
    Работата ясна. Наркобароните ви помогнаха да дойдете на власт, вие им върнахте услугата.

    Ами... безплатен обяд няма.

    Коментиран от #7

    22:59 21.10.2026

  • 3 Показните арести на

    10 1 Отговор
    дребни махленски дилъри, които са бушони, няма да скрие връзките ви с наркомафията.
    Разправяй ги на старата ми шапка.

    23:01 21.10.2026

  • 4 гого

    9 0 Отговор
    комисиите ли я принудиха да подписва

    Коментиран от #5

    23:01 21.10.2026

  • 5 Радев

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "гого":

    Лошо ми е...

    23:03 21.10.2026

  • 6 НЕ МОЖЕШ

    8 0 Отговор
    ДА ПОМИЛВАШ НАРКО ДИЛЪР...ДАЖЕ И ДА ИЗДЪХВА ПРЕД ТЕБ..АКО ГО ПОМИЛВАШ И ТИ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ СТОЛ...

    Коментиран от #13

    23:06 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 В деня за размисъл

    2 0 Отговор
    ще размишлявам къде да ида за гъби, далеч от тия фентанилни прогресисти.

    23:09 21.10.2026

  • 9 Дебел,

    5 0 Отговор
    колко пъти беще казано, че помилването е личен акт на президента или упълномощеното вице. Комисиите не издават и не подписват указ за помилване. Пет помилвани наркоси!
    Роби рундеви, дори отказвате да мислите! Но бива зомбиране ама вие сте за ожалване!

    23:10 21.10.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    5 1 Отговор
    Много показателно за "морала" на Йотова е не само помилването на някакви наркотрафиканти, но и това на Иванчева. Докато тези отпадъци ги освобождава предсрочно под измислени здравословни причини, над 250 молби и писма от граждани и организации са заведени официално в Президентството в подкрепа на Иванчева и Биляна Петрова само в периода между края на 2022 г. и началото на 2023 г. Отделно петиция с 4000 подписа в защита на Иванчева също беше официално внесена в деловодството на държавния глава. И нищо не последва. Лични и адвокатски молби бяха подавани неколкократно през годините от нейните защитници, както и от обществени фигури като Мая Манолова, докато накрая последната лична молба на Иванчева от юли 2025 г. беше уважена, когато и оставаха 10 месеца от присъдата. Сами си правете изводите.

    Коментиран от #22

    23:12 21.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Искаш да кажеш

    3 0 Отговор
    Че е скъпа услуга за което се досещаме. Платежоспособни хора са освободени.

    23:14 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Буздуган

    4 0 Отговор
    Затвора те учи как крадеш с по малък риск да бъдеш хванат... Там взимаш висше образование за стратегия и критично мислене ..!

    23:15 21.10.2026

  • 15 Уважаемий

    5 0 Отговор
    Господине , ВИЕ нямате ли чувството ,че наркопласьорите у нас са под особена закрила от закона....ние българите го имаме....

    23:16 21.10.2026

  • 16 Оставка

    3 0 Отговор
    Ако е подписала без да разбира какво подписва е за оставка, защото е тъпа и не става за тази длъжност.
    Ако е подписала срещу пари,пак е за оставка.

    23:18 21.10.2026

  • 17 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Процедурата за помилване на осъдени преминава през множество проверки и комисии...
    Нищо повече - извадете наяве комисиите!

    23:20 21.10.2026

  • 18 Не ме касае фейка ти за Гюров, но

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    ако съм на него, ще те открия и ще те съдя до дупка за клевета. Не го познавам, безпартиен съм, иначе щях да му пратя линк към изказването ти. Може пък някой да го направи.
    Такова нещо като анонимност в БГ сайтовете не съшествува.

    23:20 21.10.2026

  • 19 Атина Палада

    0 0 Отговор
    "Дадохме много повече от 10 гласа, за да могат да съберат кворум", подчерта Гечев
    Нищо от болшевизма не е забравено - депютатитье се раздават като пилци. Днес ще дадем осе, утре ще дадем 15. Много ПРОГРЕСИВЬНО.

    23:22 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    0 0 Отговор
    "Направихме всичко по член 4, без да го активираме"....
    Ходихме до тоалетната без да си сваляме гащите - ПРОГРЕСИВНО!

    23:24 21.10.2026

  • 22 Йоца милосърдна

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Нямала е пари да плати явно. Те нали и ги бяха подхвърлили в колата и си ги взеха при ареста, а без пара не става тази работа.

    23:29 21.10.2026

  • 23 Актуален въпрос

    1 0 Отговор
    А нощното шкафче на Петроханската ППДБ хижа търси ли се?

    23:31 21.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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