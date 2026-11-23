Дъжд и силен вятър се очакват в България в понеделник, 23 ноември. Според Националния институт по метеорология и хидрология облачността ще бъде предимно значителна, а вятърът ще е умерен и силен от югозапад. След обяд със студения атмосферен фронт той ще се ориентира от северозапад и ще се усили.

През нощта валежи от дъжд ще има на много места в Западна и Централна България, като в северозападните райони са възможни и гръмотевици. През деня дъжд ще вали и в източните части на страната. Преди обяд там ще има повече слънчеви часове, но следобед валежите ще се разширят.

Температурите през нощта ще бъдат между 5° и 10°. Преди обяд ще достигнат 15°-20°, но около и след обяд бързо ще се понижават. По високите западни полета за кратко дъждът може да се примеси и да премине в сняг. В Югоизточна България са възможни гръмотевични бури и градушки.

Времето по градове

В София се очакват около 6° минимална и 10° максимална температура. В Пловдив максималната температура ще бъде около 15°, във Варна - около 18°, а в Бургас - около 19°. НИМХ прогнозира значителна облачност с дъжд и за четирите града.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг. Следобед границата на снеговалежите ще се снижава. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 1°.

По Черноморието облачността ще е значителна. Преди обяд ще има повече слънце, а след това ще превали дъжд, на места придружен от гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, който следобед ще се обърне от северозапад. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, а максималните температури - между 17° и 20°.

Източници: bta.bg