Руският товарен кораб „Спарта 2“, ударен от два дрона във Финския залив, започна да бъде изтеглян към руските води. Буксировката се извършва от спасителния кораб „Мурман“, а операцията се наблюдава от финландската брегова охрана, съобщи финландската обществена телевизия Yle.

По данни на финландските власти корабът е стабилен, макар да е леко накренен. „Термокамерите показват, че някои контейнери са топли, но корабът е достатъчно стабилен за буксировка“, заяви финландската брегова охрана. Външни пламъци вече не се виждат, но продължава охлаждането на контейнерите.

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„Спарта 2“ беше ударен на 21 ноември, докато плавал от Санкт Петербург към Калининград. Финландските въоръжени сили посочиха, че атаката вероятно е извършена от Украйна, но Киев не е поел публично отговорност. Ударът е станал в международни води западно от остров Гогланд. След като корабът загубил способност да маневрира, той се отклонил и навлязъл във финландски териториални води.

Екипажът от 16 души е евакуиран на руски кораб. Един от моряците е получил леки наранявания. Финландски, естонски и руски плавателни съдове са участвали в гасенето и охлаждането на кораба. Финландската брегова охрана съобщи, че досега не е установено изтичане на гориво или други опасни вещества.

Товарът на кораба остава неизвестен

Съдържанието на товара не е обявено от руските власти. „Спарта 2“ е 121-метров кораб, свързан с „Оборонлогистика“ - компания, която обслужва логистиката на руското Министерство на отбраната. Корабът е под американски санкции и преди е бил използван за превоз на оръжия и военно оборудване.

Финландските власти са обсъждали възможността корабът да бъде отведен до финландско пристанище, но са оценили този вариант като рисков заради пожара, неизвестния товар и метеорологичните условия. Затова е избрано изтеглянето му към руската зона на отговорност.

Буксировката започна, след като видимият пожар беше потушен и корабът беше достатъчно охладен. Финландските и естонските плавателни съдове продължиха да следят операцията, докато опасността за корабоплаването и морската среда намалява. Президентът на Финландия Александер Стуб определи инцидента като сериозен и заяви, че корабът е напуснал финландските териториални води.

Източници: yle.fi, euronews.com, news.err.ee