Върховният административен съд отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу избора на Емилия Русинова за административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е от 18 февруари 2026 г., когато Русинова получи 8 гласа, а Атанасов – нито един.

ВАС е приел, че към датата на избора срещу Русинова няма наложено дисциплинарно наказание с влязло в сила решение. Според съда законосъобразността на оспорения акт трябва да бъде преценявана към момента на издаването му – 18 февруари 2026 г.

В жалбата си Атанасов твърди, че процедурата е проведена машинално, без ясни критерии и мотиви. Той оспорва и значението, придадено на „добрия работен климат и уют“ в прокуратурата, като посочва, че това не е сред нормативно определените приоритети за работата на Софийската градска прокуратура.

„Софийска градска прокуратура е единствената окръжна прокуратура в Република България, която преследва извършителите на политическа корупция“, пише Атанасов в жалбата си.

Следователят поддържа, че при събеседването с Русинова не са били зададени въпроси за резултатите по дела за политическа и икономическа престъпност. Той поставя под съмнение и правомощията на Прокурорската колегия да извършва кадрови назначения след изтичането на мандата на ВСС през 2022 г.

Особено мнение за мандата на ВСС

Съдебният състав е отхвърлил възражението, че решението за избора е нищожно заради изтеклия мандат на ВСС. ВАС е посочил, че решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 г., на което се позовава Атанасов, не обосновава извода за нищожност на конкретния избор.

По делото обаче има особено мнение на съдията докладчик. Според него изборът е материално незаконосъобразен, тъй като е направен от орган с изтекъл мандат и така се нарушава изискването за независимост на магистратите.

ВАС е разграничил спора за законосъобразността на избора от последващото дисциплинарно производство срещу Русинова. Производството е образувано от Прокурорската колегия през май 2026 г., но според съда то не може да промени преценката за избора, извършен на 18 февруари.

Съдът е посочил още, че въпросите, свързани с твърдения за евентуални дисциплинарни нарушения, трябва да бъдат изяснени в отделното производство. До приключването му за Русинова важи презумпцията за невиновност.

Източници: 24chasa.bg, dnes.dir.bg