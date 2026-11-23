Ловеч е в тридневен траур заради кончината на Ловчанския митрополит Гавриил. Със заповед на кмета Страцимир Петков дните 22, 23 и 24 ноември са обявени за траурни в цялата община. В катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ миряни се поклониха пред паметта на духовника, който в продължение на 25 години беше пастир на православните християни в Ловчанската епархия.

Жителите на града го описват като духовен баща, който е помагал на бедни и страдащи хора. „Грижеше се много за страдащите и бедните хора. Направи кухня, направи така, че се осигуряваше топла храна всеки ден на бедните хора“, разказа Мирослава Георгиев.

Сред делата, с които митрополит Гавриил остава свързан в Ловеч, са кухнята за бедни, православното училище и катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на града. По време на репортажа беше посочено, че за изграждането на църквата той е продал наследствения си апартамент в София и е дарил средствата.

„Дарявал е много средства, построил е църквата на центъра, за много други църкви е дарявал и е помагал за изграждането им“, каза Деница Димитрова. Емилия Берова си спомни за разговор с владиката в труден момент: „Плаках един път и той ми каза думички да ме успокои.“

„Истински монах и наставник във вярата“

Мирослава Георгиев определи митрополит Гавриил като човек, който не само говорел за православието, но и го живеел чрез строг и чист живот. Маргарита Дончева го описа като мъдър, разумен и спокоен човек, от когото хората можели да взимат пример.

„За мен беше духовен баща, истински монах, истински епископ, истински човек, истински наставник във вярата“, каза отец Михаил Ковачев. Патриарх Даниил също заяви, че Църквата е загубила един от своите стожери.

Митрополит Гавриил почина на 76-годишна възраст след лечение във Военномедицинската академия. Тялото му беше положено за поклонение в синодалния параклис в София. Светият синод предстои да определи датата и часа на опелото и погребението, както и наместника на овдовялата Ловчанска епархия.

Източници: bntnews.bg