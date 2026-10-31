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Над 12 000 секции са готови за президентския балотаж
  Тема: Избори

Над 12 000 секции са готови за президентския балотаж

31 Октомври, 2026 22:48 537 8

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • машинно гласуване-
  • избирателни секции-
  • цик

До всяка машина ще има брошура с указания за гласуване. Изборният ден започва в 7 часа на 1 ноември

Над 12 000 секции са готови за президентския балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 12 000 избирателни секции в страната са подготвени за балотажа за президент на 1 ноември. Машините за гласуване и изборните книжа вече са доставени, а сградите, в които ще се провежда вотът, са под полицейска охрана.

Новото на втория тур е, че до всяка машина ще бъде поставена брошура с подробно описание на стъпките за гласуване. Инструкцията ще бъде непосредствено до устройството и ще указва кога избирателят трябва да изчака звуковия сигнал.

„Непосредствено до масата на машината ще има тази инструкция. Първа стъпка и така нататък. Изчакайте звуковия сигнал и тя трябва да е до всяка машина“, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

Машините са под полицейска охрана

В Бургас машините бяха натоварени и транспортирани към секциите в областта под полицейска охрана. Помещенията ще бъдат предадени на секционните избирателни комисии около началото на изборния ден.

„Помещенията ще бъдат поети под полицейска охрана до началото на изборите, когато ще бъдат предадени на съответните секционни избирателни комисии, което ще се случи около началото на изборния ден – в 7 часа утре“, каза комисар Димитър Дачев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в Областната дирекция на МВР – Бургас.

При технически проблем с машина, който не може да бъде отстранен по установената процедура, се съставя констативен протокол и гласуването продължава с хартиени бюлетини. Хартиени бюлетини са осигурени във всички секции, в които могат да се наложат.

Какво се случва при грешка на машината

Ако машината покаже съобщение „Вашият глас е отменен“ или друга грешка, гласът не се отчита. При отстраняване на проблема избирателят може да бъде допуснат до повторно гласуване, обясни Ина Вескова, председател на Районната избирателна комисия в Хасково.

В Ямбол е поставен въпросът дали секциите с две машини могат да работят само с едната при по-ниска активност. Според Ани Канева от РИК – Ямбол това не е възможно по методическите указания.

Изборният ден започва в 7 часа и приключва в 20 часа. За гласуване е необходима лична карта. В деня за размисъл са забранени агитацията и оповестяването на социологически данни. По закон кой ще бъде избран за седмия български президент трябва да стане ясно най-късно до сряда.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дали

    3 3 Отговор
    Ще има 12 000 гласуващи?

    Коментиран от #2, #6

    23:05 31.10.2026

  • 2 хмм

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "А дали":

    Не знам колко гласуващи ще има, но гладуващите ще са поне 5 милиона. А от гласуващите зависи дали гладуващите ще бъдат и воюващи.

    23:21 31.10.2026

  • 3 Хаха

    3 0 Отговор
    Гласувайте, за да не дойдат червените кхмери.

    23:28 31.10.2026

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Махайте се бе

    23:38 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Надали

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А дали":

    ...,,Златни избори"...

    23:51 31.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз реших да гласувам за Йотова 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    23:55 31.10.2026

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