Летище „Васил Левски“ в София не е прекъсвало работа, но снеговалежът и проблеми с част от противообледенителната техника доведоха до отменени полети и закъснения до осем часа. Това заяви главният изпълнителен директор на SOF Connect Хесус Кабайеро в предаването „120 минути“.

По думите му за деня са били планирани 50 излитащи полета, пет от които са отменени. Други са се забавили с до осем часа. При пристигащите полети от предвидени 48 са отменени два. Разликата в числата се дължи на отделното отчитане на излитащите и кацащите полети.

„Някои от противообледенителните машини, които трябва да се използват за премахване на леда от самолетите, не са били готови и са били повредени. Това е абсолютно недопустимо“, заяви Кабайеро.

Проблемите са били при наземното обслужване

Летищният оператор отговаря за почистването на пистата, пероните и стоянките, докато авиокомпаниите работят с наземни оператори за обслужването на самолетите, багажа и противообледенителната обработка. Според Кабайеро част от машините не са били в изправност, а капацитетът не е достигнал за натоварването при зимната обстановка.

Снегът върху самолетите е достигнал около 40 сантиметра. Заради натрупването на сняг и лед обработката е отнемала приблизително два пъти повече време. Най-натоварен е бил периодът между 5 и 9 часа сутринта, когато средно 14 полета трябва да преминат през площадките за противообледенителна обработка.

Някои пътници са останали в самолетите между четири и пет часа, преди да получат възможност да слязат. Кабайеро каза, че след установяването на проблема авиокомпаниите са били помолени да върнат самолетите към терминала, за да могат пътниците да получат храна и напитки и да бъдат информирани.

Започва проверка на операторите

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да провери дейността на „СОФ Кънект“ и на тримата наземни оператори на летището — „Суиспорт България“, „Голдеър Хендлинг“ и „Авиапартнър България“.

Кабайеро посочи, че летището няма договорни отношения с наземните оператори и съответно не може да им налага глоби. По думите му санкциите и контролът са в правомощията на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Подготовката за зимния сезон започва още през лятото, а готовността на операторите се проверява всяка седмица, заяви директорът на SOF Connect. Той добави, че вече се провеждат координационни срещи за понеделник сутринта и за целия зимен сезон. Очакваното застудяване през следващата седмица според него създава допълнителен риск за работата на летището.

„На хартия всичко беше перфектно. И после, когато започна снеговалежът, видяхме, че някои от машините не са били в готовност“, каза Кабайеро. Според него бъдещият Терминал 3 трябва да увеличи капацитета на летището, включително чрез изграждането на повече площадки за противообледенителна обработка.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg