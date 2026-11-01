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Георги Господинов: Скоро децата ще питат къде бяхте
  Тема: Избори

Георги Господинов: Скоро децата ще питат къде бяхте

1 Ноември, 2026 22:42 795 37

  • георги господинов-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • политически коментар

Писателят коментира балотажа за президент и вицепрезидент и предупреди за последиците от безразличието и мълчанието

Георги Господинов: Скоро децата ще питат къде бяхте - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Писателят Георги Господинов коментира проведения на 1 ноември балотаж за президент и вицепрезидент. „Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026“, написа той във Facebook.

В публикацията си Господинов поставя акцент върху безразличието и мълчанието на хората, които заявяват, че не искат война и дронове, но според него чрез пасивността си допринасят за връщането на нежелан политически модел.

„Сънят на обществата ражда диктатури“, пише Георги Господинов.

Писателят пита дали липсата на позиция е продиктувана от страх, конюнктура или от опасение човек да не бъде атакуван в личните си съобщения. Коментарът му е свързан с резултатите от президентския вот и с отговорността, която според него избирателите носят пред следващите поколения.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още един

    43 5 Отговор
    Набеден мислител.

    22:43 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Властта ще се реши на улицата.

    22:44 01.11.2026

  • 4 Исторически факти

    28 4 Отговор
    Плаче букъра.. реве.

    22:45 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ВЕДНАГА ОТГОВАРЯМ - ПОДГОТВЯХ РОЗИТЕ ЗА ЗИМАТА В ДЕТРОЙТСКАТА МИ ГРАДИНА
    ..... :)

    22:45 01.11.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    28 5 Отговор
    Бяхме на правилното място . На урните и гласувахме затова, никой да не праща децата ни на война , да станат курбан , заради глупостта на Урсула и слагачеството на слугите им , като Гюров.

    22:46 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жорка, как е?

    13 3 Отговор
    Хиххиххихихихих

    22:46 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    4 19 Отговор
    Ще огладнее Народа Назима,ЩЕ ПОУМНЕЕ и ще измете Радевото правителство.След което следва и Импийчмънт...така да се каже.

    22:48 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Децата ще са доволни

    5 7 Отговор
    Дрогата ще е изобилна

    22:50 01.11.2026

  • 18 Не е важно дали си чел нещо от него

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Важно е да не си падаш по лъжи!

    Коментиран от #29

    22:50 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ресторант Синият лъв 🦁

    9 2 Отговор
    Знам едно,комунистите бяха твърде милостиви преди 81 години.

    22:51 01.11.2026

  • 21 ужасТ

    11 2 Отговор
    Брюкселската подлога е много разочарован...

    22:51 01.11.2026

  • 22 много надценен

    11 0 Отговор
    интелигент

    22:52 01.11.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Децата на цървулите,":

    Ако си от поколението клон(00) ZET и не знаеш -
    Той един така говореше за децата в У... йна ❗

    "Вашите (на киевчани) ще ходят на училище,
    а техните ( на ЛНР и ДНР) ще се крият под земята!"😉

    22:53 01.11.2026

  • 24 Перо

    8 0 Отговор
    Прав беше един колега писател на тоя елемент, че всичко дължи на чичко Шорош и нео-либералните партии и движения, никакво творчество!

    22:53 01.11.2026

  • 25 Съдията

    5 0 Отговор
    Ми напий се и дръпни един джойнт, за да не заспиваш. И поглеждай през десет минути от страх под леглото, да не би Путин да изскочи отдолу.

    22:54 01.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Беднюгите

    1 3 Отговор
    рундьови ще оредеят до пролетта

    22:54 01.11.2026

  • 28 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Йотова 🤪 ей така само за майтапа 😆 както когато гласувам за Волен 😂 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    22:54 01.11.2026

  • 29 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не е важно дали си чел нещо от него":

    Йорова ли

    Коментиран от #33

    22:55 01.11.2026

  • 30 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Нормалните въпрлси към писателя ги махате.
    Що така?

    22:56 01.11.2026

  • 31 Факт

    0 1 Отговор
    Няколко стотин полезни идиота гласуваха за мизерия!

    22:56 01.11.2026

  • 32 Артилерист

    3 0 Отговор
    А децата не питат ли сега какво се случва с България след толкова години демокрация/капитализъм?

    22:56 01.11.2026

  • 33 Въпроса бе

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Като":

    да не си фен на лъжи и да не се продаваш като този на снимката и да те ползват за пропаганда.

    22:58 01.11.2026

  • 34 Отговорът

    0 0 Отговор
    Не искаме война, за това гласуваме за Йотова. Също не искаме евроджендърски политики и либерални помий, не давам и 1€ за корумпираните украински терористи

    22:58 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 читател

    0 0 Отговор
    От такива титани на мисълта не искам акъл. Припомням на публиката.

    Малко сутрешно престъпление
    Георги Господинов

    Навън е валяло дъжд
    прохождаш сънен на сутринта и
    (по пътеката към тоалетната)
    шруп
    охлювът под краката ти

    убийство по невнимание
    но това не смекчава вината
    оглеждаш се
    поради ранния час няма свидетели
    избутваш трупа под тревите
    натежали от капки
    и това не отмива греха
    убийството е толкова малко
    че не можеш да го забравиш
    през целия ден

    22:59 01.11.2026

  • 37 Съвършено точен

    0 0 Отговор
    в коментара е Господинов. След тези избори положението в България е : вся власт советом

    22:59 01.11.2026

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