Георги Господинов: Скоро децата ще питат къде бяхте

Писателят Георги Господинов коментира проведения на 1 ноември балотаж за президент и вицепрезидент. „Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026“, написа той във Facebook.
В публикацията си Господинов поставя акцент върху безразличието и мълчанието на хората, които заявяват, че не искат война и дронове, но според него чрез пасивността си допринасят за връщането на нежелан политически модел.„Сънят на обществата ражда диктатури“, пише Георги Господинов.
Писателят пита дали липсата на позиция е продиктувана от страх, конюнктура или от опасение човек да не бъде атакуван в личните си съобщения. Коментарът му е свързан с резултатите от президентския вот и с отговорността, която според него избирателите носят пред следващите поколения.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още един
22:43 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
22:44 01.11.2026
4 Исторически факти
22:45 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... :)
22:45 01.11.2026
7 РЕАЛИСТ
22:46 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жорка, как е?
22:46 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
22:48 01.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Децата ще са доволни
22:50 01.11.2026
18 Не е важно дали си чел нещо от него
До коментар #12 от "Някой":Важно е да не си падаш по лъжи!
Коментиран от #29
22:50 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ресторант Синият лъв 🦁
22:51 01.11.2026
21 ужасТ
22:51 01.11.2026
22 много надценен
22:52 01.11.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "Децата на цървулите,":Ако си от поколението клон(00) ZET и не знаеш -
Той един така говореше за децата в У... йна ❗
"Вашите (на киевчани) ще ходят на училище,
а техните ( на ЛНР и ДНР) ще се крият под земята!"😉
22:53 01.11.2026
24 Перо
22:53 01.11.2026
25 Съдията
22:54 01.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Беднюгите
22:54 01.11.2026
28 Веселяка
22:54 01.11.2026
29 Като
До коментар #18 от "Не е важно дали си чел нещо от него":Йорова ли
Коментиран от #33
22:55 01.11.2026
30 ?????
Нормалните въпрлси към писателя ги махате.
Що така?
22:56 01.11.2026
31 Факт
22:56 01.11.2026
32 Артилерист
22:56 01.11.2026
33 Въпроса бе
До коментар #29 от "Като":да не си фен на лъжи и да не се продаваш като този на снимката и да те ползват за пропаганда.
22:58 01.11.2026
34 Отговорът
22:58 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 читател
Малко сутрешно престъпление
Георги Господинов
Навън е валяло дъжд
прохождаш сънен на сутринта и
(по пътеката към тоалетната)
шруп
охлювът под краката ти
убийство по невнимание
но това не смекчава вината
оглеждаш се
поради ранния час няма свидетели
избутваш трупа под тревите
натежали от капки
и това не отмива греха
убийството е толкова малко
че не можеш да го забравиш
през целия ден
22:59 01.11.2026
37 Съвършено точен
22:59 01.11.2026