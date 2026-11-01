Георги Господинов: Скоро децата ще питат къде бяхте

Писателят Георги Господинов коментира проведения на 1 ноември балотаж за президент и вицепрезидент. „Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026“, написа той във Facebook.

В публикацията си Господинов поставя акцент върху безразличието и мълчанието на хората, които заявяват, че не искат война и дронове, но според него чрез пасивността си допринасят за връщането на нежелан политически модел.

„Сънят на обществата ражда диктатури“, пише Георги Господинов.

Писателят пита дали липсата на позиция е продиктувана от страх, конюнктура или от опасение човек да не бъде атакуван в личните си съобщения. Коментарът му е свързан с резултатите от президентския вот и с отговорността, която според него избирателите носят пред следващите поколения.

Източници: novini.bg