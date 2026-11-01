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Илияна Йотова: От телевизията до първата жена - президент на България
  Тема: Избори

Илияна Йотова: От телевизията до първата жена - президент на България

1 Ноември, 2026 23:39, обновена 1 Ноември, 2026 23:35 980 73

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • президент на българия-
  • кирил вълчев-
  • румен радев

Политическата ѝ кариера минава през БНТ, БСП, Европейския парламент и президентската институция

Илияна Йотова: От телевизията до първата жена - президент на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова е първата жена, избрана за президент на България според предварителните резултати от балотажа на 1 ноември 2026 г. На втория тур тя се изправи срещу Андрей Гюров, а кандидат за вицепрезидент в нейната двойка беше Кирил Вълчев.

След края на изборния ден Йотова благодари на избирателите и на политическите сили, които са я подкрепили. „Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим“, заяви тя. По думите ѝ Андрей Гюров ѝ се е обадил, за да я поздрави за победата и да каже, че тя ще бъде достоен президент, който ще търси диалог с всички.

От БНТ до вицепрезидентския пост

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършила е 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е във френското Национално училище по администрация и в Центъра по европейски науки в Страсбург.

Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия. Между 1990 и 1997 г. работи като репортер, редактор и водещ, а по-късно оглавява дирекция „Новини и актуални предавания“.

След това Йотова поема пресцентъра на Националния съвет на БСП, който ръководи от 1997 до 2007 г. Народен представител е в 40-ото Народно събрание от 2005 до 2007 г. През този период е председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в ПАСЕ.

Десет години в Европейския парламент

През юни 2007 г. Йотова става член на Европейския парламент и запазва мандата си до 2017 г. Работи по теми, свързани с вътрешния пазар, гражданските свободи, правосъдието, организираната престъпност, миграцията и защитата на личните данни.

Автор е на първия доклад на Европейския парламент за Черно море и рибарството в него. Сред акцентите в работата ѝ е и европейската политика за справяне с миграционната криза, както и приемането на България в Шенгенското пространство.

Пътят към президентството

През ноември 2016 г. Илияна Йотова е избрана за вицепрезидент на България в тандем с Румен Радев. Двамата полагат клетва пред 43-ото Народно събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари встъпват в длъжност. През ноември 2021 г. са преизбрани за втори мандат.

На 19 януари 2026 г. Румен Радев обявява оставката си като президент. След като Конституционният съд прекратява предсрочно пълномощията му, на 23 януари Илияна Йотова встъпва като държавен глава.

Победата на изборите през ноември 2026 г. поставя началото на първия президентски мандат на жена, избрана пряко от българските избиратели. Следва официалното обявяване на окончателните резултати и встъпването в длъжност на новоизбрания президент.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боку Бандитът

    15 3 Отговор
    Лошо ми е...

    Коментиран от #64

    23:38 01.11.2026

  • 4 Просто...

    6 6 Отговор
    .....беше най ударната от всички предложени или възможна да бъде избрана

    Коментиран от #7

    23:39 01.11.2026

  • 5 коко

    16 11 Отговор
    Българското щастие да живееш на пари от Европа а да служиш на Русия отива към своя край...

    Коментиран от #22

    23:39 01.11.2026

  • 6 У нас е било и по-зле, но:

    12 16 Отговор
    СРАМ МЕ Е ОТ РЕЗУЛТАТА НА БАЛОТАЖА !

    23:40 01.11.2026

  • 7 Просто...

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Просто...":

    ...удачната

    23:40 01.11.2026

  • 8 Андрешко

    12 0 Отговор
    Как ще ги ручаме жабетата?

    23:42 01.11.2026

  • 9 Риторично

    14 4 Отговор
    Колко време ще бъде президент?

    Коментиран от #15, #35, #71

    23:42 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бау

    17 15 Отговор
    Бай Ганьо докато не си докара втора 1996та и пак да остане без стотинка няма да миряса.

    23:44 01.11.2026

  • 13 Промяната

    18 13 Отговор
    Постави Гюров на мястото му - на последния чин.

    Коментиран от #62

    23:44 01.11.2026

  • 14 Тази

    7 10 Отговор
    Тази е толкова печена ,през колко генерали и президенти е минала все нещо е попила как сладко се лъже.И какво се оплакват от фактите за помилваните наркодилъри двамата,като фактите са си факти?Най-гнусното,че и двамата заобичаха лъжите.Ние на такива не прощаваме.Да спрат с гадините си ,че ни идват в повече ,особено от ограничения управленец Мунчо.

    23:45 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 пухкав розов либерал

    9 4 Отговор
    аз, така.., не мога, ще се гътна...

    23:47 01.11.2026

  • 17 Хохо Бохо

    15 2 Отговор
    Първата жена беше Плювню дето тиквата му мачка ушите

    23:47 01.11.2026

  • 18 Не е от телевизията

    12 13 Отговор
    от политическата проститутка до наркопрезидент!

    23:48 01.11.2026

  • 19 Някой си

    5 7 Отговор
    Честито България!Пак избрахме по -голямият и обиващ от двата!

    Коментиран от #57

    23:49 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Не е нито баба Тонка

    9 8 Отговор
    Нито е Райна Княгиня. А за вицето да не говорим. Колко жалко за България че днес се постави в тия два партиини президенски избора.

    23:49 01.11.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    17 8 Отговор

    До коментар #5 от "коко":

    Ами , самата Европа ти затвори заводите, реакторите на АЕЦ Козлодуй, не ти даде да построиш АЕЦ Белене и Южен поток. Докара те до просешка тояга, за да ти подхвърля после кокалчета и ти определя цялата политика. От един достоен народ се превърнахме в молещи за помощи. Плюя на такава помощ.

    Коментиран от #32

    23:50 01.11.2026

  • 23 Смърф

    6 0 Отговор
    А сега дайде биографията на Гюров ?!?!?

    23:52 01.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха

    6 8 Отговор
    "президент на кочина" пак си означава "обикновено прасе" май ...

    23:53 01.11.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    10 4 Отговор

    До коментар #20 от "А ти":

    Важното е , че сега се кефя и си пия пиенето. Имам си повод. Наздраве.

    23:53 01.11.2026

  • 27 Госпожо Йотова

    13 3 Отговор
    Поздравление за победата. Трябва обаче да отговорите сега: това ли е Европата в която искаме да сме ? По 5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро да се начислява ! .... после и ДДС да ни се набие върху целият тотал? Акцизите на алкохола и цигарите 2 пъти за година да ни се увеличават и по 50% мито на текстила да се слага? ..... Дали отношение ще вземете по тази тема?

    23:53 01.11.2026

  • 28 Номенклатурата

    8 8 Отговор
    Винаги печел. Йотова цял живот е живяла в блок на БОДК, предназначен при соца за чуждестранни дипломати и българи с големи връзки. В сглобка между Радев и ББ няма как да загуби.Всичко беше предрешено.

    Коментиран от #36

    23:54 01.11.2026

  • 29 След десет години в президентството

    5 11 Отговор
    Защо изобщо е възможно да се кандидатира за още един мандат ми не би трябвало да е възможно.

    23:55 01.11.2026

  • 30 Мдааа

    8 11 Отговор
    Държанката на Първанов президент!?Българите наистина откачиха. При нас има шизофренна лудост, потъването е мазохизъм, закопаването на държавата кеф

    Коментиран от #45

    23:55 01.11.2026

  • 31 Сила

    8 12 Отговор
    От леглото на Гоце ....до чорапите на Мунчо

    23:55 01.11.2026

  • 32 Кво правиш в Европа ?

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Кеф ти Бангладеш,Мадагаскар, Камбоджа,Русия.То разликите там са нищожни.
    Ама си не мърдате за...от тая Европа.
    Ти да видиш

    23:56 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БЪЛГАРСНИ КУКУКУВИ

    4 7 Отговор
    ДО СЕГА НИКОЙ НЕ.УСЕТИ ПОЛЗА В ЛИЧЕН ПЛАН ОТ НЕЯ НИКОЙ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НИКАКВА ПОЛЗА ОТ И.ЙОТОВА ДО СЕГА ВЕЧЕ НЯКОЛКО МЕДЕЦА .

    23:57 01.11.2026

  • 35 След десет години в президентството

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Риторично":

    Точно това е въпроса който витае.

    23:58 01.11.2026

  • 36 Пущиня(к)

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Номенклатурата":

    Абсолютно! Мен затва ми е чудно тоо гащник Гюро ка така си поверва. При положение, че гербесъците са бита карта отсекъде.

    00:00 02.11.2026

  • 37 Артилерист

    10 4 Отговор
    Този път жълтопаветния умнокрасивитет не можа да организира сглобка и народът на България избра по-добрия вариант...

    00:00 02.11.2026

  • 38 Какво има да коментираме въобще

    7 1 Отговор
    Неолиберализмът изкара на показ най-лошото в нас и Гюров и пасмината му са чист пример за това ...

    00:03 02.11.2026

  • 39 Някой си

    1 7 Отговор
    Никой от младите хора да не напуска страната,а да се хваща с опиати и чалга!Тази помилва най-новата доходна и прогресираща професия тук!Съдене няма да има!

    Коментиран от #40, #41, #42, #43, #46

    00:05 02.11.2026

  • 40 Любо чука

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Някой си":

    Потвърждавам!

    00:07 02.11.2026

  • 41 Таки

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Някой си":

    Потвърждавам!

    00:07 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Али

    3 6 Отговор
    Който може все още да се движи, да напуска територията! Вземете най необходимото и побързайте!

    Коментиран от #49

    00:09 02.11.2026

  • 45 Ами...

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Мдааа":

    Сглобката можеше да издигне и да избере Нейнски за президент. При нея доказано и президента Стоянов и премиера Костов са хвърляли чоп кой първи да я посети при общи държавни мероприятия в чужбина.

    00:09 02.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Една година изпълнява длъжността

    4 2 Отговор
    Президент. Няма нищо ново под слънцето.

    00:10 02.11.2026

  • 48 Феникс

    5 6 Отговор
    Това е най жалкият президент избран със най голямото малцинство! По жалка даже и от Плевнелиев! Но това са новите реалности! Поне сега червените човечета имат пълната власт и ще им лъснат евроатлантическите глобалистки голи бузки!

    00:11 02.11.2026

  • 49 Тимур

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "Али":

    Да,да,да нлтрябва да се изнасяме от Копейландия

    Коментиран от #54

    00:12 02.11.2026

  • 50 Първата Наркобаронка на България

    1 6 Отговор
    Поздравления за всички! Фентанил на примоция!

    00:13 02.11.2026

  • 51 Дика

    4 3 Отговор
    Народ от шушумиги, това е положението. Да се кланяш и гласуваш за руски подметки и да се радваш, че народ подложен на агресия и терор от един диктатор е примитивно малоумие. Е затова нищо не се получава на тая загубена територия. Добре, че Левски, Раковски и всичките ни възрожденци отдавна ги няма, че щяха да ги е срам, ама то и тогава е било същото, преклонена главица сабя не я сечи, да ама не.

    00:13 02.11.2026

  • 52 браво

    4 2 Отговор
    радвам се че народа успя отново да победи мафията

    00:13 02.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Честита победа,

    3 3 Отговор
    Госпожа Илияна Йотова! Пожелавам ви здраве, и още един мандат като Президент!

    00:16 02.11.2026

  • 57 научи български

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой си":

    нищо не ти се разбира !

    00:17 02.11.2026

  • 58 Госпожо Йотова Поздравление за победата

    2 2 Отговор
    Гласувах за вас НО с отвращение. Избрах по малкото зло. Обяснявам защо. Относно мисията за охрана на концлагера „Ашраф“ в Ирак е редно да припомня за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, вие г-жо Йотова гласувахте в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикуваха, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак ви нарече тогава г-жо Йотова "парцал" ! Надявам се че помните и оценявате грешката си и няма да я повторите с Русия...

    00:18 02.11.2026

  • 59 Това което трябва да знаеш

    0 3 Отговор
    Къде е електората дето гласува за Радев. Какво стана с тия много хора. Няма го.

    00:19 02.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 това което трябва да знеш

    2 3 Отговор
    Тези червени мумии заминаха в канала. На един протест са.

    Коментиран от #68

    00:20 02.11.2026

  • 62 Дебата беше на кантар

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяната":

    Обаче хората чак втория тур се сетиха да гласуват. Социолозите каквото предричаха на първия тур се случи на втория. Как стана така не ми е ясно но все тая.

    Коментиран от #66

    00:23 02.11.2026

  • 63 оп те ма

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "всички продажни боклуци":

    ние сме на запад от кочината бре

    00:23 02.11.2026

  • 64 Спечелихте. Поздравления.

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Боку Бандитът":

    Това само потвърди съмненията ми и улесни решението ми Примирявам се, че съм от малцинството.
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    Коментиран от #69

    00:26 02.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ФУСТАТА НА РАДЕВ

    1 2 Отговор
    НЕ Е ПРЕЗИДЕНТ.

    САМО ПИОНКАТА ЗА ПРЕД КАМЕРИТЕ.

    00:29 02.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Боку Бандитът

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Спечелихте. Поздравления.":

    Ти добре ли си?! Как така сме спечелили? Не съм агитирал за Йотова... поне не явно. Севдалина да не е объркала конците нещо?🤔

    00:31 02.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Изобщо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Риторично":

    Няма да е Президент.

    Йотова поне ще си взема заплатата
    И пенсията до живот.

    Ще бъде само Цирково Пони.

    00:32 02.11.2026

  • 72 Екстра

    0 0 Отговор
    Планината Броукбек в потурите на Витоша.

    00:33 02.11.2026

  • 73 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Йотова е точно кариерното израстване на един комунист.държавна телевизия после депутатка и хрантутник.на два коня слама не е разделила в успешния си живот.такива обаче трябват на бг комуниста .да.чисти тоалетни в германия и да се радва на тази убавица...

    00:33 02.11.2026

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