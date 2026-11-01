Илияна Йотова: От телевизията до първата жена - президент на България

Илияна Йотова е първата жена, избрана за президент на България според предварителните резултати от балотажа на 1 ноември 2026 г. На втория тур тя се изправи срещу Андрей Гюров, а кандидат за вицепрезидент в нейната двойка беше Кирил Вълчев.

След края на изборния ден Йотова благодари на избирателите и на политическите сили, които са я подкрепили. „Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим“, заяви тя. По думите ѝ Андрей Гюров ѝ се е обадил, за да я поздрави за победата и да каже, че тя ще бъде достоен президент, който ще търси диалог с всички.

От БНТ до вицепрезидентския пост

Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършила е 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е във френското Национално училище по администрация и в Центъра по европейски науки в Страсбург.

Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия. Между 1990 и 1997 г. работи като репортер, редактор и водещ, а по-късно оглавява дирекция „Новини и актуални предавания“.

След това Йотова поема пресцентъра на Националния съвет на БСП, който ръководи от 1997 до 2007 г. Народен представител е в 40-ото Народно събрание от 2005 до 2007 г. През този период е председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в ПАСЕ.

Десет години в Европейския парламент

През юни 2007 г. Йотова става член на Европейския парламент и запазва мандата си до 2017 г. Работи по теми, свързани с вътрешния пазар, гражданските свободи, правосъдието, организираната престъпност, миграцията и защитата на личните данни.

Автор е на първия доклад на Европейския парламент за Черно море и рибарството в него. Сред акцентите в работата ѝ е и европейската политика за справяне с миграционната криза, както и приемането на България в Шенгенското пространство.

Пътят към президентството

През ноември 2016 г. Илияна Йотова е избрана за вицепрезидент на България в тандем с Румен Радев. Двамата полагат клетва пред 43-ото Народно събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари встъпват в длъжност. През ноември 2021 г. са преизбрани за втори мандат.

На 19 януари 2026 г. Румен Радев обявява оставката си като президент. След като Конституционният съд прекратява предсрочно пълномощията му, на 23 януари Илияна Йотова встъпва като държавен глава.

Победата на изборите през ноември 2026 г. поставя началото на първия президентски мандат на жена, избрана пряко от българските избиратели. Следва официалното обявяване на окончателните резултати и встъпването в длъжност на новоизбрания президент.

Източници: btvnovinite.bg