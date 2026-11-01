Илияна Йотова: От телевизията до първата жена - президент на България

Илияна Йотова е първата жена, избрана за президент на България според предварителните резултати от балотажа на 1 ноември 2026 г. На втория тур тя се изправи срещу Андрей Гюров, а кандидат за вицепрезидент в нейната двойка беше Кирил Вълчев.
След края на изборния ден Йотова благодари на избирателите и на политическите сили, които са я подкрепили. „Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим“, заяви тя. По думите ѝ Андрей Гюров ѝ се е обадил, за да я поздрави за победата и да каже, че тя ще бъде достоен президент, който ще търси диалог с всички.
От БНТ до вицепрезидентския пост
Илияна Йотова е родена на 24 октомври 1964 г. в София. Завършила е 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е във френското Национално училище по администрация и в Центъра по европейски науки в Страсбург.
Професионалният ѝ път започва в Българската национална телевизия. Между 1990 и 1997 г. работи като репортер, редактор и водещ, а по-късно оглавява дирекция „Новини и актуални предавания“.
След това Йотова поема пресцентъра на Националния съвет на БСП, който ръководи от 1997 до 2007 г. Народен представител е в 40-ото Народно събрание от 2005 до 2007 г. През този период е председател на българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на парламентарната делегация в ПАСЕ.
Десет години в Европейския парламент
През юни 2007 г. Йотова става член на Европейския парламент и запазва мандата си до 2017 г. Работи по теми, свързани с вътрешния пазар, гражданските свободи, правосъдието, организираната престъпност, миграцията и защитата на личните данни.
Автор е на първия доклад на Европейския парламент за Черно море и рибарството в него. Сред акцентите в работата ѝ е и европейската политика за справяне с миграционната криза, както и приемането на България в Шенгенското пространство.
Пътят към президентството
През ноември 2016 г. Илияна Йотова е избрана за вицепрезидент на България в тандем с Румен Радев. Двамата полагат клетва пред 43-ото Народно събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари встъпват в длъжност. През ноември 2021 г. са преизбрани за втори мандат.
На 19 януари 2026 г. Румен Радев обявява оставката си като президент. След като Конституционният съд прекратява предсрочно пълномощията му, на 23 януари Илияна Йотова встъпва като държавен глава.
Победата на изборите през ноември 2026 г. поставя началото на първия президентски мандат на жена, избрана пряко от българските избиратели. Следва официалното обявяване на окончателните резултати и встъпването в длъжност на новоизбрания президент.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боку Бандитът
Коментиран от #64
23:38 01.11.2026
4 Просто...
Коментиран от #7
23:39 01.11.2026
5 коко
Коментиран от #22
23:39 01.11.2026
6 У нас е било и по-зле, но:
23:40 01.11.2026
7 Просто...
До коментар #4 от "Просто...":...удачната
23:40 01.11.2026
8 Андрешко
23:42 01.11.2026
9 Риторично
Коментиран от #15, #35, #71
23:42 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бау
23:44 01.11.2026
13 Промяната
Коментиран от #62
23:44 01.11.2026
14 Тази
23:45 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 пухкав розов либерал
23:47 01.11.2026
17 Хохо Бохо
23:47 01.11.2026
18 Не е от телевизията
23:48 01.11.2026
19 Някой си
Коментиран от #57
23:49 01.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Не е нито баба Тонка
23:49 01.11.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "коко":Ами , самата Европа ти затвори заводите, реакторите на АЕЦ Козлодуй, не ти даде да построиш АЕЦ Белене и Южен поток. Докара те до просешка тояга, за да ти подхвърля после кокалчета и ти определя цялата политика. От един достоен народ се превърнахме в молещи за помощи. Плюя на такава помощ.
Коментиран от #32
23:50 01.11.2026
23 Смърф
23:52 01.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха
23:53 01.11.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "А ти":Важното е , че сега се кефя и си пия пиенето. Имам си повод. Наздраве.
23:53 01.11.2026
27 Госпожо Йотова
23:53 01.11.2026
28 Номенклатурата
Коментиран от #36
23:54 01.11.2026
29 След десет години в президентството
23:55 01.11.2026
30 Мдааа
Коментиран от #45
23:55 01.11.2026
31 Сила
23:55 01.11.2026
32 Кво правиш в Европа ?
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Кеф ти Бангладеш,Мадагаскар, Камбоджа,Русия.То разликите там са нищожни.
Ама си не мърдате за...от тая Европа.
Ти да видиш
23:56 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БЪЛГАРСНИ КУКУКУВИ
23:57 01.11.2026
35 След десет години в президентството
До коментар #9 от "Риторично":Точно това е въпроса който витае.
23:58 01.11.2026
36 Пущиня(к)
До коментар #28 от "Номенклатурата":Абсолютно! Мен затва ми е чудно тоо гащник Гюро ка така си поверва. При положение, че гербесъците са бита карта отсекъде.
00:00 02.11.2026
37 Артилерист
00:00 02.11.2026
38 Какво има да коментираме въобще
00:03 02.11.2026
39 Някой си
Коментиран от #40, #41, #42, #43, #46
00:05 02.11.2026
40 Любо чука
До коментар #39 от "Някой си":Потвърждавам!
00:07 02.11.2026
41 Таки
До коментар #39 от "Някой си":Потвърждавам!
00:07 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Али
Коментиран от #49
00:09 02.11.2026
45 Ами...
До коментар #30 от "Мдааа":Сглобката можеше да издигне и да избере Нейнски за президент. При нея доказано и президента Стоянов и премиера Костов са хвърляли чоп кой първи да я посети при общи държавни мероприятия в чужбина.
00:09 02.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Една година изпълнява длъжността
00:10 02.11.2026
48 Феникс
00:11 02.11.2026
49 Тимур
До коментар #44 от "Али":Да,да,да нлтрябва да се изнасяме от Копейландия
Коментиран от #54
00:12 02.11.2026
50 Първата Наркобаронка на България
00:13 02.11.2026
51 Дика
00:13 02.11.2026
52 браво
00:13 02.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Честита победа,
00:16 02.11.2026
57 научи български
До коментар #19 от "Някой си":нищо не ти се разбира !
00:17 02.11.2026
58 Госпожо Йотова Поздравление за победата
00:18 02.11.2026
59 Това което трябва да знаеш
00:19 02.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 това което трябва да знеш
Коментиран от #68
00:20 02.11.2026
62 Дебата беше на кантар
До коментар #13 от "Промяната":Обаче хората чак втория тур се сетиха да гласуват. Социолозите каквото предричаха на първия тур се случи на втория. Как стана така не ми е ясно но все тая.
Коментиран от #66
00:23 02.11.2026
63 оп те ма
До коментар #54 от "всички продажни боклуци":ние сме на запад от кочината бре
00:23 02.11.2026
64 Спечелихте. Поздравления.
До коментар #3 от "Боку Бандитът":Това само потвърди съмненията ми и улесни решението ми Примирявам се, че съм от малцинството.
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
Коментиран от #69
00:26 02.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ФУСТАТА НА РАДЕВ
САМО ПИОНКАТА ЗА ПРЕД КАМЕРИТЕ.
00:29 02.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Боку Бандитът
До коментар #64 от "Спечелихте. Поздравления.":Ти добре ли си?! Как така сме спечелили? Не съм агитирал за Йотова... поне не явно. Севдалина да не е объркала конците нещо?🤔
00:31 02.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Изобщо
До коментар #9 от "Риторично":Няма да е Президент.
Йотова поне ще си взема заплатата
И пенсията до живот.
Ще бъде само Цирково Пони.
00:32 02.11.2026
72 Екстра
00:33 02.11.2026
73 стоян георгиев
00:33 02.11.2026