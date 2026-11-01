Крум Зарков: Възстановяването на БСП върви по план

Възстановяването на БСП върви по план, включително с вътрешноорганизационна реформа. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков пред БНТ.
Той изрази подкрепа за Илияна Йотова, която според него ще бъде умерен и диалогичен президент. „Можем да се гордеем с първата жена, избрана за президент на България“, заяви Зарков.
По думите му Йотова ще изпълнява поетото по време на предизборната кампания. Зарков добави, че се възхищава на отдадеността на българските социалисти.
Лидерът на БСП посочи, че президентските избори са дали „страшно много уроци за всички“. Според него големите проблеми пред България и Европа тепърва предстоят.
Зарков заяви още, че очаква от управляващите проектобюджета за 2027 г. В изказването му не бяха посочени конкретни срокове или параметри на очаквания бюджет.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На едно прасе
Коментиран от #3, #4
22:39 01.11.2026
2 Аз съм изключително доволен от резултата
Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!
Коментиран от #5
22:39 01.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "На едно прасе":Добро прасе си ти, разбираш ги тези неща😀
22:40 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #2 от "Аз съм изключително доволен от резултата":На кого му пука
22:42 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пес и мист
За българите остава шанса да се поограмотят за близката история , ако не теоретично в средното училище , то това ограмотяване ще стане от практиката в живота.
22:43 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Луд
22:51 01.11.2026
11 Ха..ха.
22:53 01.11.2026
12 Историк
22:55 01.11.2026
13 Да бе.
22:55 01.11.2026
14 Няма бесепе,
22:57 01.11.2026
15 Какво
22:58 01.11.2026
16 ....
22:58 01.11.2026