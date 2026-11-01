Крум Зарков: Възстановяването на БСП върви по план

Възстановяването на БСП върви по план, включително с вътрешноорганизационна реформа. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков пред БНТ.

Той изрази подкрепа за Илияна Йотова, която според него ще бъде умерен и диалогичен президент. „Можем да се гордеем с първата жена, избрана за президент на България“, заяви Зарков.

По думите му Йотова ще изпълнява поетото по време на предизборната кампания. Зарков добави, че се възхищава на отдадеността на българските социалисти.

Лидерът на БСП посочи, че президентските избори са дали „страшно много уроци за всички“. Според него големите проблеми пред България и Европа тепърва предстоят.

Зарков заяви още, че очаква от управляващите проектобюджета за 2027 г. В изказването му не бяха посочени конкретни срокове или параметри на очаквания бюджет.

Източници: news.bg