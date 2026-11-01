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Крум Зарков: Възстановяването на БСП върви по план
  Тема: Избори

Крум Зарков: Възстановяването на БСП върви по план

1 Ноември, 2026 22:38 406 16

  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • бсп-
  • президентски избори-
  • бюджет 2027

Лидерът на БСП определи Илияна Йотова като бъдещ умерен и диалогичен президент и заяви, че партията провежда вътрешна реформа

Крум Зарков: Възстановяването на БСП върви по план - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на БСП върви по план, включително с вътрешноорганизационна реформа. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков пред БНТ.

Той изрази подкрепа за Илияна Йотова, която според него ще бъде умерен и диалогичен президент. „Можем да се гордеем с първата жена, избрана за президент на България“, заяви Зарков.

По думите му Йотова ще изпълнява поетото по време на предизборната кампания. Зарков добави, че се възхищава на отдадеността на българските социалисти.

Лидерът на БСП посочи, че президентските избори са дали „страшно много уроци за всички“. Според него големите проблеми пред България и Европа тепърва предстоят.

Зарков заяви още, че очаква от управляващите проектобюджета за 2027 г. В изказването му не бяха посочени конкретни срокове или параметри на очаквания бюджет.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На едно прасе

    5 0 Отговор
    ако му отвориш вратите на къщата и на кочината, винаги ще избере да влезе в кочината.

    Коментиран от #3, #4

    22:39 01.11.2026

  • 2 Аз съм изключително доволен от резултата

    2 4 Отговор
    Тези двамата ще фалират държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дронове насам, защото не подписахме пакта. Нацистите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    Коментиран от #5

    22:39 01.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "На едно прасе":

    Добро прасе си ти, разбираш ги тези неща😀

    22:40 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм изключително доволен от резултата":

    На кого му пука

    22:42 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пес и мист

    0 0 Отговор
    възстановяването на политическото управление на БСП с ръководна роля на всички държавни постове върви по план.
    За българите остава шанса да се поограмотят за близката история , ако не теоретично в средното училище , то това ограмотяване ще стане от практиката в живота.

    22:43 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Луд

    1 0 Отговор
    Трябваше да обясните на хората че да се върне във наи добрите си години БКП/БСП Е нужно съществуването на ТКЗС И ДЗС + ЦКС.Мисия невъзможна .Живеем във други измерения на политик коректността.Нищо никога вече неможе да поправите само се издържате все още от стари спомени и мечти че ще се върне старото време.

    22:51 01.11.2026

  • 11 Ха..ха.

    2 1 Отговор
    Ето това е мухъл на хранилка.

    22:53 01.11.2026

  • 12 Историк

    1 0 Отговор
    БКП-БСП-ДС-КГБ мафията никога не си е отивала! Затова сме на дъното, а сега ще видим какво е и под дъното. Нямаме си поне една свестна магистрала и никога няма да имаме национална детска болница!

    22:55 01.11.2026

  • 13 Да бе.

    0 0 Отговор
    С Първанов на чело. А тоя на снимката парашутист говорещ глупости.

    22:55 01.11.2026

  • 14 Няма бесепе,

    1 0 Отговор
    няма и да има. Има секта на червени олигарси!

    22:57 01.11.2026

  • 15 Какво

    2 0 Отговор
    Очакваш от управляващите освен презрение.Те му смучат от партията той се радва и ги подкрепя.Защо на брифинга на Йотова не беше?А Радев се изявяваше като че ли Йотова е негов партиен член.Сбъркани халюцинации.

    22:58 01.11.2026

  • 16 ....

    0 0 Отговор
    Хаха

    22:58 01.11.2026

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