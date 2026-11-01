Вили Лилков: Общ кандидат на десницата можеше да промени вота

Общ кандидат на десницата е можел да промени резултата от президентските избори. Това заяви заместник-председателят на Столичния общински съвет и съпредседател на коалиция „Синя България“ проф. Вили Лилков в изборното студио „Метроном“ на „Фокус“.

По думите му липсата на обща кандидатура, слабата емоция в кампанията и отсъствието на водещи политически фигури са сред причините за резултата от вота. Лилков смята, че Андрей Гюров е можел да постигне различен резултат, ако десните политически сили са били представени от един кандидат.

„Той би успял, ако бяхме излъчили обща кандидатура, за която ние от „Синя България“ много настоявахме“, заяви Лилков.

Той посочи, че разговорите за подобно обединение са започнали още през юли 2025 г., но постепенно са затихнали. Според Лилков след изборите не трябва да се търсят персонални виновници за представянето на Гюров, а да се направи по-широк анализ на състоянието на десницата и на политическите партии.

Критика към кампанията

Лилков определи кампанията като лишена от достатъчно емоция. „Нямаше голям сблъсък, който да подпали емоцията в избирателите“, каза той. Според него участието на кандидатски двойки също е отблъснало част от избирателите.

Заместник-председателят на Столичния общински съвет заяви, че резултатите от балотажа се доближават до първоначалните социологически прогнози. По-високата активност спрямо първия тур той свърза и с по-активното включване на политическите партии между двата тура.

Лилков призова за по-широк анализ

Съпредседателят на „Синя България“ призова десните формации да предприемат общи действия. Той заяви, че българските политически партии са слаби като политически субекти и не са източник на идеи.

„Българските политически партии са слаби като политически субекти. Те не са източник на идеи“, заяви Лилков.

В разговора той критикува и позициите на Илияна Йотова и Румен Радев по отношение на Русия и войната в Украйна. Като притеснителна Лилков определи позицията, че Русия трябва да бъде фактор в новата архитектура за сигурност на Европа.

Източници: novini.bg