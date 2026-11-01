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Вили Лилков: Общ кандидат на десницата можеше да промени вота
  Тема: Избори

Вили Лилков: Общ кандидат на десницата можеше да промени вота

1 Ноември, 2026 22:54 455 13

  • вили лилков-
  • президентски избори-
  • десница-
  • андрей гюров-
  • синя българия

Според заместник-председателя на Столичния общински съвет липсата на обща дясна кандидатура е повлияла на резултата от президентските избори

Вили Лилков: Общ кандидат на десницата можеше да промени вота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общ кандидат на десницата е можел да промени резултата от президентските избори. Това заяви заместник-председателят на Столичния общински съвет и съпредседател на коалиция „Синя България“ проф. Вили Лилков в изборното студио „Метроном“ на „Фокус“.

По думите му липсата на обща кандидатура, слабата емоция в кампанията и отсъствието на водещи политически фигури са сред причините за резултата от вота. Лилков смята, че Андрей Гюров е можел да постигне различен резултат, ако десните политически сили са били представени от един кандидат.

„Той би успял, ако бяхме излъчили обща кандидатура, за която ние от „Синя България“ много настоявахме“, заяви Лилков.

Той посочи, че разговорите за подобно обединение са започнали още през юли 2025 г., но постепенно са затихнали. Според Лилков след изборите не трябва да се търсят персонални виновници за представянето на Гюров, а да се направи по-широк анализ на състоянието на десницата и на политическите партии.

Критика към кампанията

Лилков определи кампанията като лишена от достатъчно емоция. „Нямаше голям сблъсък, който да подпали емоцията в избирателите“, каза той. Според него участието на кандидатски двойки също е отблъснало част от избирателите.

Заместник-председателят на Столичния общински съвет заяви, че резултатите от балотажа се доближават до първоначалните социологически прогнози. По-високата активност спрямо първия тур той свърза и с по-активното включване на политическите партии между двата тура.

Лилков призова за по-широк анализ

Съпредседателят на „Синя България“ призова десните формации да предприемат общи действия. Той заяви, че българските политически партии са слаби като политически субекти и не са източник на идеи.

„Българските политически партии са слаби като политически субекти. Те не са източник на идеи“, заяви Лилков.

В разговора той критикува и позициите на Илияна Йотова и Румен Радев по отношение на Русия и войната в Украйна. Като притеснителна Лилков определи позицията, че Русия трябва да бъде фактор в новата архитектура за сигурност на Европа.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веселяка

    2 6 Отговор
    Аз гласувах за Йотова 🤪 ей така само за майтапа 😆 както когато гласувам за Волен 😂 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    22:56 01.11.2026

  • 2 ставка

    7 0 Отговор
    Ама и крайната десница ли?
    Откачалки бълващи единствено клишета като папагали.
    Изводи си правели сега... ха!

    22:56 01.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    ПП,ДБ, ГЕРБ и ДПС заедно събраха 10 процента от гласовете за Гюров.Много са зле.

    22:57 01.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    Е нали сега всички "десни" гласувАха срещу Йотова ❗
    Даже декларация подписвАха❗

    Коментиран от #9

    22:57 01.11.2026

  • 5 Нямаше да промени

    2 5 Отговор
    вота, цървулите са много и са тъпи

    22:58 01.11.2026

  • 6 Смях

    8 0 Отговор
    Тези от тази смешна коалиция „Синя България“ могат да се съберат в един ресторант...

    22:59 01.11.2026

  • 7 Въпрос

    5 0 Отговор
    А защо трябва да се промени вота?

    22:59 01.11.2026

  • 8 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Даже Баце и Шиши не успяха да ви помогнат.
    Жалки сте че се примолихте на Баце и Шиши.

    23:00 01.11.2026

  • 9 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    Тиквата и прасето също помагаха! Просто хората не ги щат тия......, те си знаят какви да!

    23:00 01.11.2026

  • 10 Уили Уилков

    0 1 Отговор
    Коалиция "без акциз за домашнярката" щеше да спечели изборите.

    23:06 01.11.2026

  • 11 Общ кандидат на

    2 1 Отговор
    лапачите и некадърните нямаше
    да променят вота

    сега пийте студена вода
    макар и радевите не са кой знае колко кадърни
    но се предполага че не бъркат дълбоко в кацата в меда като предишните

    23:07 01.11.2026

  • 12 Помак

    1 0 Отговор
    СДС ..СДС ...времето е наше наше ...нека се вразумим и да не допускаме повече червените олигарси на власт

    23:09 01.11.2026

  • 13 Хмм

    1 0 Отговор
    ами той си беше ваш общ кандидат, подкрепиха го даже борисов и Пеевски, но Радев има двойно повече от всички вас

    23:10 01.11.2026

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