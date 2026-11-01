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Андрей Гюров: Не сме мислили за нов политически проект
  Тема: Избори

Андрей Гюров: Не сме мислили за нов политически проект

1 Ноември, 2026 22:32 568 23

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • местни избори-
  • политически проект

Андрей Гюров заяви, че заедно с Георги Кандев не са обсъждали участие в местните избори. Той призова за обединение около общи цели

Андрей Гюров: Не сме мислили за нов политически проект - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров заяви, че заедно с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев не са мислили за нов политически проект и участие в предстоящите местни избори. Бившият служебен премиер направи коментара си на брифинг след балотажа на президентските избори.

Гюров определи резултата като изненадващ и благодари на всички, които са гласували за него и за Кандев. По думите му разочарованието от загубата не означава, че кампанията е била напразна.

„Много е важно да търсим едно обединение около общите цели“, заяви Гюров.

Той каза, че по време на кампанията е била създадена платформа, върху която може да се надгражда. Според Гюров България е можела да има истинска гражданска алтернатива, която да гледа напред.

Бившият служебен премиер заяви, че предстоят предизвикателства и тежки времена. Той каза още, че е готов да търси отговорност от държавата, която трябва да работи в интерес на гражданите, а не за себе си.

Гюров посочи, че не е очаквал победата на Илияна Йотова. Той заяви и че не е използвал президентските избори за броене на гласове. По думите му не е разговарял с нито един лидер на политическа партия, включително с лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

Кандев: Борбата не свършва с президентските избори

Георги Кандев поздрави победителите на балотажа Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той заяви, че политическата борба не приключва с президентските избори и призова гражданите да следят за изпълнението на обещанията и за приемането на законите.

„Бог да бди над България и Бог да пази България“, каза Кандев в края на изявлението.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А е време.

    4 9 Отговор
    Имате шанс.

    22:33 01.11.2026

  • 2 По-добре

    15 1 Отговор
    И не мислете.

    22:33 01.11.2026

  • 3 ставка

    14 1 Отговор
    68мия поред проект ще е.
    Сбирщайн от откачалки.

    22:34 01.11.2026

  • 4 Хари

    10 2 Отговор
    Тоя чак взе да заеква от резултата може би.

    22:36 01.11.2026

  • 5 Аз съм изключително доволен от резултата

    4 8 Отговор
    Тези двамата ще фалират държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дронове насам, защото не подписахме пакта. Нацистите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!

    Коментиран от #9, #16

    22:38 01.11.2026

  • 6 Хмм

    12 0 Отговор
    изобщо изборите шамаросаха и двамата - йотова на първия тур дето й даваха голяма преднина, а гюров на втория, когато му внушиха, че ще спечели, писма, послания, подписки, интервю пред си ен ен, основната причина за загубата е отново сближаването с пеевски и борисов, това накара много хора да излязат и да гласуват срещу него

    22:39 01.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор
    УрсуLIZA и Кая-та са му внушили, че няма как да загуби 🤓

    22:39 01.11.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    13 0 Отговор
    Гюров, народът ти писа двойка. Излезе на дебат с пищови, щото така си си изкарал цялото измислено образование. Просто момче си и цяла България го видя. И двамата с Кандев сте си лика прилика. Разкарайте се от политиката и си търсете работа.Може и някой да ви съжали и да ви даде някаква.

    22:39 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ...........

    7 0 Отговор
    Георги,върни ми парите!!!

    22:40 01.11.2026

  • 11 Даа!

    9 0 Отговор
    Кандев: Що ми трябваше на баир,лозе? Да си бях останал баш шеф в мевере.

    22:41 01.11.2026

  • 12 Бг Хелоуин на снимката кърти

    9 2 Отговор
    мирчев оземпика -пърхота-гюров-до него канди и не на последно място рада дълбоката съжелявам че ги няма кокорчо и генерал наско но те милите са дежурни на язовир Искър търсят руски подводници с надуваемата лодка от тем-у с сонар

    22:42 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бог да бди над България

    6 0 Отговор
    Петроханци не беха ли лами будисти и 5едофили?

    22:45 01.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 разделението

    0 1 Отговор
    Йотова назначи Гюров за служебен премиер, Гюров върна жеста и я избра за президент.

    22:50 01.11.2026

  • 20 Вуте

    2 0 Отговор
    Умник Гюро.Тоя му подадоха пръста, той налапа ръката? Сега да изяде двъвцвто :)

    22:54 01.11.2026

  • 21 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Най-големият политически проект на този назначен от Йотова за гений ще е изграждането на голф-игрище в района на ППетрохан.
    Игрище с началник геният Кандев. Прочутият Меверетко лама, духовен брат на Калуш войвода.

    22:55 01.11.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Не искам да те опровергавам . Празнувам победата и се радвам , че газ пикаете " умните и красивите"

    22:57 01.11.2026

  • 23 ДААА,С РИСК ПАК ДА МЕ ИЗТРИЯТ

    0 0 Отговор
    ЩЕ НАПИША,ЧЕ МИСЛЕНЕТО НЕ ВИ СЕ ОТДАВА.

    22:59 01.11.2026

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