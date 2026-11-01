Андрей Гюров: Не сме мислили за нов политически проект

Андрей Гюров заяви, че заедно с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев не са мислили за нов политически проект и участие в предстоящите местни избори. Бившият служебен премиер направи коментара си на брифинг след балотажа на президентските избори.

Гюров определи резултата като изненадващ и благодари на всички, които са гласували за него и за Кандев. По думите му разочарованието от загубата не означава, че кампанията е била напразна.

„Много е важно да търсим едно обединение около общите цели“, заяви Гюров.

Той каза, че по време на кампанията е била създадена платформа, върху която може да се надгражда. Според Гюров България е можела да има истинска гражданска алтернатива, която да гледа напред.

Бившият служебен премиер заяви, че предстоят предизвикателства и тежки времена. Той каза още, че е готов да търси отговорност от държавата, която трябва да работи в интерес на гражданите, а не за себе си.

Гюров посочи, че не е очаквал победата на Илияна Йотова. Той заяви и че не е използвал президентските избори за броене на гласове. По думите му не е разговарял с нито един лидер на политическа партия, включително с лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.

Кандев: Борбата не свършва с президентските избори

Георги Кандев поздрави победителите на балотажа Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той заяви, че политическата борба не приключва с президентските избори и призова гражданите да следят за изпълнението на обещанията и за приемането на законите.

„Бог да бди над България и Бог да пази България“, каза Кандев в края на изявлението.

Източници: news.bg