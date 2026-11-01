Андрей Гюров: Не сме мислили за нов политически проект

Андрей Гюров заяви, че заедно с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев не са мислили за нов политически проект и участие в предстоящите местни избори. Бившият служебен премиер направи коментара си на брифинг след балотажа на президентските избори.
Гюров определи резултата като изненадващ и благодари на всички, които са гласували за него и за Кандев. По думите му разочарованието от загубата не означава, че кампанията е била напразна.„Много е важно да търсим едно обединение около общите цели“, заяви Гюров.
Той каза, че по време на кампанията е била създадена платформа, върху която може да се надгражда. Според Гюров България е можела да има истинска гражданска алтернатива, която да гледа напред.
Бившият служебен премиер заяви, че предстоят предизвикателства и тежки времена. Той каза още, че е готов да търси отговорност от държавата, която трябва да работи в интерес на гражданите, а не за себе си.
Гюров посочи, че не е очаквал победата на Илияна Йотова. Той заяви и че не е използвал президентските избори за броене на гласове. По думите му не е разговарял с нито един лидер на политическа партия, включително с лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов.
Кандев: Борбата не свършва с президентските избори
Георги Кандев поздрави победителите на балотажа Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Той заяви, че политическата борба не приключва с президентските избори и призова гражданите да следят за изпълнението на обещанията и за приемането на законите.
„Бог да бди над България и Бог да пази България“, каза Кандев в края на изявлението.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А е време.
22:33 01.11.2026
2 По-добре
22:33 01.11.2026
3 ставка
Сбирщайн от откачалки.
22:34 01.11.2026
4 Хари
22:36 01.11.2026
5 Аз съм изключително доволен от резултата
Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, кеф!
Коментиран от #9, #16
22:38 01.11.2026
6 Хмм
22:39 01.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
22:39 01.11.2026
8 РЕАЛИСТ
22:39 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ...........
22:40 01.11.2026
11 Даа!
22:41 01.11.2026
12 Бг Хелоуин на снимката кърти
22:42 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бог да бди над България
22:45 01.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 разделението
22:50 01.11.2026
20 Вуте
22:54 01.11.2026
21 Тити на Кака
Игрище с началник геният Кандев. Прочутият Меверетко лама, духовен брат на Калуш войвода.
22:55 01.11.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Горски":Не искам да те опровергавам . Празнувам победата и се радвам , че газ пикаете " умните и красивите"
22:57 01.11.2026
23 ДААА,С РИСК ПАК ДА МЕ ИЗТРИЯТ
22:59 01.11.2026