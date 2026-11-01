Новини
България »
София »
Йотова встъпва в новия си мандат на 22 януари 2027 г
  Тема: Избори

Йотова встъпва в новия си мандат на 22 януари 2027 г

1 Ноември, 2026 23:17 830 37

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • румен радев-
  • цик-
  • президентски мандат

Преди това ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от балотажа, а новоизбраният президент да положи клетва пред Народното събрание

Йотова встъпва в новия си мандат на 22 януари 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова ще встъпи в длъжност за своя пълен петгодишен президентски мандат на 22 януари 2027 г. Това съобщава News.bg след проведения втори тур на президентските избори.

До тогава Йотова ще продължи да изпълнява функциите на държавен глава и ще довършва настоящия мандат, започнал след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев. Радев вече е премиер на страната.

ЦИК обявява окончателните резултати до 4 ноември

Централната избирателна комисия разполага с тридневен срок след балотажа, за да обяви окончателните резултати и официално избрания президент и вицепрезидент. Крайният срок е 4 ноември 2026 г.

След официалното обявяване на резултатите новоизбраният президент и вицепрезидентът трябва да положат клетва пред Народното събрание. По установения ред церемонията е насрочена за 19 януари 2027 г.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам точно Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.“

Клетвата е регламентирана в Конституцията, която предвижда президентът и вицепрезидентът да я положат пред парламента. След това те встъпват в длъжност с изтичането на мандата на действащия президент.

Йотова пое поста след оставката на Радев

Илияна Йотова пое президентския пост, след като Румен Радев подаде оставка, а Конституционният съд прекрати предсрочно правомощията му с решение от 23 януари 2026 г. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Настоящият мандат изтича в края на 21 януари 2027 г. На следващия ден е предвидена церемонията по предаването на властта пред сградата на президентската институция на площад „Дондуков“ 2, с която ще започне новият самостоятелен мандат на Йотова.

С поемането на поста тя стана първата жена президент в историята на България.

Източници: news.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    8 0 Отговор
    Че тя сега каква е?

    Коментиран от #8

    23:18 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стенли

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Артилерист":

    Изключително съм щастлив от прекрасния резултат днес за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мунчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов статус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
    Честито на

    Коментиран от #21, #23, #25

    23:19 01.11.2026

  • 4 ЧЕСТИТО!

    7 6 Отговор
    Това е правилният избор!

    Коментиран от #9

    23:19 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 При два възможни избора.

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЧЕСТИТО!":

    Който са дадени за избор.

    23:22 01.11.2026

  • 10 Алеко Константинов

    5 6 Отговор
    Сигурен бях, че Ганчо няма да ме изненада и да гласува за интелигентен човек.

    23:22 01.11.2026

  • 11 ама верно ли

    3 1 Отговор
    да се ръководя от интересите на народа

    или интересите на някакви си
    айде залагалки
    иначе по добре тя от андрешко гурелиев

    23:23 01.11.2026

  • 12 ръждясал цент

    4 3 Отговор
    помооогнете ми! това не може да се случва! това е недопустимо! неиздърррржам..

    23:23 01.11.2026

  • 13 Мечешка услуга

    8 1 Отговор
    Ловните дружинки сглупиха да лепят по стените на техните свърталища плакати за Гюров, а самия Борисов публично се показа от хралупата си ,за да “подкрепи“ Гюров и за пореден път направи мечешка услуга.Така че тази победа никак не е изненадваща

    Коментиран от #20

    23:24 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Въобще

    6 4 Отговор
    Не ми дреме кога ще встъпи в длъжност тази мазна компрометирана комунистка.Изобщо дебата беше потрес.Само повтаря един мир,като от нея нищо не зависи в една държава от 5милиона жители.И кога ще има реални числа за имащите право да гласуват?Какво се прави на независима като падаше на колене пред руския поп агент Гундяев.Той им тропаше по масата,а те гледаха като телета?Тези ли чакате българи да ви защитават.Засрамете се пред децата си за подръжката на такива предатели.

    Коментиран от #19, #24, #27

    23:24 01.11.2026

  • 18 Ти какъв си?

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "путлерист":

    По-престижно ли е да си урсулист?

    23:25 01.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Борисов раздели ГЕРБ да гласуват.

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мечешка услуга":

    На половина за всеки кандидат президент.

    23:28 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Промяната

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Копи-пейст във всяка статия.

    23:33 01.11.2026

  • 26 хаха

    3 3 Отговор
    "Йотова встъпва в новия си мандат"

    По-правилно е да се каже "Йотова яхва метлата на..."

    23:37 01.11.2026

  • 27 100%

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въобще":

    👍👍👍👍👍👍

    23:38 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой си

    3 3 Отговор
    Браво българи!Пак избрахме да сме под руски ботуш и да ни управляват зелените партии КГБ и Да!Жалко за измислената и преживяна тежко от народа 37 г. псевдо-демокрация!Жалко за внуци и правнуци какво ще теглят с тези!

    23:55 01.11.2026

  • 30 Дика

    2 0 Отговор
    Народ от шушумиги, това е положението. Да се кланяш и гласуваш за руски подметки и да се радваш, че народ подложен на агресия и терор от един диктатор е примитивно малоумие. Е затова нищо не се получава на тая загубена територия. Добре, че Левски, Раковски и всичките ни възрожденци отдавна ги няма, че щяха да ги е срам, ама то и тогава е било същото, преклонена главица сабя не я сече, да ама не.

    00:14 02.11.2026

  • 31 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Бойко загуби изборите , дори като не участва в тях ! Браво !

    00:16 02.11.2026

  • 32 ПЪГУОШ

    0 0 Отговор
    Борисов каза , че ще подкрепи Гюров и това помогна много на Йотова , за да победи категорично на балотажа ! Благодарим ти Бойо !

    00:18 02.11.2026

  • 33 НаБАБАфърчилото

    0 0 Отговор
    Трябваше на балотаж да са Бойко и Делян , ама на - съдба ! Единият се уплаши , а другия се скри !

    00:20 02.11.2026

  • 34 фон Сморхаузен

    0 0 Отговор
    Не ви трябва ВРАГ , щом Борисов ви е приятел !

    00:22 02.11.2026

  • 35 Жаба Кикерица

    0 0 Отговор
    Не знам защо , но аз съм доволен ! Чудна работа ! Йотова спечели , простака от Банкя загуби - 2 в 1 !

    00:24 02.11.2026

  • 36 витаС Герулайтис

    0 0 Отговор
    Друго щеше да е , ако Бойчо участваше в изборите. Ама на , той взе , че се уплашИ и избегА ! Иначе ни бе гарантирано шоуто в , което той гледа мрачно , сърдито и натопява други за своите несполуки !

    00:31 02.11.2026

  • 37 Бивш ОФ-активист

    0 0 Отговор
    Мадуровките нЕмат грешка!
    Резултатът е точно такъв, какъвто беше закодиран в тези машинки.
    Браво!

    00:32 02.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове