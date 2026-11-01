Йотова встъпва в новия си мандат на 22 януари 2027 г

Илияна Йотова ще встъпи в длъжност за своя пълен петгодишен президентски мандат на 22 януари 2027 г. Това съобщава News.bg след проведения втори тур на президентските избори.

До тогава Йотова ще продължи да изпълнява функциите на държавен глава и ще довършва настоящия мандат, започнал след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев. Радев вече е премиер на страната.

ЦИК обявява окончателните резултати до 4 ноември

Централната избирателна комисия разполага с тридневен срок след балотажа, за да обяви окончателните резултати и официално избрания президент и вицепрезидент. Крайният срок е 4 ноември 2026 г.

След официалното обявяване на резултатите новоизбраният президент и вицепрезидентът трябва да положат клетва пред Народното събрание. По установения ред церемонията е насрочена за 19 януари 2027 г.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам точно Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.“

Клетвата е регламентирана в Конституцията, която предвижда президентът и вицепрезидентът да я положат пред парламента. След това те встъпват в длъжност с изтичането на мандата на действащия президент.

Йотова пое поста след оставката на Радев

Илияна Йотова пое президентския пост, след като Румен Радев подаде оставка, а Конституционният съд прекрати предсрочно правомощията му с решение от 23 януари 2026 г. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Настоящият мандат изтича в края на 21 януари 2027 г. На следващия ден е предвидена церемонията по предаването на властта пред сградата на президентската институция на площад „Дондуков“ 2, с която ще започне новият самостоятелен мандат на Йотова.

С поемането на поста тя стана първата жена президент в историята на България.

Източници: news.bg