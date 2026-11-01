Йотова встъпва в новия си мандат на 22 януари 2027 г

Илияна Йотова ще встъпи в длъжност за своя пълен петгодишен президентски мандат на 22 януари 2027 г. Това съобщава News.bg след проведения втори тур на президентските избори.
До тогава Йотова ще продължи да изпълнява функциите на държавен глава и ще довършва настоящия мандат, започнал след предсрочното прекратяване на правомощията на Румен Радев. Радев вече е премиер на страната.
ЦИК обявява окончателните резултати до 4 ноември
Централната избирателна комисия разполага с тридневен срок след балотажа, за да обяви окончателните резултати и официално избрания президент и вицепрезидент. Крайният срок е 4 ноември 2026 г.
След официалното обявяване на резултатите новоизбраният президент и вицепрезидентът трябва да положат клетва пред Народното събрание. По установения ред церемонията е насрочена за 19 януари 2027 г.„Заклевам се в името на Република България да спазвам точно Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.“
Клетвата е регламентирана в Конституцията, която предвижда президентът и вицепрезидентът да я положат пред парламента. След това те встъпват в длъжност с изтичането на мандата на действащия президент.
Йотова пое поста след оставката на Радев
Илияна Йотова пое президентския пост, след като Румен Радев подаде оставка, а Конституционният съд прекрати предсрочно правомощията му с решение от 23 януари 2026 г. Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.
Настоящият мандат изтича в края на 21 януари 2027 г. На следващия ден е предвидена церемонията по предаването на властта пред сградата на президентската институция на площад „Дондуков“ 2, с която ще започне новият самостоятелен мандат на Йотова.
С поемането на поста тя стана първата жена президент в историята на България.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяната
Коментиран от #8
23:18 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Стенли
До коментар #2 от "Артилерист":Изключително съм щастлив от прекрасния резултат днес за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мунчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов статус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле.Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци.Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово.България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците.Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро.Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС.И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи.НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА.Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
Честито на
Коментиран от #21, #23, #25
23:19 01.11.2026
4 ЧЕСТИТО!
Коментиран от #9
23:19 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 При два възможни избора.
До коментар #4 от "ЧЕСТИТО!":Който са дадени за избор.
23:22 01.11.2026
10 Алеко Константинов
23:22 01.11.2026
11 ама верно ли
или интересите на някакви си
айде залагалки
иначе по добре тя от андрешко гурелиев
23:23 01.11.2026
12 ръждясал цент
23:23 01.11.2026
13 Мечешка услуга
Коментиран от #20
23:24 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Въобще
Коментиран от #19, #24, #27
23:24 01.11.2026
18 Ти какъв си?
До коментар #5 от "путлерист":По-престижно ли е да си урсулист?
23:25 01.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Борисов раздели ГЕРБ да гласуват.
До коментар #13 от "Мечешка услуга":На половина за всеки кандидат президент.
23:28 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Промяната
До коментар #3 от "Стенли":Копи-пейст във всяка статия.
23:33 01.11.2026
26 хаха
По-правилно е да се каже "Йотова яхва метлата на..."
23:37 01.11.2026
27 100%
До коментар #17 от "Въобще":👍👍👍👍👍👍
23:38 01.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой си
23:55 01.11.2026
30 Дика
00:14 02.11.2026
31 фАНТОМасс
00:16 02.11.2026
32 ПЪГУОШ
00:18 02.11.2026
33 НаБАБАфърчилото
00:20 02.11.2026
34 фон Сморхаузен
00:22 02.11.2026
35 Жаба Кикерица
00:24 02.11.2026
36 витаС Герулайтис
00:31 02.11.2026
37 Бивш ОФ-активист
Резултатът е точно такъв, какъвто беше закодиран в тези машинки.
Браво!
00:32 02.11.2026