Новини
България »
София »
Боряна Димитрова посочи три отличителни черти на вота
  Тема: Избори

Боряна Димитрова посочи три отличителни черти на вота

1 Ноември, 2026 23:09 914 11

  • боряна димитрова-
  • избори-
  • екзитпол-
  • избирателна активност-
  • алфа рисърч

Социоложката открои високата мобилизация, разделението около темата за войната и ролята на политическите споразумения

Боряна Димитрова посочи три отличителни черти на вота - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висока мобилизация, разделителна линия около темата за войната и недостатъчност на политическите споразумения сами по себе си са трите характеристики, които отличават изборите. Това заяви социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова в интервю за Българското национално радио.

По думите ѝ първата особеност е „много висока мобилизация“ – както партийна, така и личностна, особено около победилата кандидат-президентска двойка Илияна Йотова – Вълчев. Димитрова припомни, че ако първият тур е бил белязан от ниска избирателна активност, следващият е показал значително активизиране на избирателите.

Разделение около темата за войната

Като втори отличителен фактор Димитрова посочи линия, прокарана в хода на кампанията. Според нея кандидатите са били позиционирани отчасти като „президент на мира“, а страховете от война са се превърнали в чувствителна тема за избирателите.

„Това беше чувствителна линия в хода на кампанията“, коментира социоложката.

Подкрепата от партии не е достатъчна

Третият фактор, който тя открои, е ролята на политическите споразумения. Димитрова направи сравнение с изборите през 2001 г. и заяви, че самите договорености между политически сили не са достатъчни, за да насочат избирателите към определен кандидат.

Според нея подкрепата, получена от Андрей Гюров и Кандев от лидери от проевропейското пространство, не е била достатъчна без дълбока мобилизация сред избирателите.

Коментар за екзитполовете

Димитрова коментира и критиките към социологическите агенции заради разликите между данните от екзитполовете и резултатите от паралелните преброявания. Тя посочи, че окончателните данни, които Централната избирателна комисия ще оповести, се доближават до паралелните преброявания на бюлетините.

По думите ѝ между Илияна Йотова и Андрей Гюров има достатъчно голяма разлика, за да не може тя да бъде обяснена единствено с неточност на агенциите. „Това не означава, че агенциите са произвели тази разлика“, заяви Димитрова.

Тя обясни, че при екзитпола избирателите сами споделят как са гласували, докато окончателният резултат се формира от бюлетините в урните. Затова е възможно част от хората да са посочили пред социолозите различен вот от този, който реално са дали.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бургас

    2 4 Отговор
    По малкото зло спечели..! В противен случай баба алино край Варна щеше да е законен грабеж.

    23:12 01.11.2026

  • 2 Под 20 процента общо.

    2 2 Отговор
    Гласували. Е.

    23:13 01.11.2026

  • 3 Глупости

    10 3 Отговор
    Просто всичко около ПП и ДБ са лъжи. Няма нормален и умен човек да даде глас за лъжци!

    23:15 01.11.2026

  • 4 България спечели

    10 3 Отговор
    Йотова не само е най-подготвената, но определено е и за диалог и мир, докато неолиберала лесно може да бъде притиснат в случай на военен конфликт, освен това хейтът при опонентите им изигра лоша шега

    23:16 01.11.2026

  • 5 Причината

    3 6 Отговор
    е, че в руската губерния избират тьотините!
    Техните избирачи са такива като тях, като тьотините. А те са много, защото територията е руска губерния.

    23:17 01.11.2026

  • 6 Тази и

    5 1 Отговор
    другите подобни дрънкалници, бива малко да се умълчат, защото глупавите им проникновения се втръснаха на всички.

    23:23 01.11.2026

  • 7 Кратката радост на...

    2 3 Отговор
    Този път решиха да игнорират шамара "изборна активност" и да надуят вувузелите на победата.
    Нека се порадват, защото зимата ще бъде мътна и кървава.
    Пирова победа...

    23:23 01.11.2026

  • 8 А50

    5 2 Отговор
    Това е максимума на жълтопаветните 750 000. Толкоз и народа ги отнесе без да се мобилизира на 100%. И тези мушмули имат претенции да управляват и да назидават другите

    23:26 01.11.2026

  • 9 питам за един приятел

    2 2 Отговор
    Няма ли някой да каже има ли намеса на украински пари в избора на президент и вицепрезидент на Р България.

    23:33 01.11.2026

  • 10 Бай Стоян

    1 0 Отговор
    Абе, къде е Цв. Андреева, нещо не се видя тази вечер. Липсваха коментарите и.🤪🤣🤪

    23:48 01.11.2026

  • 11 Мда

    4 2 Отговор
    С две думи. За втори пореден път Народът измете след изборите за НС герб и дечицата му: пп, дб и дпс. Толкоз...

    23:59 01.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове