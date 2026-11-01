Георг Георгиев: „Въпрос на вкус“, след като Йотова поведе

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев реагира на първите екзитполове от президентския балотаж, които дават преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Като гражданин, мога да твърдя, че изглежда и цените са си нормални и дроновете са добре дошли. „Въпрос на вкус“, както казало кучето“, написа Георгиев във Facebook.

Йотова води според два екзитпола

Според данните на „Мяра“ към 19:00 часа Илияна Йотова получава 51,1% от гласовете, докато за Андрей Гюров са гласували 44,6% от избирателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,3% от отишлите до урните.

Екзитполът на „Маркет линкс“ също отчита преднина за Йотова. Данните към 19:00 часа дават 50,7% за нея срещу 44% за Гюров.

Каква беше позицията на ГЕРБ

ГЕРБ не издигна свой кандидат за президент на тези избори. Партията обяви, че няма да даде непоискана подкрепа на никого от участниците в балотажа.

По-рано през изборния ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично е подкрепил Андрей Гюров. „Аз съм десен човек и лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато дори да е трудно и да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. С Андрей Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска публично подкрепа от всички граждани на България и аз като гражданин му я дадох“, каза Борисов.

Първите резултати от екзитполовете очертаха преднина за Йотова, докато окончателният резултат от балотажа предстои да бъде определен след преброяването на бюлетините.

Източници: news.bg