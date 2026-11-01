Георг Георгиев: „Въпрос на вкус“, след като Йотова поведе

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев реагира на първите екзитполове от президентския балотаж, които дават преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
„Като гражданин, мога да твърдя, че изглежда и цените са си нормални и дроновете са добре дошли. „Въпрос на вкус“, както казало кучето“, написа Георгиев във Facebook.
Йотова води според два екзитпола
Според данните на „Мяра“ към 19:00 часа Илияна Йотова получава 51,1% от гласовете, докато за Андрей Гюров са гласували 44,6% от избирателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,3% от отишлите до урните.
Екзитполът на „Маркет линкс“ също отчита преднина за Йотова. Данните към 19:00 часа дават 50,7% за нея срещу 44% за Гюров.
Каква беше позицията на ГЕРБ
ГЕРБ не издигна свой кандидат за президент на тези избори. Партията обяви, че няма да даде непоискана подкрепа на никого от участниците в балотажа.
По-рано през изборния ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично е подкрепил Андрей Гюров. „Аз съм десен човек и лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато дори да е трудно и да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. С Андрей Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска публично подкрепа от всички граждани на България и аз като гражданин му я дадох“, каза Борисов.
Първите резултати от екзитполовете очертаха преднина за Йотова, докато окончателният резултат от балотажа предстои да бъде определен след преброяването на бюлетините.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе ,Тулупа тъче на два стана.
23:01 01.11.2026
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4 Стенли
Че
Коментиран от #8, #15, #16, #19, #23, #24
23:02 01.11.2026
5 Гост
23:02 01.11.2026
6 цента
23:03 01.11.2026
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11 А този
23:07 01.11.2026
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16 На теб
До коментар #4 от "Стенли":кой ти плаща???
Гюро,Бойо,Пеев????
23:11 01.11.2026
17 Тъжно ми е за гуруто Асен
23:11 01.11.2026
18 Артилерист
23:12 01.11.2026
19 Солариум
До коментар #4 от "Стенли":Спри дрогите или поне ги намали. Никак не си добре.
23:13 01.11.2026
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28 Йотова победи
23:20 01.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ШИШИ
23:22 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да бе
23:23 01.11.2026
34 Ватенка
23:26 01.11.2026
35 Промяната
23:26 01.11.2026
36 Георг бритиш хомосекшъл брок дъ гейм.
23:27 01.11.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #25 от "Капейчо":Свърши с ударите до кораби близо до наши земи. Гюров си плати на Зеленски с наши пари, да му помогне на изборите и онзи удари няколко кораба точно и случайно пи време на предизборната кампания. Жалко за моряците, които загинаха бадева.
23:29 01.11.2026
38 Варна 3
23:29 01.11.2026
39 Двлянчо
23:32 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Иван Иванов
И тая личност е била външен министър на България.
То,за това сме толкова закъсали,за това никой навън не ни зачита,защото външни министри през годините са случайници,кумове и кумци,любовници и парашутисти.
И НИТО един читав човек с познания в областта на дипломацията и международните отношения.
Позор!!
23:34 01.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пущиня(к)
23:44 01.11.2026
47 ТОЯ ТЪПАК ВСЕ ДЪРЖИ НЕЩО
Коментиран от #57
23:46 01.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 РАЗЛИКА ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕДЕБЕТО
23:50 01.11.2026
51 Една жена
00:02 02.11.2026
52 Йеронимус БОШ
00:04 02.11.2026
53 анализатор
00:04 02.11.2026
54 Вожда
00:05 02.11.2026
55 свиреп ОХЛЮВ
00:06 02.11.2026
56 УРА и НАПРЕД
На Георг Вашингтон ?
На Георг ХЕНДЕЛ ?
На Георг ОМ ?
Ха сега де !
00:08 02.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 КлифърдБъртън
Усеща се като изпразнена от семки и съдържание ТИКВА ли ?
00:11 02.11.2026
60 воденМАДАГАВУР
Благодарим ти , Бойо !
00:12 02.11.2026
61 Не е въпрос на вкус,
00:28 02.11.2026