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Георг Георгиев: „Въпрос на вкус“, след като Йотова поведе
  Тема: Избори

Георг Георгиев: „Въпрос на вкус“, след като Йотова поведе

1 Ноември, 2026 22:58 1 607 61

  • георг георгиев-
  • герб-сдс-
  • президентски балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Депутатът от ГЕРБ-СДС реагира на първите екзитполове, според които Илияна Йотова изпреварва Андрей Гюров на балотажа

Георг Георгиев: „Въпрос на вкус“, след като Йотова поведе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев реагира на първите екзитполове от президентския балотаж, които дават преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Като гражданин, мога да твърдя, че изглежда и цените са си нормални и дроновете са добре дошли. „Въпрос на вкус“, както казало кучето“, написа Георгиев във Facebook.

Йотова води според два екзитпола

Според данните на „Мяра“ към 19:00 часа Илияна Йотова получава 51,1% от гласовете, докато за Андрей Гюров са гласували 44,6% от избирателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,3% от отишлите до урните.

Екзитполът на „Маркет линкс“ също отчита преднина за Йотова. Данните към 19:00 часа дават 50,7% за нея срещу 44% за Гюров.

Каква беше позицията на ГЕРБ

ГЕРБ не издигна свой кандидат за президент на тези избори. Партията обяви, че няма да даде непоискана подкрепа на никого от участниците в балотажа.

По-рано през изборния ден лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че лично е подкрепил Андрей Гюров. „Аз съм десен човек и лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато дори да е трудно и да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. С Андрей Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска публично подкрепа от всички граждани на България и аз като гражданин му я дадох“, каза Борисов.

Първите резултати от екзитполовете очертаха преднина за Йотова, докато окончателният резултат от балотажа предстои да бъде определен след преброяването на бюлетините.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе ,Тулупа тъче на два стана.

    49 0 Отговор
    И въпрос на вкус.

    23:01 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стенли

    12 66 Отговор
    Изключително съм щастлив от прекрасния резултат днес за по интелигентните и успели граждани и плачевен за гласувалите за йотова и преди за мунчо индивиди с нисък обществен ,социален и финансов статус и 60% с основно и по ниско образование. Вкарването ни във война ако Гюров е президент може да мине единствено пред същества с умствен потенциал на врабче. Кирил Петков стана премиер края декември 2021 г. Агресията на Русия в Украйна февруари 2022 г. Петков е премиер до юни същата година ,после така наречената сглобка ,2 правителства на Главчев ,след това Желязков. Нито един дрон или ракета на територията на страната или в морето ни. Идва мунчо радев и черноморието ни е бойно поле. Кой ни вкарва във войната? Другата мантра че сме хранели Украинските бежанци!! В страната дойдоха 6800 бежанци. Един месец ги настанихме в хотели, после във фургони предимно в Елхово. България получи 120 млн.евро от ЕС от кохезионните фондове а даде за Украинските бежанци 20 млн.евро. Нито един Български гражданин не е ощетен от бежанците. Напротив държавата е на плюс 100 млн.евро. Вицепремиера на радев- Атанас Пеканов постоянно плаче че чакаме милиарди от ПВУ от ЕС. Не ги чака от Москва а от ЕС. И последната мантра че Гюров дал 20 млн.на Украйна хихихи. НИТО 1 ЦЕНТ НЕ Е ДАДЕН ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА. Документ без финансови параметри ,само споразумение че след края на войната страната ни се кандидатира наши фирми да участват във възстановяването на инфраструктурата на страната им.
    Че

    Коментиран от #8, #15, #16, #19, #23, #24

    23:02 01.11.2026

  • 5 Гост

    50 0 Отговор
    И? Вкусът е? Не ни кефите, бе, смех!

    23:02 01.11.2026

  • 6 цента

    22 2 Отговор
    ооооох, не мога да дищам, зле ми е..

    23:03 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А този

    34 1 Отговор
    да се скрие.

    23:07 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На теб

    33 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    кой ти плаща???
    Гюро,Бойо,Пеев????

    23:11 01.11.2026

  • 17 Тъжно ми е за гуруто Асен

    33 1 Отговор
    Къде е Батко бе, а суави къде е , 7/8 TV къде е....

    23:11 01.11.2026

  • 18 Артилерист

    45 1 Отговор
    Този Георг, нали, е толкова тенденциозен, че буди само отвращение...

    23:12 01.11.2026

  • 19 Солариум

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Спри дрогите или поне ги намали. Никак не си добре.

    23:13 01.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йотова победи

    14 1 Отговор
    На вкус и на цвет ,товариши нет!

    23:20 01.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ШИШИ

    18 1 Отговор
    МУТРИТЕ ДА МЛЪКНАТ И ДА СЕ ПОКРИЯТ.

    23:22 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да бе

    30 1 Отговор
    Йотова спечели, не е повела. Що за заглавие?

    23:23 01.11.2026

  • 34 Ватенка

    26 1 Отговор
    ГЕРБ вече е с отпаднала необходимост

    23:26 01.11.2026

  • 35 Промяната

    20 0 Отговор
    Днес никой не се сеща за ГГ и за БМ Борисов! За какви цени говорите днес , днес говорят тези, които избраха президента! Я се скрийте някъде!

    23:26 01.11.2026

  • 36 Георг бритиш хомосекшъл брок дъ гейм.

    20 0 Отговор
    Не случиха на народ!

    23:27 01.11.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    21 4 Отговор

    До коментар #25 от "Капейчо":

    Свърши с ударите до кораби близо до наши земи. Гюров си плати на Зеленски с наши пари, да му помогне на изборите и онзи удари няколко кораба точно и случайно пи време на предизборната кампания. Жалко за моряците, които загинаха бадева.

    23:29 01.11.2026

  • 38 Варна 3

    17 1 Отговор
    Радев би цялата сглобката с 3:2

    23:29 01.11.2026

  • 39 Двлянчо

    18 0 Отговор
    Нещо за подкрепата на ДПС за Гюро И Кандьо да сечува? видя се че кеша на домуса Пеевски е зад петроханските пепедерянчета. Мики Маус и ония с полското чело Мирчев, сънливец сигурно се давят в мъка

    23:32 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Иван Иванов

    22 1 Отговор
    Завършен и съвършен глупак.
    И тая личност е била външен министър на България.
    То,за това сме толкова закъсали,за това никой навън не ни зачита,защото външни министри през годините са случайници,кумове и кумци,любовници и парашутисти.
    И НИТО един читав човек с познания в областта на дипломацията и международните отношения.
    Позор!!

    23:34 01.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пущиня(к)

    10 0 Отговор
    Те го и тоо кат баце му, се с палаши праи сравнения. Шматка!

    23:44 01.11.2026

  • 47 ТОЯ ТЪПАК ВСЕ ДЪРЖИ НЕЩО

    10 0 Отговор
    ЗА ФОТОСЕСИИТЕ КОИТО САМ СИ ОРГАНИЗИРА !ПО ШЕ МУ ОТИВА ДА ДЪРЖИ НА БОЙКО ПЪТЕПОКАЗАТЕЛЯ ............ НАДОЛУ !

    Коментиран от #57

    23:46 01.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 РАЗЛИКА ОТ ЗЕМЯТА ДО НЕДЕБЕТО

    15 2 Отговор
    вижте тояГЛУПАК от снимката и си помислЕте кога ще имаме външен министър от ранга на ЛАВРОВ?

    23:50 01.11.2026

  • 51 Една жена

    11 2 Отговор
    В нашето семейство сме с висше образование, но гласувахме за Йотова. Въпрос на вкус.

    00:02 02.11.2026

  • 52 Йеронимус БОШ

    5 0 Отговор
    Дори когато Бойко НЕ УЧАСТВА в изборите.....ПАК ГИ ГУБИ ! Кеф !

    00:04 02.11.2026

  • 53 анализатор

    6 0 Отговор
    Екзит пола ясно показа ,че за пръв път имаме президент без подкрепа на ДПС ! Така ,че да , прав си , наистина е въпрос на вкус !

    00:04 02.11.2026

  • 54 Вожда

    6 0 Отговор
    Гоги късото панталонче се изкава.Ей, брадатко, видяхме ви капацитета.И като говориш пред камера ,не гледай страшно, щото не си страшен , а жалък смехоран.

    00:05 02.11.2026

  • 55 свиреп ОХЛЮВ

    6 0 Отговор
    Липса на ВКУС и липса на МОРАЛНА хигиена е Георг да е подчинен и покорен слуга на една ПРОСТАШКА ТИКВА !

    00:06 02.11.2026

  • 56 УРА и НАПРЕД

    5 0 Отговор
    На кого е кръстен нашия юначен тиквен младеж Георгиев ?
    На Георг Вашингтон ?
    На Георг ХЕНДЕЛ ?
    На Георг ОМ ?
    Ха сега де !

    00:08 02.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 КлифърдБъртън

    4 0 Отговор
    Какво ли усеща Георг , като гледа резултата от изборите за Президент ?
    Усеща се като изпразнена от семки и съдържание ТИКВА ли ?

    00:11 02.11.2026

  • 60 воденМАДАГАВУР

    5 0 Отговор
    Това , че Бойко подкрепи Гюров , помогна на Йотова да спечели категорично балотажа !
    Благодарим ти , Бойо !

    00:12 02.11.2026

  • 61 Не е въпрос на вкус,

    1 0 Отговор
    а на здрав разум. На нормалните хора им омръзнаха евроатлантическите и неолибералните "ценности", Еленски, наглите украинци, които 4 години шракат с пръсти по Черноморието на наш гръб, дрънкането на оръжия и пълната неадекватност на откачалките в Брюксел. И закономерно гласуваха за по-малкото зло

    00:28 02.11.2026

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