Ювентус надви Наполи с два гола през второто полувреме

Ювентус записа ценна домакинска победа с 2:0 над Наполи в среща от 10-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят на „Алианц Стейдиъм“ в Торино предложи без голове до заключителните 20 минути, когато домакините успяха да пречупят съперника си.

Резултатът бе открит в 70-ата минута. Керим Алайбегович получи подаване от Едон Жегрова, напредна с топката и с мощен изстрел с левия крак от дистанция около 20 метра не остави шансове на противниковия вратар.

Положението на Наполи се усложни още повече пет минути по-късно. Лука Марианучи извърши грубо нарушение срещу Хуан Кабал, за което получи втория си жълт картон и остави гостите с човек по-малко на терена.

Ювентус се възползва от численото си превъзходство и сложи точка на спора в 87-ата минута. Жереми Бога овладя топката отляво, навлезе към центъра и с прецизен удар с левия крак от далечно разстояние я изпрати в далечния ъгъл за крайното 2:0.

С трите точки „бианконерите“ събраха 17 и заемат седмото място във временното класиране. Наполи остава непосредствено зад тях – на осмата позиция с 14 пункта.