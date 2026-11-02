Йотова и Вълчев водят с 58,16% при 72,65% от протоколите

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58,16% от гласовете на балотажа за президент и вицепрезидент при обработени 72,65% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.

За кандидатпрезидентската двойка са гласували 797 996 души. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38,85% или 533 046 гласа. Разликата между двете двойки е 264 950 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 41 057 души, което представлява 2,99% от отчетения вот. Данните са междинни и ще се променят с обработването на оставащите протоколи.

Балотажът се проведе на 1 ноември 2026 г., след като на първия тур до втори тур достигнаха двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Според паралелното преброяване на социологическите агенции Йотова и Вълчев също печелят изборите.

Окончателният резултат ще бъде формиран след приключване на обработката на всички секционни протоколи и последващото обявяване на официалните резултати.

Източници: bta.bg