Йотова и Вълчев водят с 58,16% при 72,65% от протоколите

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58,16% от гласовете на балотажа за президент и вицепрезидент при обработени 72,65% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.
За кандидатпрезидентската двойка са гласували 797 996 души. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38,85% или 533 046 гласа. Разликата между двете двойки е 264 950 гласа.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 41 057 души, което представлява 2,99% от отчетения вот. Данните са междинни и ще се променят с обработването на оставащите протоколи.
Балотажът се проведе на 1 ноември 2026 г., след като на първия тур до втори тур достигнаха двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Според паралелното преброяване на социологическите агенции Йотова и Вълчев също печелят изборите.
Окончателният резултат ще бъде формиран след приключване на обработката на всички секционни протоколи и последващото обявяване на официалните резултати.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ставка
Коментиран от #10
02:33 02.11.2026
2 Оня
02:43 02.11.2026
3 Доволен съм
Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, ке
02:45 02.11.2026
4 00014
Коментиран от #9
02:45 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Честито
02:48 02.11.2026
7 Честито на всички българи!
03:34 02.11.2026
8 Наистина победиха.
Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
Те нека си се валят в калта.
03:35 02.11.2026
9 Няма ги.
До коментар #4 от "00014":Напускат масово потъващият кораб "България".
Днес се видя, че всичко е загубено завинаги.
Честито на поданиците на Задунайската Руска Губерния.
03:37 02.11.2026
10 Напускам България със семейството ти
До коментар #1 от "ставка":Всички вас приемах за проблем на моята родина.
Оттам вече ще гледам на новините за България като на комедиен сериал.
03:40 02.11.2026