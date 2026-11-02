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Йотова и Вълчев водят с 58,16% при 72,65% от протоколите
  Тема: Избори

Йотова и Вълчев водят с 58,16% при 72,65% от протоколите

2 Ноември, 2026 02:23 647 10

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • цик

Кандидатпрезидентската двойка получава 797 996 гласа срещу 533 046 за Андрей Гюров и Георги Кандев

Йотова и Вълчев водят с 58,16% при 72,65% от протоколите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58,16% от гласовете на балотажа за президент и вицепрезидент при обработени 72,65% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии. Това показват данните на Централната избирателна комисия.

За кандидатпрезидентската двойка са гласували 797 996 души. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38,85% или 533 046 гласа. Разликата между двете двойки е 264 950 гласа.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 41 057 души, което представлява 2,99% от отчетения вот. Данните са междинни и ще се променят с обработването на оставащите протоколи.

Балотажът се проведе на 1 ноември 2026 г., след като на първия тур до втори тур достигнаха двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев. Според паралелното преброяване на социологическите агенции Йотова и Вълчев също печелят изборите.

Окончателният резултат ще бъде формиран след приключване на обработката на всички секционни протоколи и последващото обявяване на официалните резултати.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    10 2 Отговор
    Йотов смаза Гюрува и мечтите на брюкселския слугинаж за майдан отекоха даун дъ дрейн.

    Коментиран от #10

    02:33 02.11.2026

  • 2 Оня

    1 1 Отговор
    Прегледах доста сайтове но никъде не виждам да се изкаже онова чудо без чело от Крушари бе? Да не се е спекъл нещо?

    02:43 02.11.2026

  • 3 Доволен съм

    2 2 Отговор
    Радев ше фалира държавата, ЕС ще си поиска да му върнем огромните заеми, които Мунчо взе от тях, Румънеца ще пропуска руските дронове насам, защото не подписахме пакта. Нацистите на Коцето ще обеднеят главоломно и ще сменят р.збата, пардон, ще станат евроатлантици в борба за хляба.
    Мазохистите ще реват, аз ще се хиля. Чакам с нетърпение момента, когато ПБ ще свърши парите за ТЕЛКове. ККК! Кеф, Коце, ке

    02:45 02.11.2026

  • 4 00014

    2 2 Отговор
    Къде са всички онези всезнайковци, които обясняваха резултатите от 25-ти като поражение на Радев?

    Коментиран от #9

    02:45 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Честито

    3 2 Отговор
    На 6.5 милиона загубили

    02:48 02.11.2026

  • 7 Честито на всички българи!

    1 1 Отговор
    Вече сме официално 22-рата международно призната руска република.

    03:34 02.11.2026

  • 8 Наистина победиха.

    1 1 Отговор
    Това само потвърди съмненията ми и улесни решението ми Примирявам се, че съм от малцинството.
    Оказа се, че прасето винаги би избрало да живее в кочината вместо в къщата.
    Според мен всички нормални българи просто трябва да емигрираме масово на запад. Продаваме всичко тук, изоставяме което не можем и се махаме от кочината.
    Те нека си се валят в калта.

    03:35 02.11.2026

  • 9 Няма ги.

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "00014":

    Напускат масово потъващият кораб "България".
    Днес се видя, че всичко е загубено завинаги.
    Честито на поданиците на Задунайската Руска Губерния.

    03:37 02.11.2026

  • 10 Напускам България със семейството ти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ставка":

    Всички вас приемах за проблем на моята родина.
    Оттам вече ще гледам на новините за България като на комедиен сериал.

    03:40 02.11.2026

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