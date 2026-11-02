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Времето днес, прогноза за понеделник, 2 ноември: Остава облачно, на много места ще вали

Времето днес, прогноза за понеделник, 2 ноември: Остава облачно, на много места ще вали

2 Ноември, 2026 03:00, обновена 2 Ноември, 2026 02:35 479 3

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Значителни валежи се очакват в Източна България, докато в югозападните райони дъждът временно ще отслабне и ще спре. Вятърът ще бъде умерен и силен от изток

Времето днес, прогноза за понеделник, 2 ноември: Остава облачно, на много места ще вали - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Облачно и дъждовно ще бъде времето в България в понеделник, 2 ноември. В Източна България се очакват значителни валежи през целия ден, особено в североизточните райони. В югозападната част на страната валежите временно ще намалеят и ще спрат, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

„В понеделник от югозапад валежите временно ще намалеят и спрат; значителни ще бъдат през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони“, посочва НИМХ. Очаква се да духа умерен и силен вятър от изток, а в източните райони – от изток-североизток.

Температурите ще са по-високи по Черноморието

Минималните температури ще останат сравнително високи за началото на ноември. Максималните ще бъдат между около 7-8 градуса в Западна България и 15-17 градуса в югоизточните райони. В София се очаква дневна температура около 10 градуса, в Пловдив – около 15 градуса, а по Черноморието – до 16-18 градуса.

В планинските райони времето ще бъде облачно и с валежи. През следващото денонощие валежната обстановка ще се усложни отново – във вторник НИМХ очаква валежите да се активизират на много места в страната, като в планините над около 1500-1600 метра ще вали и сняг.

Източници: meteo.bg


България
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