Благомир Коцев обвини бизнесмена Даниел Славов, известен като „Дънката“, че стои зад прекратяването на мандата му като кмет на Варна. Общинската избирателна комисия в града взе решението на 23 ноември – около два часа след като Общинският съвет гласува бюджета.

Във видеообръщение Коцев свърза отстраняването си с две решения, взети преди бюджетния вот – изваждането на проекта за тунел под Морската градина към крайбрежната алея от инфраструктурния заем и отпадането на продажбата на три общински имота.

„Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не единствена причина за днешното решение на ОИК“, заяви Коцев.

Той каза още, че комисията се е произнесла по сигнал отпреди една година, а не по друг сигнал, подаден преди около две седмици. По думите му това показва, че отстраняването е било подготвено предварително като наказание за отказа му да се съобрази с бизнес интереси във Варна.

„Тази вечер, на 23.11.2026 г., във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов „Дънката““, заяви кметът.

Спорът е за 50 дни платен отпуск

Решението на ОИК е прието с 20 гласа „за“ от общо 26 членове. Един от тях е от квотата на ПП–ДБ. Спорът е свързан с 50 дни платен годишен отпуск на Коцев – 30 дни основен и 20 дни допълнителен. Той е бил задържан под стража от 8 юли, а комисията посочва, че според съдебната практика на Върховния административен съд задържането не е достатъчно основание кмет да не се явява на работа.

Заместник-кметът Снежана Апостолова определи решението като „голям абсурд и пълно безобразие“. Тя заяви, че Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края на мандата.

Апостолова свърза случая с оттеглените предложения за тунела и общинските имоти. Тя каза, че проектът за тунела е бил внесен отново по време на заседанието на съвета и е получил около 30 гласа „за“.

Решението подлежи на съдебен контрол

Адвокат Николай Владимиров, част от защитата на Коцев, заяви, че решението на ОИК може да бъде обжалвано. Според него съдът има възможност да спре изпълнението му до окончателното произнасяне.

„Това означава, че в момента именно съдът ще определя кой всъщност ще бъде кмет на град Варна“, коментира Владимиров.

До окончателното съдебно решение остава неясно дали прекратяването на мандата ще влезе в сила и кой ще изпълнява функциите на кмет на Варна.