Адвокатът на Благомир Коцев Николай Владимиров заяви, че решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на кметския мандат ще бъде обжалвано. Защитата ще поиска от Административния съд във Варна да спре предварителното изпълнение на решението.

ОИК-Варна се произнесе на 23 ноември и прекрати пълномощията на Коцев като кмет на общината, като анулира и удостоверението му за избран кмет. Решението може да бъде оспорено в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна.

Защитата ще поиска спиране на изпълнението

Владимиров посочи, че решението подлежи на незабавно изпълнение, но законът допуска съдът да го спре, ако бъдат изпълнени съответните условия. Именно това ще бъде основното искане на защитата.

„Господин Коцев ще обжалва решението и съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не“, заяви Николай Владимиров.

Според адвоката решението е „най-малкото незаконосъобразно“, но окончателната преценка за законосъобразността му принадлежи на съда.

Спорът е по сигнал от 2025 г.

Владимиров обърна внимание, че ОИК-Варна се е произнесла по сигнал, подаден през миналата година, но решението е взето едва сега. По думите му моментът има значение, тъй като след 13 ноември 2026 г. е възможно Общинският съвет да избере човек, който да довърши мандата на Коцев.

Адвокатът посочи като варианти заместник-кмет или общински съветник. По този въпрос той заяви, че Общинският съвет може да бъде свикан на извънредно заседание, на което да бъде определен изпълняващ длъжността кмет.

Кой ръководи общината

На въпрос дали Варна има кмет след решението на ОИК Владимиров отговори, че към момента общината се ръководи въз основа на заповед за заместване, издадена от Благомир Коцев. Той обаче не посочи докога ще действа този вариант.

Адвокатът не потвърди конкретни твърдения, че зад решението стоят определени икономически интереси или политически групировки. Той заяви, че не е политическо лице и няма да отправя подобни обвинения.

Следващата стъпка е подаването на жалбата и искането за спиране на предварителното изпълнение пред Административния съд във Варна. Съдът ще трябва да се произнесе както по искането за спиране, така и по законосъобразността на решението на ОИК-Варна.