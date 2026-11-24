Българската маслодайна роза вече има свое живо присъствие в Gardens by the Bay в Сингапур. Растения от вида Rosa damascena бяха засадени за първи път в емблематичния градински комплекс по инициатива на посланик д-р Таня Димитрова, акредитирана за Сингапур.

Официалната церемония се състоя в оранжерията Flower Dome. В нея участваха посланик Димитрова, заместник-министърът на туризма Георги Тодоров и главният изпълнителен директор на Gardens by the Bay Феликс Ло. Преди събитието българската делегация посети панорамната площадка Supertree Observatory.

Георги Тодоров връчи символично българска маслодайна роза на Феликс Ло, след което двамата заедно поляха растението. Жестът беше представен като знак на приятелство и стремеж към развитие на партньорството между България и Сингапур. Ло подари на заместник-министъра юбилейно издание по повод десетата годишнина от създаването на Gardens by the Bay.

„Българската маслодайна роза носи историята на традиция, предавана през поколенията, и на знания и умения, превърнали розопроизводството в част от националната ни идентичност“, заяви Таня Димитрова.

По думите на посланика засаждането дава възможност България да бъде представена по естествен и запомнящ се начин пред посетители от цял свят. Тя свърза инициативата с популяризирането на българската природа, културното наследство и традициите в производството на розово масло.

Розата като туристически знак

Георги Тодоров посочи, че чрез маслодайната роза международната публика може да се запознае с природните и културните богатства на България. Той открои Розовата долина като район със съхранени традиции и възможности за туризъм.

Растенията са предоставени от Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Министерството на туризма е съдействало за логистиката по доставянето им. Така инициативата обединява научната експертиза на института, институционалната подкрепа и партньорството с Gardens by the Bay.

Място с публика от цял свят

Gardens by the Bay се простира върху 101 хектара край Marina Bay и включва три крайбрежни градини. Комплексът разполага с повече от 1,5 милиона растения, а сред основните му пространства са оранжериите Flower Dome и Cloud Forest и вертикалните градини Supertrees. През декември 2023 г. той посрещна своя 100-милионен посетител.

Присъствието на българската роза там съвпада с подготовката за 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Сингапур. Те са установени на 20 ноември 1967 г., а годишнината ще бъде отбелязана на 20 ноември 2027 г. България е сред първите държави, признали независимостта на Сингапур.

Засаждането превръща един от най-разпознаваемите символи на България в част от международната ботаническа колекция на Сингапур и създава нова възможност посетителите на комплекса да свържат Розовата долина с България.