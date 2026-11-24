Решението на Общинската избирателна комисия – Варна за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев е „преврат и пълно потъпкване на избора на гражданите на Варна“. Това заяви заместник-кметът Снежана Апостолова.

По думите ѝ на заседанието комисията е разгледала сигнал, подаден през миналата година, а не новия сигнал, свързан със задържането на Коцев. „Този случай е преврат и пълно потъпкване на избора на гражданите на Варна“, каза Апостолова.

Решението е подкрепено от 20 членове на ОИК

На заседанието са присъствали 26 от общо 27 членове на ОИК – Варна. Двадесет са гласували за прекратяване на правомощията на кмета, а шестима са били против.

Председателят на комисията Велин Жеков съобщи, че решението е взето по сигнали, свързани с отпуските на Коцев през 2025 г. Според посочените мотиви става дума за продължителна невъзможност на кмета да изпълнява задълженията си. В основата на казуса са 50 дни платен годишен отпуск, използван от Коцев по време на задържането му.

Апостолова заяви, че Коцев е бил „наказан за това, че е бил в ареста“, като определи решението на комисията като безпрецедентно. Тя каза още, че моментът на произнасянето не е случаен и свърза процедурата с опит да бъде избран удобен за Общинския съвет заместник на кмета.

Следва обжалване и избор на временно изпълняващ длъжността

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред Административния съд във Варна в 7-дневен срок. Апостолова заяви, че според нея актът влиза в сила незабавно, но може да бъде оспорен.

Велин Жеков посочи, че решенията на комисията подлежат на предварително изпълнение. Той уточни, че до края на мандата на Коцев остава по-малко от една година. Ако решението бъде потвърдено, частични местни избори няма да се проведат, а Общинският съвет ще избере човек, който да довърши мандата.

Според процедурата това може да бъде действащ заместник-кмет или общински съветник. Апостолова изрази опасение, че целта е управлението да бъде поето от човек, който да обслужва определени политически и икономически интереси.

В разговора бяха споменати твърдения за влияние около терени и разпределение на ресурси във Варна, както и казусът с незаконното селище „Баба Алино“. Апостолова не представи конкретни доказателства за тези твърдения и не посочи име на възможен бъдещ кмет.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg