Досъдебните производства за престъпления, свързани с наркотични вещества, са нараснали до 1041 през октомври 2026 г. За сравнение, през септември те са били 770. Това е увеличение с 271 производства, или с около 35 процента, показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР.

През месеца са проведени 481 специализирани полицейски операции. При тях са открити над 30 кг кокаин, 476 кг марихуана, 390 кг канабис, още 414 кг канабис на стръкове и близо 2 кг хероин. Разкрити са 12 лаборатории или площи за производство и отглеждане на наркотични вещества.

Кокаин в кабината и тайници по ремаркета

„Тенденция към увеличаване на досъдебните производства за престъпления, свързани с производство, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества“, посочва Специализираното междуведомствено звено.

Сред описаните случаи е операция на територията на област Хасково срещу предполагаем международен трафик на наркотици. На 7 октомври при проверка на влекач с полуремарке на ГКПП „Капитан Андреево“ са открити 12 пакета с общо бруто тегло 12,63 кг кокаин. По случая гражданин на Босна и Херцеговина е привлечен като обвиняем, а прокуратурата е поискала от съда да го задържи под стража.

Пет дни по-късно, на 12 октомври, при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ са установени два влекача с български регистрации. В специално изграден тайник на покрива на едното ремарке са намерени 204 вакуумирани пакета с 245 кг марихуана. Във второто ремарке, сред пакетирани месни продукти, са открити 14 пакета със 17 кг кокаин.

По двете досъдебни производства са привлечени обвиняеми двамата шофьори. Разследването трябва да установи маршрутите на камионите и евентуалната съпричастност на други лица и фирми към превозваните вещества.

28 нови дела за незаконна миграция

По линия на незаконната миграция през октомври са проведени 333 специализирани полицейски операции. Заловени са 23 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни, а 47 души са задържани за незаконно превеждане през границата или за подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната.

Образувани са 28 нови досъдебни производства по текстове от Наказателния кодекс, свързани с незаконното преминаване на границата и каналджийството. При една от операциите са задържани 22 български и чуждестранни граждани. Претърсени са шест адреса, а впоследствие са установени четири жилища в София, които според прокуратурата са били използвани от участници в организирана престъпна група за настаняване и укриване на мигранти, основно от Иран, Сирия и Ирак.

По това разследване са проведени разпити на свидетели пред съдия, а седем сирийски граждани са привлечени като обвиняеми. Вината им не е установена с влязла в сила присъда.

През октомври са влезли в сила 454 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 45 акта за незаконно превеждане през границата или подпомагане на незаконно пребиваване.

Източници: prb.bg