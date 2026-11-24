Новите ядрени предупреждения на Дмитрий Медведев са насочени към сплашване на Запада и оказване на натиск върху държавите, които подкрепят Украйна. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), публикувана в анализа му за развитието на войната.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия публикува на 23 ноември статия в „Московски журнал по международно право“. В нея той призова Украйна и съюзниците ѝ да помнят руската ядрена доктрина, която по думите му дава на Москва право, а в някои случаи и задължение, да използва всички налични средства за гарантиране на националната сигурност.

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„Руската федерация не само има право, но и в редица ситуации е длъжна да използва ядрено оръжие“, заяви Медведев.

В същото време той посочи, че Москва не е сметнала употребата на ядрено оръжие за „пряко необходима“, въпреки че според него действията на Украйна и Запада са създали ситуации, при които руската доктрина допуска подобна стъпка. Ден по-рано Медведев заяви, че Киев и НАТО са преминали прага, необходим за евентуален превантивен ядрен удар, но допълни, че такова решение не е било вземано.

Какво се промени в руската доктрина

Кремъл обнови ядрената си доктрина през ноември 2024 г. Сред новите формулировки е възможността Русия да разглежда употребата на ядрено оръжие като отговор на конвенционални атаки, които застрашават териториалната цялост на Русия или Беларус.

Като възможно основание е посочено и получаването на информация за масово преминаване през руската граница на оръжия, включително крилати ракети и безпилотни апарати. Именно тези формулировки са сред аргументите, към които Медведев се позовава в последното си предупреждение.

Оценката на ISW

Според ISW Кремъл редовно използва Медведев за разпространяване на ядрени заплахи както във вътрешното руско, така и в международното информационно пространство. Анализаторите определят изявленията му като вероятна част от координирана информационна стратегия, чиято цел е да предизвика страх на Запад, да ограничи политиката в подкрепа на Украйна и да насърчи решения, благоприятни за Русия.

Институтът подчертава, че Украйна от години извършва интензивни удари и военни операции на международно призната руска територия. Въпреки това ISW не отчита тези действия като фактор, който е увеличил вероятността Русия да използва ядрено оръжие.

Така последното изказване на Медведев не е представено като доказателство за непосредствено решение за ядрен удар, а като поредно предупреждение, чрез което Москва се опитва да влияе върху западната подкрепа за Киев.

Източници: unian.net