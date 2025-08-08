Новини
Протестиращи поискаха спешни мерки срещу водния режим в Плевен

8 Август, 2025 10:37 738 28

Мярката е безсрочна и е заради критично ниските количества на водоподаването

Протестиращи поискаха спешни мерки срещу водния режим в Плевен - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плевен е на воден режим и през деня. От вчера.

Заедно с нощното спиране, хората там са без вода вече по 10 часа в денонощието. Мярката е безсрочна и е заради критично ниските количества на водоподаването.

Режимът през деня е от 13 до 16:30 ч., а през нощта - между 23 ч. и 5 ч. сутринта.

Жителите на град настояват ВиК и общината спешно да намерят решение на проблемите с водоснабдяването. Те протестират пред общината.

Местни казват, че до 2021 г. ситуацията е била поносима, като режимът е започвал много по-късно - през септември, октомври. Сега, по думите им, нещата излизат извън контрол - градът е мръсен, по високите етажи на блокове вода няма изобщо. Хората искат бързи и адекватни мерки. Казват, че са изморени от обещания.

"Налагането на спирането и през ден се наложи по простата причина, че драстично намалява това, което влиза в Плевен като вода. Количеството, което ни трябва, е от порядъка на 800 литра в секунда, което е от порядъка на 60 000 кубика вода, 60–65 000 кубика вода. В момента това, което влиза от всички водоснабдителни групи, е от порядъка на 670, което означава около 130 литра недостиг, което е невъзможно да го покриваме само с вечерно намаляване на налягането. Това трайно засушаване… Просто всеки ден ще проверяваме количеството, което постъпва, и ще взимаме решение", казва Климент Тодоров – управител на ВиК Плевен.

Добавя, че се работи в няколко насоки - едната от тях е зонирането и намаляване на налягането в мрежата и съответно поставяне в критичните точки на така наречените бустерни помпи - хидрофорни системи, които повишават налягането локално в високите критични точки.

"Мисля, че достатъчно голям успех постигнахме там — намалихме водното количество от потреблението на Плевен с около 100 литра, но просто в момента нямаме достатъчно вода за оросяване на кладенците Долна Митрополия, което е от язовир "Долни Дъбник" или "Милин кладенец", каза Тодоров.

Местните обаче недоволстват, че не се търсят нови кладенци за вода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миналата година Йовковци беше празен

    12 2 Отговор
    От едната страна се виждаше тинята. А преди години беше плавателен язовир дори за корабчета. Прави сметка българино !!!
    Лъжат те и те крадат а ти не хаеш.

    Коментиран от #18

    10:41 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рубата Петков

    3 5 Отговор
    Само аз ще напълня фонтана

    10:44 08.08.2025

  • 4 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Пак да гласувате за герп

    Коментиран от #6, #7

    10:47 08.08.2025

  • 5 Водата е на всички хора

    12 1 Отговор
    Гората може би е частна и който краде частника да му бере грижата. Но водата не е така. Тя е национално богатство и никой няма право да краде. Обаче къде отива тогава. Защо пресъхнаха реките. Защо непрекъснато сечете горите. И крадете.

    10:48 08.08.2025

  • 6 Не те никога не са гласували за ГЕРБ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Категорично говорим за ДПС. Лъжеха че са за ГЕРБ и ГЕРБ им вярваха но те ги лъжеха.

    10:50 08.08.2025

  • 7 Защо да гласуват за ГЕРБ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Те са от ДПС.

    10:52 08.08.2025

  • 8 гост

    8 1 Отговор
    Важното е че ще пуснат магистрала, за какво ви е вода... Иначе това е абсурдно, Вит не пресъхва, а вода няма. В Троян и Априлци язовирите пак са пълни, вместо магистрала, не можаха ли да построят една тръба до Стара планина.

    Коментиран от #12

    10:54 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист

    5 1 Отговор
    Сега пак някой ще каже, че не е заради еврото.

    10:56 08.08.2025

  • 11 Гост

    8 2 Отговор
    Откакто е изградена ВиК мрежата през 50-те и 60-те години на миналия век, тръби са подменяни само, ако шурнат като гейзери! За 36 години "демокрация" не е подменена никъде ВиК мрежата, да не говорим за реконструкция и модернизация на язовири и пречиствателни станции....

    Коментиран от #13, #14, #15

    10:57 08.08.2025

  • 12 Пълни са но я бутилират и заминава

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Бутилирана за Израел и за Турция и Гърция. Така предполагам. Имаше статии за такива неща. Трябва да търсим обяснение

    Коментиран от #16, #28

    10:59 08.08.2025

  • 13 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Според данни които наскоро прочетох, при транспортирането на водата за Плевен от водохващането в Черни Осъм, до Плевен се губи половината вода.
    Да, суша е. Да, съгласен съм, но ако тия загуби са реалност, то ..... има си хора за убиване.

    11:01 08.08.2025

  • 14 Те не подменят нищо

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Отиват копат пред блоковете докато домоуправителите се видят принудени да им платят за копанчето и затварят дупката. Но нищо не подменят. Всеки го вижда.

    11:04 08.08.2025

  • 15 Не лъжи бе, комуне!

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    В моя град кметовете от години подменят цялата подземна инфтсъ , вкл. и ВИК! ПОЧТИ ВСИЧКО Е СМЕНЕНО!

    Коментиран от #19

    11:05 08.08.2025

  • 16 Кажи сега защо слагаш минус

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пълни са но я бутилират и заминава":

    За спорта ли. Като не си съгласен напиши реплика и ме разкритикувай. Турчин ли си.

    11:07 08.08.2025

  • 17 Боко

    3 0 Отговор
    Много се краде в България хихихи

    11:09 08.08.2025

  • 18 паметник на тато във всеки град !

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миналата година Йовковци беше празен":

    35 години демокрация и ядене на банани води до заблатяване на държавата

    сега ще ви вземат и парите и вода няма да ви трябва защото сте един офце

    11:21 08.08.2025

  • 19 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не лъжи бе, комуне!":

    "цялата подземна инфтсъ... "

    Каква "ифтсъ" бе, селски!? Да не си ял или пил нещо развалено, та ти се привиждат и дрънкаш глупости....

    11:22 08.08.2025

  • 20 нато ни пази , ЕК ни храни защо ние вода

    5 2 Отговор
    плюехте по тато ама трябваше титаниеви тръби за вода да ви сложи за да имате вода и сега

    35 години демокрация , останахте без вода но пък дарявате пари на зеления наркоман , спрете спокойно нато ви пази , нищо че сте миризливи ха ха ха

    11:25 08.08.2025

  • 21 редник

    0 2 Отговор
    Преди месец писах - има едно просто решение - залесяване, залесяване, залесяване!
    Ако всеки засади по 3 дръвчета - това ще намали СО2 и температурите...

    И още - незабавно проектиране и бързо изграждане на стотици нови язовири.

    Коментиран от #27

    11:26 08.08.2025

  • 22 Да видим

    2 0 Отговор
    Кой слага минусите. Ако е от глупост как да е , макар че незнанието не е оправдание.

    11:26 08.08.2025

  • 23 на площада и като във китайРАЗСТРЕЛ

    1 0 Отговор
    има такива модерни каналокопачи вижда се в тубата, едни огромни така ли нямаме пари за един такъв да изкопае нов канал и да се положат нови тръби?

    5лв е кубик вода , дерете народа , а вода няма

    11:27 08.08.2025

  • 24 Умен

    2 0 Отговор
    От миналата година кмета на Плевен не си е мръдна пръста да направи нещо по въпроса с недостига на вода.За него е важна клиниката "Сърце и мозък",за която са насочени приоритетно неговите усилия.

    11:28 08.08.2025

  • 25 123

    2 1 Отговор
    Ще поискате спешни мерки, ма малко по-късничко ще ги получите. Язовирите ви са изпразнени и източени до тиня. Сега приличат на квартални локви, където се въдят комари. Това е само началото. Всичко си заслужаваш българско овче племе, абсолютно всичко!

    11:36 08.08.2025

  • 26 Феникс

    2 0 Отговор
    Освен зулосите да започнат молитва за дъжд , друго не могат да направят!

    11:37 08.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 обяснението да

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пълни са но я бутилират и заминава":

    Ще потърсиш обяснение...да, да, ще потърсиш. Ще ти бъде и дадено, оооооо, ще има да се надаш да го получиш това обяснение! Докато го чакаш, ще заприличаш на пустинята Сахара! И това не са никакви фантазии, България доказано ще стане пустиня! Който не вярва, да види климатичните прогнози на ООН какви са до края столетието и къде е Бг в тях.

    11:48 08.08.2025

