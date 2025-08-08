Протестиращи поискаха спешни мерки срещу водния режим в Плевен

Плевен е на воден режим и през деня. От вчера.
Заедно с нощното спиране, хората там са без вода вече по 10 часа в денонощието. Мярката е безсрочна и е заради критично ниските количества на водоподаването.
Режимът през деня е от 13 до 16:30 ч., а през нощта - между 23 ч. и 5 ч. сутринта.
Жителите на град настояват ВиК и общината спешно да намерят решение на проблемите с водоснабдяването. Те протестират пред общината.
Местни казват, че до 2021 г. ситуацията е била поносима, като режимът е започвал много по-късно - през септември, октомври. Сега, по думите им, нещата излизат извън контрол - градът е мръсен, по високите етажи на блокове вода няма изобщо. Хората искат бързи и адекватни мерки. Казват, че са изморени от обещания.
"Налагането на спирането и през ден се наложи по простата причина, че драстично намалява това, което влиза в Плевен като вода. Количеството, което ни трябва, е от порядъка на 800 литра в секунда, което е от порядъка на 60 000 кубика вода, 60–65 000 кубика вода. В момента това, което влиза от всички водоснабдителни групи, е от порядъка на 670, което означава около 130 литра недостиг, което е невъзможно да го покриваме само с вечерно намаляване на налягането. Това трайно засушаване… Просто всеки ден ще проверяваме количеството, което постъпва, и ще взимаме решение", казва Климент Тодоров – управител на ВиК Плевен.
Добавя, че се работи в няколко насоки - едната от тях е зонирането и намаляване на налягането в мрежата и съответно поставяне в критичните точки на така наречените бустерни помпи - хидрофорни системи, които повишават налягането локално в високите критични точки.
"Мисля, че достатъчно голям успех постигнахме там — намалихме водното количество от потреблението на Плевен с около 100 литра, но просто в момента нямаме достатъчно вода за оросяване на кладенците Долна Митрополия, което е от язовир "Долни Дъбник" или "Милин кладенец", каза Тодоров.
Местните обаче недоволстват, че не се търсят нови кладенци за вода.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миналата година Йовковци беше празен
Лъжат те и те крадат а ти не хаеш.
Коментиран от #18
10:41 08.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Рубата Петков
10:44 08.08.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #6, #7
10:47 08.08.2025
5 Водата е на всички хора
10:48 08.08.2025
6 Не те никога не са гласували за ГЕРБ
До коментар #4 от "ООрана държава":Категорично говорим за ДПС. Лъжеха че са за ГЕРБ и ГЕРБ им вярваха но те ги лъжеха.
10:50 08.08.2025
7 Защо да гласуват за ГЕРБ
До коментар #4 от "ООрана държава":Те са от ДПС.
10:52 08.08.2025
8 гост
Коментиран от #12
10:54 08.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 провинциалист
10:56 08.08.2025
11 Гост
Коментиран от #13, #14, #15
10:57 08.08.2025
12 Пълни са но я бутилират и заминава
До коментар #8 от "гост":Бутилирана за Израел и за Турция и Гърция. Така предполагам. Имаше статии за такива неща. Трябва да търсим обяснение
Коментиран от #16, #28
10:59 08.08.2025
13 Механик
До коментар #11 от "Гост":Според данни които наскоро прочетох, при транспортирането на водата за Плевен от водохващането в Черни Осъм, до Плевен се губи половината вода.
Да, суша е. Да, съгласен съм, но ако тия загуби са реалност, то ..... има си хора за убиване.
11:01 08.08.2025
14 Те не подменят нищо
До коментар #11 от "Гост":Отиват копат пред блоковете докато домоуправителите се видят принудени да им платят за копанчето и затварят дупката. Но нищо не подменят. Всеки го вижда.
11:04 08.08.2025
15 Не лъжи бе, комуне!
До коментар #11 от "Гост":В моя град кметовете от години подменят цялата подземна инфтсъ , вкл. и ВИК! ПОЧТИ ВСИЧКО Е СМЕНЕНО!
Коментиран от #19
11:05 08.08.2025
16 Кажи сега защо слагаш минус
До коментар #12 от "Пълни са но я бутилират и заминава":За спорта ли. Като не си съгласен напиши реплика и ме разкритикувай. Турчин ли си.
11:07 08.08.2025
17 Боко
11:09 08.08.2025
18 паметник на тато във всеки град !
До коментар #1 от "Миналата година Йовковци беше празен":35 години демокрация и ядене на банани води до заблатяване на държавата
сега ще ви вземат и парите и вода няма да ви трябва защото сте един офце
11:21 08.08.2025
19 Гост
До коментар #15 от "Не лъжи бе, комуне!":"цялата подземна инфтсъ... "
Каква "ифтсъ" бе, селски!? Да не си ял или пил нещо развалено, та ти се привиждат и дрънкаш глупости....
11:22 08.08.2025
20 нато ни пази , ЕК ни храни защо ние вода
35 години демокрация , останахте без вода но пък дарявате пари на зеления наркоман , спрете спокойно нато ви пази , нищо че сте миризливи ха ха ха
11:25 08.08.2025
21 редник
Ако всеки засади по 3 дръвчета - това ще намали СО2 и температурите...
И още - незабавно проектиране и бързо изграждане на стотици нови язовири.
Коментиран от #27
11:26 08.08.2025
22 Да видим
11:26 08.08.2025
23 на площада и като във китайРАЗСТРЕЛ
5лв е кубик вода , дерете народа , а вода няма
11:27 08.08.2025
24 Умен
11:28 08.08.2025
25 123
11:36 08.08.2025
26 Феникс
11:37 08.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 обяснението да
До коментар #12 от "Пълни са но я бутилират и заминава":Ще потърсиш обяснение...да, да, ще потърсиш. Ще ти бъде и дадено, оооооо, ще има да се надаш да го получиш това обяснение! Докато го чакаш, ще заприличаш на пустинята Сахара! И това не са никакви фантазии, България доказано ще стане пустиня! Който не вярва, да види климатичните прогнози на ООН какви са до края столетието и къде е Бг в тях.
11:48 08.08.2025