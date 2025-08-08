Протестиращи поискаха спешни мерки срещу водния режим в Плевен

Плевен е на воден режим и през деня. От вчера.

Заедно с нощното спиране, хората там са без вода вече по 10 часа в денонощието. Мярката е безсрочна и е заради критично ниските количества на водоподаването.

Режимът през деня е от 13 до 16:30 ч., а през нощта - между 23 ч. и 5 ч. сутринта.

Жителите на град настояват ВиК и общината спешно да намерят решение на проблемите с водоснабдяването. Те протестират пред общината.

Местни казват, че до 2021 г. ситуацията е била поносима, като режимът е започвал много по-късно - през септември, октомври. Сега, по думите им, нещата излизат извън контрол - градът е мръсен, по високите етажи на блокове вода няма изобщо. Хората искат бързи и адекватни мерки. Казват, че са изморени от обещания.

"Налагането на спирането и през ден се наложи по простата причина, че драстично намалява това, което влиза в Плевен като вода. Количеството, което ни трябва, е от порядъка на 800 литра в секунда, което е от порядъка на 60 000 кубика вода, 60–65 000 кубика вода. В момента това, което влиза от всички водоснабдителни групи, е от порядъка на 670, което означава около 130 литра недостиг, което е невъзможно да го покриваме само с вечерно намаляване на налягането. Това трайно засушаване… Просто всеки ден ще проверяваме количеството, което постъпва, и ще взимаме решение", казва Климент Тодоров – управител на ВиК Плевен.

Добавя, че се работи в няколко насоки - едната от тях е зонирането и намаляване на налягането в мрежата и съответно поставяне в критичните точки на така наречените бустерни помпи - хидрофорни системи, които повишават налягането локално в високите критични точки.

"Мисля, че достатъчно голям успех постигнахме там — намалихме водното количество от потреблението на Плевен с около 100 литра, но просто в момента нямаме достатъчно вода за оросяване на кладенците Долна Митрополия, което е от язовир "Долни Дъбник" или "Милин кладенец", каза Тодоров.

Местните обаче недоволстват, че не се търсят нови кладенци за вода.