Димитър Манолов: Влизането ни в еврозоната е квантов скок

26 Декември, 2025 12:07

Липсата на бюджет е тревожен знак, каза той

Димитър Манолов: Влизането ни в еврозоната е квантов скок - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

2026 година е една от най-важните за последните 3 десетилетия. Причината е, че присъединяването към еврозоната - с всички забележки, които могат да бъдат направени, е епохално събитие. То е квантов скок. Епохално събитие. И това, че влизаме без редовен бюджет, е изключително лош знак според мен. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA News президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

Той припомни, че всички държави, които са влезли в еврозоната, включително тези, които са я основали - са преживели сътресения в рамките на този процес. "И когато този процес не се управлява достатъчно добре, или въобще не се управлява, нещата се развиват по недобър начин", подчерта Манолов.

По думите му виновни за липсата на приет бюджет са "всички, които го сътвориха". "Всички, без изключение. Играха си на шикалки дълго време и накрая ни докараха до това положение. Разправиите им бяха повече политически, отколкото по същество", обясни той.

И допълни: "Първият бюджет имаше някои грешки в подхода. Първи и втори бюджет честно казано не се различаваха по философия, а само по параметри. Друг въпрос беше забавянето на разглеждането в Народното събрание. Не мога да кажа дали участието на работодателите в заседанието е било умел политически ход. След това се появи вариант „Бюджет 2.0“, в който всички недъзи бяха отстранени".

Президентът на КТ "Подкрепа" беше категоричен, че синдикатите не са доволни от удължителния закон за бюджета.

"Защото той е регрес. Връща държавата една година назад – както от първия закон, така и от възможността да се придвижим напред. Не говорим само за заплатите. Тук става въпрос и за инвестиционни програми и програмите на общините – всичко се връща назад. За заплатите има теоретична възможност нещата да бъдат поправени, защото в Бюджетната комисия чухме от политик: „Заплатите ще ги оправим по-късно“. Но инвестиционните програми не могат да тръгнат от средата на годината, защото са свързани с обществени процедури", припомни той.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ивайла мирчева

    32 4 Отговор
    скачам весело в скута на най големият атлантик и отивам да се преклоня пред айше кадън

    12:09 26.12.2025

  • 2 така е

    18 18 Отговор
    36 години комунистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците са напуснали България, а Прехода бил неуспешен. Всъщност Прехода в България едва сега започва.

    Коментиран от #39

    12:09 26.12.2025

  • 3 Точен

    53 11 Отговор
    Еврозоната е квантов скок в бедността... Баба европа става четвърта глуха, Тримата Големи са Си, Тръмп и Путин, урсулиянците затънаха в калта на украйна, а светът включи на пета предавка...

    Коментиран от #6, #20, #29, #44, #52

    12:10 26.12.2025

  • 4 Квантов скок към гробищата

    31 7 Отговор
    Всички да носите греховете за възрастните, болните, работещите болни и децата им, които ще умрат от този геноцид всички да носите греха за тези убийства и вашите деца до девето коляно ...Но и вашите джобове ще олекнат с два пъти по малко пари....С 2000-3000 лева се живееше, но с 1000 евро след плащане на месечните сметки следващите 5 седмици от месеца ще умрете....

    12:10 26.12.2025

  • 5 Квантова му е заплатата

    48 3 Отговор
    На тоя лълугер гербаджииски. От нашите пари.

    12:11 26.12.2025

  • 6 ужасТ ти каам

    12 26 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Живи да ги ожалиш бедните германци, французи, испанци, гърци. Накъде ни тласкат и нас богатите!

    12:12 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Грях да ви е

    16 5 Отговор
    На вас у децата ви, да платите със здравето и живота си тези убийства на 4 милиона българи! А--на--тема ! Господ гледа, бави но не забравя! Не сте първите, нито ще сте последните мас--ови уби--йци на милиони хора и цели народи....

    Коментиран от #11

    12:14 26.12.2025

  • 9 Разбира му на Ганчо чутурата от

    25 2 Отговор
    квантов скок, чуждиците къде ги е прочел тоя търтей не е ясно, кой го държи на власт е ясно!

    12:15 26.12.2025

  • 10 маниао

    29 2 Отговор
    Нема ли да го сменят тоя дърдорещ лицемер?

    Коментиран от #41

    12:16 26.12.2025

  • 11 здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грях да ви е":

    Как е жизн в Чоорлу? Свикнал ли вече?

    12:17 26.12.2025

  • 12 Велев

    15 4 Отговор
    Този трябва да бъде изправен пред народен съд! Народа трябва да реши съдбата му!

    Коментиран от #43

    12:19 26.12.2025

  • 13 Тоя искаше да избиват инвалидите

    17 4 Отговор
    Сега има план как точно са го направи, и не само инвалидите, а и остатъка от 4 милиона население...затова му плащат сребърниците да работят за ликвидацията ни...гледам освен финансовата бесилка , насъскват от няколко дена и турците да нападнат българите за да мъстят за некъв терор със смяна на имената си , представете си....Цели се война и избиване на българите...никак не преувеличавам, само ги наблюдавайте тия врагове на България...

    12:19 26.12.2025

  • 14 България е в ситуацията от преди

    15 5 Отговор
    Падането ни под турско робство
    Нямаме правителството нямаме български пари
    Всеки гледа себе си градовете общините също и си казват на мене няма да ми се случи да ме поробят

    12:20 26.12.2025

  • 15 си пън

    19 3 Отговор
    не бой ся манолоф,квантовия ти скок е право черна дупка,наречена зона,благодарение и на такива боклуци кат теб

    12:21 26.12.2025

  • 16 Същият

    10 3 Отговор
    Същият родоотстъпник е тоя, каквито са и ППДБ, ГЕРБ и ДПС

    12:22 26.12.2025

  • 17 Реалност

    22 1 Отговор
    Не знам дали има по безсмислени и безполезни организации от тези на синдикатите.
    Те не бранят правата на работниците, а техните комисионни и мафиотско-олигархичния модел на управление.

    12:23 26.12.2025

  • 18 КТ Подкрепа

    6 2 Отговор
    Капи
    Тапи
    Пълно празно

    12:24 26.12.2025

  • 19 Бойко и коалиция ни убиха

    15 5 Отговор
    Влизането в еврозоната ни е погребението.Край на държавата!

    Коментиран от #24, #34, #38

    12:25 26.12.2025

  • 20 Клета невежа копейка 🤪

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.

    Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
    Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
    Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
    Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
    Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.

    Коментиран от #42

    12:27 26.12.2025

  • 21 Тоя е Много Умен!

    22 1 Отговор
    Беше шофьор на линейка в Пирогов! От там муе прекора"Митьо Линейката" Крадеше бонове за Бензин и носеше в СДС! Това муе Заслугата към Демокрацията!

    Коментиран от #61

    12:27 26.12.2025

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 1 Отговор
    Ужасно тъпо звучи, когато цървул употребява понятия от физиката , като квантов скок!

    12:28 26.12.2025

  • 23 Мими

    11 1 Отговор
    Квантов невежа си ти..

    12:28 26.12.2025

  • 24 Tётя Мyтpaфановна

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Бойко и коалиция ни убиха":

    Има време за спасение.
    Грабвай родата и идвай в посоль да уреждаме документите. Не вземай багаж. Всичко необходимо ще ти бъде осигурено в матушката.

    12:29 26.12.2025

  • 25 Васалите в България които са васали на

    3 3 Отговор
    Западните васали са послушали съвета им
    Да няма бюджет и правителство и сега на запад се радват че България е в криза защото няма да им трябват повече българските васали а ще работят с турците в България
    Това е берлинския конгрес отново великите сили си разпарчетпсаха България

    12:30 26.12.2025

  • 26 нннн

    5 2 Отговор
    Аз, пък, го оприличавам на картината на Брьогел ,,Притча за слепите"

    12:31 26.12.2025

  • 27 Защо всеки дебил дрънка глупости

    9 1 Отговор
    И не оставя никакво съмнение за естествения си интелект!?

    12:31 26.12.2025

  • 28 Мюмю

    10 3 Отговор
    Влизането ни в еврозоната е квантов шок

    Коментиран от #45

    12:36 26.12.2025

  • 29 хххх

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Много интересно къде буташ полуръста Путин при големите при положение,че фалирата му и разпаднала се северноазиатска кoчuна е едно джудже във всяко отношение и сфера ? Да не говорим и ,че военния дребосък Русия е буквално смазан от една малка Украйна

    12:38 26.12.2025

  • 30 Ко каза

    7 2 Отговор
    Тоя освен да словоблудства и да си взима високата заплата друго не прави!

    Коментиран от #49, #56

    12:39 26.12.2025

  • 31 Кърмит

    0 0 Отговор
    🐖-та в Космоса!

    12:40 26.12.2025

  • 32 НА ТЕБ НЕ ТИ ЛИ

    2 2 Отговор
    ПИСНА ДА СЕ ИЗЛАГАШ. ПИСАХ И НА ТЕБ И НА ОНЯ ОТ кнсбету ЧЕТЕТЕ СЛУШАЙТЕ ЧТО ГАВАРЯТ ЛЮДЯМ ПРА ВАМ. КОГА СТЕ ТЕЗВИ ХОП У СТУДИОТО.

    12:41 26.12.2025

  • 33 Егати

    3 2 Отговор
    И тъпият алкохолик със средно недовършено образование де потен вода не е пил,гледайки му черният...перчем

    12:42 26.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НА ТЕБ НЕ ТИ ЛИ

    0 2 Отговор
    ПИСНА ДА СЕ ИЗЛАГАШ. ПИСАХ И НА ТЕБ И НА ОНЯ ОТ кнсбету ЧЕТЕТЕ СЛУШАЙТЕ ЧТО ГАВАРЯТ ЛЮДЯМ ПРА ВАМ. КОГА СТЕ ТРЕЗВИ ХОП У СТУДИОТО.

    12:42 26.12.2025

  • 36 така, де

    5 5 Отговор
    Не знам дали е квантов скок, но със сигурност е скок в бездната!

    12:42 26.12.2025

  • 37 Адекватен българин

    6 3 Отговор
    Не квантов скок, а квантово падане и връщане назад във времето, и то с няколко столетия, като по времето на Османското робство.

    12:43 26.12.2025

  • 38 рашистки колапс

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Бойко и коалиция ни убиха":

    Викаш как не ни набутаха в съюз с "проспериращите" иzтъpcaци Русия,Северна Корея,Иран,Куба,Венецуела хахахахах.Къде се намирате такива кухи руски noдлorи и как съществувате не знам.

    Коментиран от #60

    12:44 26.12.2025

  • 39 а от близо

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    сте написали е 100 дерибействат и крадат България...

    Коментиран от #50

    12:45 26.12.2025

  • 40 Сега когато об3ерем и АЕЦ-а

    1 1 Отговор
    ще станем само на кванти

    12:46 26.12.2025

  • 41 изглежда е

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "маниао":

    гоуем комунис!

    12:47 26.12.2025

  • 42 България и българите мразят русия

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Точно и ясно.Пpoстия русопродажен rлucт обаче няма как да те разбере! Той обича руския степен резерват ама само отдалеч!

    12:47 26.12.2025

  • 43 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Велев":

    Какво трябва да е наказанието за индивиди, които се ползват властта за да крадат и в резултат на това гладуват хиляди и милиони?

    12:50 26.12.2025

  • 44 ОпОп

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Идиот!

    12:51 26.12.2025

  • 45 так точно

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Мюмю":

    Влизането на България е квантов шок за рашистите цицали страната вече 150 години. Вече няма.

    12:52 26.12.2025

  • 46 Д Манолов?? Тоя много разбира от

    5 0 Отговор
    Квантова Физика и квантови компютри, нали е бивш Шофьор, всичко е Учил някога в СПТУ за шофьори в Нови Искър!

    12:52 26.12.2025

  • 47 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Когато синдикатите са на страната на управляващите,те са безсмислени.

    12:53 26.12.2025

  • 48 оня с коня

    1 1 Отговор
    Синдикатите не били доволни от Удължителния Бюджет.А толкова ли не му щукна в кухата Тиква на тоя Проф съюзен Функционер че след като Първия и ВторияБюджет на Правителството се отхвърли,отиваме на "Удължаване"?И в тоя ред на мисли - Къде беше тоя когато се вихреха Протести против редовните Бюджети и не организира Контрапротести под Мотото "От лошото има и По-лошо"?И си деряха гърлата разни Дебили "Долу Правителството на ББ"- ами ето - няма го и сега какво?Ами ще пъчнат да пърдят от Глад и на Изборите Борисов ще бъде ОТНОВО Пъва сила ,защото същите тия Протестъри ще изповядват МАКАР И СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ народната Поговорка "Ела Зло,че без тебе - ПО-ЗЛЕ"!

    12:53 26.12.2025

  • 49 и лапа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ко каза":

    пи 6 ки

    12:54 26.12.2025

  • 50 важното е

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "а от близо":

    че най-после България се освободи от руското иго и започва истинския Преход към демокрация, без вече да ни пречат руснаците.

    Коментиран от #51

    12:54 26.12.2025

  • 51 трябва да изгоним

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "важното е":

    и техните слуги в България разни назначени от кгб политици бизнесмени и тем подобни утайки!

    12:57 26.12.2025

  • 52 Пролетарии

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Влизането на България в НАТО и ЕС, а сега и в еврозоната е поредната национална катастрофа. То за Манолов си е голям успех, защото през всички тия години на него не му се наложи да работи за да живее, но ... но ...
    Българските синдикати една стачка не направиха за 36 години, седяха покорно в кутовете на държавата и бизнеса, папкаха и слушкаха, докато най-голямото конкурентно предимство беше "високо квалифициран и евтин труд"!
    Маноловците са предатели!

    12:58 26.12.2025

  • 53 Манолов,

    5 0 Отговор
    а ти трябва да получиш един квантов ритник и да се махаш от синдикатите.

    13:00 26.12.2025

  • 54 Какво?

    3 0 Отговор
    Квантов скок - но назад. И кой е катал политиците ни да ни вкарват в еврозоната? При това БЕЗ да се допитат до народа? Насила? И отказвайки референдум?
    След това ужасен бюджет, за да крадат още а ние да обедняваме?
    Квантов скок, грънци

    13:01 26.12.2025

  • 55 Александър 3

    2 0 Отговор
    Нямаш ли срам бе !

    13:02 26.12.2025

  • 56 комунетата

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ко каза":

    и за тор не стават!!!

    13:03 26.12.2025

  • 57 37.51т

    0 0 Отговор
    Кванти...."чанти",а котката "бела" ли е или "църна"...

    13:05 26.12.2025

  • 58 Сикт.р

    0 0 Отговор
    Влизам да видя дали некоя копейкка се е изокала тука, че нема да има евро. -)))

    13:06 26.12.2025

  • 59 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Най-оскъдни във фалшифицирането на Българската История са последователите на гръцкия проект на Евгени Булгарес. Това е една доктрина в която в общи линии не се познава в България и не знам защо не се изучава, но гръцкият проект на Евгени Булгарис, тоест идеята за възстановяване на Византия минава през пълното унищожение на Българската История и това е от втората половина на 18 век. Кой е Евгени Българис? За съжаление Евгени Българис е българин по произход, който пребивавайки в Атон в средата на 18 век е ректор на атонската академия, която е клон на Константинополската Патриаршия. Това което трябва да се знае за него че е познат по Европа и е имал лични контакти с Монарсите. Той предлага неговият проект на неговите едномишленици и те приемат неговите идеи за цялостно унищожаване на Българската История. Евгени Българик е погребан в Сант Петерсбург заедно с Руските царе!

    13:14 26.12.2025

  • 60 Основание

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "рашистки колапс":

    а ти на какво основание смяташ себе си за по-умен, от тези които не искат еврото?
    И кой те излъга, че хората не искащи евро искат да са в съюз с Русия и Северна Корея?
    Мантрата на такива като теб, че застъпниците за лева са неуки, страх ги е от еврото, имат притеснения дали ще се вдигнат цените /по канал 1 всеки ден има репортаж от някоя държава, приела еврото и интервюта на тамошни жители, как не е страшно да си с евро/ и цялата медийна пропаганда в България в подкрепа на това евро са само едно и също-долна и гадна пропаганда.
    Хората, които искат лева го искат преди всичко защото той е част от държавността на България, заедно със знамето, герба, името на държавата, това е част от нашата национална идентичност.
    Запомнете го добре, уважаеми безродници!

    13:15 26.12.2025

  • 61 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя е Много Умен!":

    Славчо Христов-собственик на банка,бил е сервитьор на Иван Костов (на Златни пясъци)...

    13:15 26.12.2025

  • 62 Майчице Свята

    0 0 Отговор
    Евгени Българис напускайки Атон отива в Русия и Екатерина Велика го назначава като втори човек в руската църква на новопридобитите земи в съвременна Украйна където е Крим - Малорусия. Освен това става изключително влиятелен в Перебурската Академия на Науките, която е насъбрала доста историци от Прусия. И Евгени Българикус успява да включи Гръцкия Проект, заедно с Имперската политика на Екатерина Велика, така и Фалшификация на Историята

    13:15 26.12.2025

