Димитър Манолов: Влизането ни в еврозоната е квантов скок

2026 година е една от най-важните за последните 3 десетилетия. Причината е, че присъединяването към еврозоната - с всички забележки, които могат да бъдат направени, е епохално събитие. То е квантов скок. Епохално събитие. И това, че влизаме без редовен бюджет, е изключително лош знак според мен. Това коментира в предаването „Твоят ден” по NOVA News президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.
Той припомни, че всички държави, които са влезли в еврозоната, включително тези, които са я основали - са преживели сътресения в рамките на този процес. "И когато този процес не се управлява достатъчно добре, или въобще не се управлява, нещата се развиват по недобър начин", подчерта Манолов.
По думите му виновни за липсата на приет бюджет са "всички, които го сътвориха". "Всички, без изключение. Играха си на шикалки дълго време и накрая ни докараха до това положение. Разправиите им бяха повече политически, отколкото по същество", обясни той.
И допълни: "Първият бюджет имаше някои грешки в подхода. Първи и втори бюджет честно казано не се различаваха по философия, а само по параметри. Друг въпрос беше забавянето на разглеждането в Народното събрание. Не мога да кажа дали участието на работодателите в заседанието е било умел политически ход. След това се появи вариант „Бюджет 2.0“, в който всички недъзи бяха отстранени".
Президентът на КТ "Подкрепа" беше категоричен, че синдикатите не са доволни от удължителния закон за бюджета.
"Защото той е регрес. Връща държавата една година назад – както от първия закон, така и от възможността да се придвижим напред. Не говорим само за заплатите. Тук става въпрос и за инвестиционни програми и програмите на общините – всичко се връща назад. За заплатите има теоретична възможност нещата да бъдат поправени, защото в Бюджетната комисия чухме от политик: „Заплатите ще ги оправим по-късно“. Но инвестиционните програми не могат да тръгнат от средата на годината, защото са свързани с обществени процедури", припомни той.
6 ужасТ ти каам
До коментар #3 от "Точен":Живи да ги ожалиш бедните германци, французи, испанци, гърци. Накъде ни тласкат и нас богатите!
12:12 26.12.2025
Всеки гледа себе си градовете общините също и си казват на мене няма да ми се случи да ме поробят
12:20 26.12.2025
12:23 26.12.2025
19 Бойко и коалиция ни убиха
Коментиран от #24, #34, #38
12:25 26.12.2025
20 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #3 от "Точен":Що се мъчиш бе човек ?! Толкова е лесно да заживееш мечтания си живот на Изток, никой няма да те спре като тръгваш, вече не стрелят по границата като при соц концлагера.
Ето Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри, които дебнат от всякъде.
Може веднага да избягаш от натовската, европейска пропаднала гейропа.
Освен това, вие копейките се чувствате задължени на Русия, че два пъти ни е окупирала.
Не се мъчи! Следвай мечтите си! Живей си живота в руския рай. На никой няма да липсваш в България.
Не ги гледай тези 3 млн. българи, които емигрираха до един на Запад. Те не нищо не разбират.
Коментиран от #42
12:27 26.12.2025
21 Тоя е Много Умен!
Коментиран от #61
12:27 26.12.2025
24 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #19 от "Бойко и коалиция ни убиха":Има време за спасение.
Грабвай родата и идвай в посоль да уреждаме документите. Не вземай багаж. Всичко необходимо ще ти бъде осигурено в матушката.
12:29 26.12.2025
25 Васалите в България които са васали на
Да няма бюджет и правителство и сега на запад се радват че България е в криза защото няма да им трябват повече българските васали а ще работят с турците в България
Това е берлинския конгрес отново великите сили си разпарчетпсаха България
12:30 26.12.2025
29 хххх
До коментар #3 от "Точен":Много интересно къде буташ полуръста Путин при големите при положение,че фалирата му и разпаднала се северноазиатска кoчuна е едно джудже във всяко отношение и сфера ? Да не говорим и ,че военния дребосък Русия е буквално смазан от една малка Украйна
12:38 26.12.2025
38 рашистки колапс
До коментар #19 от "Бойко и коалиция ни убиха":Викаш как не ни набутаха в съюз с "проспериращите" иzтъpcaци Русия,Северна Корея,Иран,Куба,Венецуела хахахахах.Къде се намирате такива кухи руски noдлorи и как съществувате не знам.
Коментиран от #60
12:44 26.12.2025
42 България и българите мразят русия
До коментар #20 от "Клета невежа копейка 🤪":Точно и ясно.Пpoстия русопродажен rлucт обаче няма как да те разбере! Той обича руския степен резерват ама само отдалеч!
12:47 26.12.2025
45 так точно
До коментар #28 от "Мюмю":Влизането на България е квантов шок за рашистите цицали страната вече 150 години. Вече няма.
12:52 26.12.2025
51 трябва да изгоним
До коментар #50 от "важното е":и техните слуги в България разни назначени от кгб политици бизнесмени и тем подобни утайки!
12:57 26.12.2025
52 Пролетарии
До коментар #3 от "Точен":Влизането на България в НАТО и ЕС, а сега и в еврозоната е поредната национална катастрофа. То за Манолов си е голям успех, защото през всички тия години на него не му се наложи да работи за да живее, но ... но ...
Българските синдикати една стачка не направиха за 36 години, седяха покорно в кутовете на държавата и бизнеса, папкаха и слушкаха, докато най-голямото конкурентно предимство беше "високо квалифициран и евтин труд"!
Маноловците са предатели!
12:58 26.12.2025
54 Какво?
След това ужасен бюджет, за да крадат още а ние да обедняваме?
Квантов скок, грънци
13:01 26.12.2025
60 Основание
До коментар #38 от "рашистки колапс":а ти на какво основание смяташ себе си за по-умен, от тези които не искат еврото?
И кой те излъга, че хората не искащи евро искат да са в съюз с Русия и Северна Корея?
Мантрата на такива като теб, че застъпниците за лева са неуки, страх ги е от еврото, имат притеснения дали ще се вдигнат цените /по канал 1 всеки ден има репортаж от някоя държава, приела еврото и интервюта на тамошни жители, как не е страшно да си с евро/ и цялата медийна пропаганда в България в подкрепа на това евро са само едно и също-долна и гадна пропаганда.
Хората, които искат лева го искат преди всичко защото той е част от държавността на България, заедно със знамето, герба, името на държавата, това е част от нашата национална идентичност.
Запомнете го добре, уважаеми безродници!
13:15 26.12.2025
61 Неподписан
До коментар #21 от "Тоя е Много Умен!":Славчо Христов-собственик на банка,бил е сервитьор на Иван Костов (на Златни пясъци)...
13:15 26.12.2025
