Спасиха двама премръзнали туристи под Черни връх

Двама недобре екипирани за зимни условия туристи са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители, от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския червен кръст (БЧК).
Около 20,30 часа снощи в службата е постъпил сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа „Алеко“ към Черни връх. Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса.
Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.
Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
12:57 26.12.2025
2 много хора по анцузи
13:00 26.12.2025
3 само питам
13:05 26.12.2025
4 КАТО СИ ТЪП Е ПРОБЛЕМ
13:10 26.12.2025
5 Фантастично, на Черни Връх в осем
13:15 26.12.2025