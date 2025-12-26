Новини
Спасиха двама премръзнали туристи под Черни връх

Спасиха двама премръзнали туристи под Черни връх

26 Декември, 2025 12:55 522 5

Двамата мъже са били облечени неподходящо

Снимка: БГНЕС
Двама недобре екипирани за зимни условия туристи са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители, от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския червен кръст (БЧК).

Около 20,30 часа снощи в службата е постъпил сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа „Алеко“ към Черни връх. Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса.

Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см., пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.


  • 1 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ЧИИИГОДИРЯТ? ТАКВОЗ И СА НАМЕРИЛИ!

    12:57 26.12.2025

  • 2 много хора по анцузи

    4 1 Отговор
    подхранват кореновата система на горите по витоша

    13:00 26.12.2025

  • 3 само питам

    2 1 Отговор
    ама анцунга сватбен и е бил или най обикновен? че тук и по сватбите се ходи със анцунг

    13:05 26.12.2025

  • 4 КАТО СИ ТЪП Е ПРОБЛЕМ

    3 1 Отговор
    Но за другите. Глобете ги сега по 2000 ЮРОТА да знаят, че планината не е шега.

    13:10 26.12.2025

  • 5 Фантастично, на Черни Връх в осем

    0 0 Отговор
    часа вечерта след първият сняг за годината, по маратонки над 2 000 м. надморска с неутъпкани пътеки и -8С градуса с възможност за още по ниски темп. през нощта?❤️🇧🇬😁🤣😂

    13:15 26.12.2025

