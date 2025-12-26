Новини
Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени

26 Декември, 2025 10:21

Сред ранените има и малко дете

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

7 души пострадаха при катастрофа между монтанските села Долно Церовене и Пишурка в четвъртък, съобщи Нова тв.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, се ударил в друга кола, шофирана от 32-годишен жител на същото населено място.

Най-тежко пострадал е по-възрастният водач, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите ранени са приети в хирургично отделение. Сред тях са и 4-годишно дете, получило фрактура на крака, както и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.

32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца също са оставени под лекарско наблюдение.

На мястото на произшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.


България
  • 1 ейджи

    9 3 Отговор
    дивия северозапад

    10:29 26.12.2025

  • 2 Милчо

    8 5 Отговор
    И това става на празен,селски път...Дъртият,ако го пуснеш на Цариградското шосе ще избие половин София.

    Коментиран от #3, #6

    10:34 26.12.2025

  • 3 Факт

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милчо":

    Ти пък откъде разбра веднага кой е виновен?

    10:43 26.12.2025

  • 4 Иван 1

    6 0 Отговор
    Внимавайте с коментарите пътя не беше почистен и опесъчен.

    11:04 26.12.2025

  • 5 важно е

    3 0 Отговор
    кмерите за средна скорост за работят и да инкасират приходи

    11:18 26.12.2025

  • 6 пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Милчо":

    Ако си намерим ченето, че те уапем !

    11:28 26.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

