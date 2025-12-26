Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени

7 души пострадаха при катастрофа между монтанските села Долно Церовене и Пишурка в четвъртък, съобщи Нова тв.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, се ударил в друга кола, шофирана от 32-годишен жител на същото населено място.
Най-тежко пострадал е по-възрастният водач, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите ранени са приети в хирургично отделение. Сред тях са и 4-годишно дете, получило фрактура на крака, както и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.
32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца също са оставени под лекарско наблюдение.
На мястото на произшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.
