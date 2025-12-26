Безсънна нощ в село Гелеменово, след като река Телки дере внезапно преля през защитната дига и наводни улици, имоти и земеделски земи, съобщава бТВ.

За минути водата приижда и прелива през най-ниската част на дигата.

5 къщи общо са били наводнени - дворове, приземни етажи и изби. Водата, която прехвърлила дигата, я разрешила частично, но с инертни материали и камъни дигата е укрепена.

„В рамките на 40 минути качи с близо 2 метра нивото на дерето. То е огромен водосборен басейн тук, на няколко села. И просто проливните дъждове още от вчера доведоха до рязко покачване на нивото на дерето", коментира Петър Куленски, кмет на община Пазарджик.

Водата залива три от близките имоти и наводнява къщи.

Николай Йорданов се опитва да спаси къщата си. Отдъхва си едва късно през нощта.

„Одеве сме били там, където минава коритото на реката с лопати, с кирки, с вили - само и само реката да може да си стои в коритото", казва той.

Къщата му и е на няма и 50 метра.

„Водата постепенно започна да нахлува и излезна от коритото. И виждате какво се случва. Това са фактите“, допълни Йорданов.

„Ситуацията изглежда сериозна, да. Мисля, че все пак отокът на водата намалява, тъй като се оширява и удълбочава дерето“, коментира Валентина Кайтазова, областен управител на Пазарджик.

„...Тежка техника, която докара скална маса, с която да бъде укрепена дигата. А отделно верижни багери прокопават устието на Телки дере с Елшишка река – така, че да може да се увеличи проводимостта на дерето“, посочи Петър Куленски, кмет на община Пазарджик.

Тежката техника успява да укрепи дигата и водата се оттича.