Новини
България »
Безсънна нощ в село Гелеменово

Безсънна нощ в село Гелеменово

26 Декември, 2025 12:25 796 4

  • гелеменово-
  • наводнение-
  • река телки дере

За 40 минути с близо 2 метра се качи нивото

Безсънна нощ в село Гелеменово - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Безсънна нощ в село Гелеменово, след като река Телки дере внезапно преля през защитната дига и наводни улици, имоти и земеделски земи, съобщава бТВ.

За минути водата приижда и прелива през най-ниската част на дигата.

5 къщи общо са били наводнени - дворове, приземни етажи и изби. Водата, която прехвърлила дигата, я разрешила частично, но с инертни материали и камъни дигата е укрепена.

„В рамките на 40 минути качи с близо 2 метра нивото на дерето. То е огромен водосборен басейн тук, на няколко села. И просто проливните дъждове още от вчера доведоха до рязко покачване на нивото на дерето", коментира Петър Куленски, кмет на община Пазарджик.

Водата залива три от близките имоти и наводнява къщи.

Николай Йорданов се опитва да спаси къщата си. Отдъхва си едва късно през нощта.

„Одеве сме били там, където минава коритото на реката с лопати, с кирки, с вили - само и само реката да може да си стои в коритото", казва той.

Къщата му и е на няма и 50 метра.

„Водата постепенно започна да нахлува и излезна от коритото. И виждате какво се случва. Това са фактите“, допълни Йорданов.

„Ситуацията изглежда сериозна, да. Мисля, че все пак отокът на водата намалява, тъй като се оширява и удълбочава дерето“, коментира Валентина Кайтазова, областен управител на Пазарджик.

„...Тежка техника, която докара скална маса, с която да бъде укрепена дигата. А отделно верижни багери прокопават устието на Телки дере с Елшишка река – така, че да може да се увеличи проводимостта на дерето“, посочи Петър Куленски, кмет на община Пазарджик.

Тежката техника успява да укрепи дигата и водата се оттича.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 квантов скок

    7 0 Отговор
    на водното ниво, по трасето явно има частни язовири на новозабогатели мутри

    12:27 26.12.2025

  • 2 8394.5

    1 0 Отговор
    "Водата, която прехвърлила дигата, я разрешила частично, но с инертни материали и камъни дигата е укрепена."
    "Къщата му и е на няма и 50 метра."

    Без думи!

    12:30 26.12.2025

  • 3 А КЕТТРИЦАТА

    2 0 Отговор
    Отговаря всичко е от дъждо. Много беше
    . Хората казват не почистени корита. А защо защото парите трябват за изборите.

    12:45 26.12.2025

  • 4 Винкело

    4 0 Отговор
    Няколко километра по-нагоре има огромен соларен "парк" - 4Х4 километра. А насред парка - язовир. Значи, изпускаме ние спешно язовира, щото се препълво и да не наводни енергетиката, щото соларките са ни по-важни от хората надолу. Ей ти я цялата загадка с "внезапното" надигане на водното ниво.

    12:54 26.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове