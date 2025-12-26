През следващата година: Увеличават броя на отсечките за измерване на средна скорост

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 г. Това обяви директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов в ефира на Нова телевизия. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.

След въвеждането на засичането на средната скорост през юли са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна - 272 км/ч.

"В момента виждаме, че има необходимост тези отсечки да бъдат умножени в Северозападна България и в Лудогорието. Съвместно с колегите от МВР и под тяхното методическо ръководство, определяме кои да бъдат следващите отсечки. Планираме да разширим и контролните точки за претегляне в движение", обясни Асенов.