През следващата година: Увеличават броя на отсечките за измерване на средна скорост

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 г. Това обяви директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов в ефира на Нова телевизия. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.
След въвеждането на засичането на средната скорост през юли са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна - 272 км/ч.
"В момента виждаме, че има необходимост тези отсечки да бъдат умножени в Северозападна България и в Лудогорието. Съвместно с колегите от МВР и под тяхното методическо ръководство, определяме кои да бъдат следващите отсечки. Планираме да разширим и контролните точки за претегляне в движение", обясни Асенов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Големи
Коментиран от #2
13:13 26.12.2025
2 Олег
До коментар #1 от "Големи":С тази средна скорост добре се понагуших!
Коментиран от #20
13:15 26.12.2025
3 Абе,
Коментиран от #29
13:15 26.12.2025
4 тъч
13:20 26.12.2025
5 оня с коня
Коментиран от #6, #8, #17, #23, #25
13:24 26.12.2025
6 Хи хи
До коментар #5 от "оня с коня":Глупости ! Няма русофили в Русия, щото маленкий зеля и нато казаха, че Русия ще дойде тука и всички я чакат тука !!!
13:37 26.12.2025
7 Ко каза
13:38 26.12.2025
14 оня с коня
13:41 26.12.2025
15 Боруна Лом
13:42 26.12.2025
16 Гъзаря с БМВ бегачка
13:43 26.12.2025
18 Броенка
13:50 26.12.2025
19 Айзомби
13:54 26.12.2025
21 ха ха
13:56 26.12.2025
22 Хеми значи бензин
13:59 26.12.2025
23 само да кажа
До коментар #5 от "оня с коня":Иди до обора,че коня ти гризе от глад оградата!Пътьом вземи и една граматика,защото "Бангла Деж" е име на държава,което се изписва заедно,а именно Бангладеш!
14:02 26.12.2025
25 Даааа
До коментар #5 от "оня с коня":Това са всички тези, които оплюват всичко постигнато през тези години....пътища, производствени бази на стотици европейски фирми, повишени доходи, които позволяват на българина да ходи по почивки няколко пъти в годината, да закупуват жилища(второ, трето и т.н.) нови автомобили, магазините и моловете пълни с хора.....дори имам пряко наблюдава от това как пенсионери (със средни пенсии) ходят на организирани екскурзии до Турция, Гърция, Египет и цяла Европа......така,че уважаеми "мрънкалници" България върви напред и няма връщане назад, а за всички, които не им харесва винаги имат избор....Русия,Китай Северна Корея, все места на които има пълна свобода на словото, живеят си живота, тънат в охолство и благополучие- лек и приятен път! 🤣
14:05 26.12.2025
26 Абе
До коментар #24 от "Ту, ту, Рутка":Много си Т..Ъ..П.. Сашееее... :))))
14:06 26.12.2025
27 Агро спец
14:09 26.12.2025
28 Само рекет и обир
14:15 26.12.2025
29 Паисий е жив
До коментар #3 от "Абе,":Защо да не наказват нарушителите? Каква опорка е това, изобщо? Някои карат като озверели азиатски маймуни. Като им наложат определената от закона санкция - ма те ги санкционират за пари. Ти какво предлагаш, да ги е..т на капака, или да ги оставят да правят каквото си искат,както до сега. Аз имам една много голяма тайна - не ми се дават пари за глоби и правя нещо много тайно и даже малко ме е срам - карам в града с 50, на междуградски с 90, а на магистралата - до 140. И о! Чудо, за последните 10г нямам един фиш.
Коментиран от #32
14:15 26.12.2025
30 Ту, ту, Рутка
14:18 26.12.2025
31 Хи хи
Коментиран от #36
14:25 26.12.2025
32 оТпорка
До коментар #29 от "Паисий е жив":Най-голямата ти тайна е IQ със стайна температура. ФИШинг системата действа от няколко години и с нищо не помогнала за безопасността на движението, но се събраха едни пари за наши хора.
Коментиран от #33
14:26 26.12.2025
33 Хи хи
До коментар #32 от "оТпорка":Изобщо не е толкоз важно къде са отишли парите от фишове ! По важното е джигитите да бъдат тормозени и контролирани, за да не избиват хора по пътищата !!
14:31 26.12.2025
34 Янко
14:31 26.12.2025
35 ДА МЕНТАЦИ КУПЕНИ.
14:33 26.12.2025
36 замислен
До коментар #31 от "Хи хи":Какви джгити? Говорим за нормални хора каращи с 80-90 ! Просто си свикнал да караш с 90 и изведнъж отпред се появява някой наплашен от "средна скорост" и не знаещ колко е ограничението и кара с 50-55. И изведнъж става колона/здръстване и всеки се опитва да изпревари и да е в ограничението. А най-много ме кефи лятно време да карам с 20-30 по проходите! на полусъединител тръгни-спри защото някой го е страх от ограниченията.
14:48 26.12.2025