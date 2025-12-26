Новини
През следващата година: Увеличават броя на отсечките за измерване на средна скорост

26 Декември, 2025

Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.

През следващата година: Увеличават броя на отсечките за измерване на средна скорост - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нови отсечки, на които ще се измерва средна скорост, ще бъдат добавени през 2026 г. Това обяви директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов в ефира на Нова телевизия. Системата ще започне да засича и шофьори, които карат опасно. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между колите и дали тировете се движат в правилната лента.

След въвеждането на засичането на средната скорост през юли са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна - 272 км/ч.

"В момента виждаме, че има необходимост тези отсечки да бъдат умножени в Северозападна България и в Лудогорието. Съвместно с колегите от МВР и под тяхното методическо ръководство, определяме кои да бъдат следващите отсечки. Планираме да разширим и контролните точки за претегляне в движение", обясни Асенов.


  • 1 Големи

    20 1 Отговор
    работи съобщил въпросния инженер Олег .

    Коментиран от #2

    13:13 26.12.2025

  • 2 Олег

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Големи":

    С тази средна скорост добре се понагуших!

    Коментиран от #20

    13:15 26.12.2025

  • 3 Абе,

    26 3 Отговор
    само щавене, че пари трябват за укристан...

    Коментиран от #29

    13:15 26.12.2025

  • 4 тъч

    20 2 Отговор
    Правете пътища, за да пътуват хората безопасно. Свалете задължителната скорост по всички пътища на 20 километра и няма да имате никакви проблеми.

    13:20 26.12.2025

  • 5 оня с коня

    5 16 Отговор
    Ама какви са тия "Средна скорост - 248км/ч" и "Моментна - 272 км/ч" ,след като Русофилите казаха МНОГО ПЪТИ че нямаме Пътища щото се крадяло и сме били на ниво "Бангла Деж"?Има 2 Варианта на тия Русофилски изказвания:1/Че живеят Трайно в Русия и хал хабер си нямат от Бълт. Действителност.2/ПАК ТАМ си живеят и Плюскат Руски хляб,но преливат от Злоба към България и съответно се стеремят да я насочат "по предназначение".

    Коментиран от #6, #8, #17, #23, #25

    13:24 26.12.2025

  • 6 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Глупости ! Няма русофили в Русия, щото маленкий зеля и нато казаха, че Русия ще дойде тука и всички я чакат тука !!!

    13:37 26.12.2025

  • 7 Ко каза

    4 0 Отговор
    Епа хубаво, но кажете каква събираемоста. Щото какво ми дреме на мен като ме снимате, но не можете да ми вземете пари.

    13:38 26.12.2025

  • 14 оня с коня

    5 0 Отговор
    БеГетo ще се оправи само като гръмне АЕЦа и 3АТРИЕтоя KоФТИ Гeн

    13:41 26.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ТОЗИ ИНДИВИД ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА КАТАСТРОФА И НЕАДЕКВАТНО УПРАВЛЕНИЕ НА АПИ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО?

    13:42 26.12.2025

  • 16 Гъзаря с БМВ бегачка

    5 1 Отговор
    А аз къде ще си показвам гъзарията ?

    13:43 26.12.2025

  • 18 Броенка

    5 0 Отговор
    Понеже всяка отсечка е парична, трябва да се включи броенката: 1 ва отсечка - 100 евро, 2 - ра отсечка - 200 евро, 3 - та отсечка 300 евро, 4 - та отсечка - 400 евро, 5 - отсечка - 500 евро, 6 - та отсечка, 600 евро, 7 - ма отсечка 700 евро, 8 - ма отсечка - 800 евро, 9 - та отсечка, 900 евро, 10 -та отсечка 1000 евро......... 100 - на отсечка - 100 000 евро, .......... 500 - на отсечка - 500 000 евро, 1,000 - на отсечка - 1,000,000 евро. от София до Варна - 100,000 отсечки, умножени по 100 000 евро = 10, 000, 000, 000 на ден печалба. Ще станем най - богатата държава в Европа, с всекидневен приход от отсечки. Но няма да имаме кой да брои парите в банките, понеже всички умни броячи ще са по отсечките, а в банките, ще сложат за броячи клошарите и народа ще остане да брои звездите с отворени очи, с отворена гладна уста, нощно време към небето!

    13:50 26.12.2025

  • 19 Айзомби

    5 0 Отговор
    Тоя защо не е в затвора ?

    13:54 26.12.2025

  • 21 ха ха

    3 0 Отговор
    дигитален терор

    13:56 26.12.2025

  • 22 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    Проблема на България е геберирането на трафик посредвтвом прекалената гъстота на регламентирани кръстовища. Няма дълги прави типичен комунистически строеж на пътища къси отсечки и тесни зле подържаби улици

    13:59 26.12.2025

  • 23 само да кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Иди до обора,че коня ти гризе от глад оградата!Пътьом вземи и една граматика,защото "Бангла Деж" е име на държава,което се изписва заедно,а именно Бангладеш!

    14:02 26.12.2025

  • 25 Даааа

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Това са всички тези, които оплюват всичко постигнато през тези години....пътища, производствени бази на стотици европейски фирми, повишени доходи, които позволяват на българина да ходи по почивки няколко пъти в годината, да закупуват жилища(второ, трето и т.н.) нови автомобили, магазините и моловете пълни с хора.....дори имам пряко наблюдава от това как пенсионери (със средни пенсии) ходят на организирани екскурзии до Турция, Гърция, Египет и цяла Европа......така,че уважаеми "мрънкалници" България върви напред и няма връщане назад, а за всички, които не им харесва винаги имат избор....Русия,Китай Северна Корея, все места на които има пълна свобода на словото, живеят си живота, тънат в охолство и благополучие- лек и приятен път! 🤣

    14:05 26.12.2025

  • 26 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ту, ту, Рутка":

    Много си Т..Ъ..П.. Сашееее... :))))

    14:06 26.12.2025

  • 27 Агро спец

    4 0 Отговор
    Дано да те сполети това което причиняваш на хроата, инж. Асенов! Ти си един крадец и мошеник и хората го знаят. Жалко че такива дългоухи впрегатни животни управляват България. Това със средната скорост е най-наглата простотия която измислихте, при все че няма нормални пътища, защото сте окрали парите...

    14:09 26.12.2025

  • 28 Само рекет и обир

    3 0 Отговор
    Това няма нищо общо с причините за ПТП, но обира си върви.

    14:15 26.12.2025

  • 29 Паисий е жив

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Абе,":

    Защо да не наказват нарушителите? Каква опорка е това, изобщо? Някои карат като озверели азиатски маймуни. Като им наложат определената от закона санкция - ма те ги санкционират за пари. Ти какво предлагаш, да ги е..т на капака, или да ги оставят да правят каквото си искат,както до сега. Аз имам една много голяма тайна - не ми се дават пари за глоби и правя нещо много тайно и даже малко ме е срам - карам в града с 50, на междуградски с 90, а на магистралата - до 140. И о! Чудо, за последните 10г нямам един фиш.

    Коментиран от #32

    14:15 26.12.2025

  • 30 Ту, ту, Рутка

    1 0 Отговор
    На всяка отсечка на пътя от София до Варна, от Русе до Истамбул, от София до Истамбул, от София до Солун, от София до Видин, трябва да се постави по една Ту, ту, Рутка, да работят цял ден по кръстовищата и да изкарват за нашите другари парички!

    14:18 26.12.2025

  • 31 Хи хи

    1 0 Отговор
    Щом джигитите реват, значи средната скорост работи !!! Още много такива отсечки да се сложат !! И глобите да се утроят и събират всичките !!

    Коментиран от #36

    14:25 26.12.2025

  • 32 оТпорка

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Паисий е жив":

    Най-голямата ти тайна е IQ със стайна температура. ФИШинг системата действа от няколко години и с нищо не помогнала за безопасността на движението, но се събраха едни пари за наши хора.

    Коментиран от #33

    14:26 26.12.2025

  • 33 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "оТпорка":

    Изобщо не е толкоз важно къде са отишли парите от фишове ! По важното е джигитите да бъдат тормозени и контролирани, за да не избиват хора по пътищата !!

    14:31 26.12.2025

  • 34 Янко

    0 0 Отговор
    А кога ще оправите пътищата бе нещастници, само пари, и пак пари са ви във главите. Хората мрат като мухи от скапаните ви пътища. .

    14:31 26.12.2025

  • 35 ДА МЕНТАЦИ КУПЕНИ.

    0 0 Отговор
    Правете отсечките контрол и за ченгетата да не забравите. По добра сянка и радар и пура голема. И ЕСТЕСТВЕНО НАРОДА ПЛАЩА ВСИЧКО. ВИНАГИ НА 88% САМО ЕДНИ И СЪЩИ ХВАЩАТЕ ДА НЕ СПАЗВАТ ЗАКОНА. НО ТЕ НЕ ПЛАЩАТ. И СЛУЧАЙНО НЯКОЙ МЪЖ ИЗНЕРВЕН ОТ ТЪЩА И ЖЕНА. И ЖЕНКА ИЗНЕРВЕНА ОТ ДЕЦА СВЕКЪР СВЕКЪРВА МЪЖА ХВАЩАТЕ И ПЪЛНИТЕ НЕ ХАЗНАТА А ДЖОБА АЛЧЕН НА ВАС И ВИСОЧЙШИТЕ.

    14:33 26.12.2025

  • 36 замислен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Какви джгити? Говорим за нормални хора каращи с 80-90 ! Просто си свикнал да караш с 90 и изведнъж отпред се появява някой наплашен от "средна скорост" и не знаещ колко е ограничението и кара с 50-55. И изведнъж става колона/здръстване и всеки се опитва да изпревари и да е в ограничението. А най-много ме кефи лятно време да карам с 20-30 по проходите! на полусъединител тръгни-спри защото някой го е страх от ограниченията.

    14:48 26.12.2025

