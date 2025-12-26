Новини
Заради убийства на християни: Тръмп удари ИД в Нигерия

26 Декември, 2025 12:51 701 29

  • ислямска държава-
  • джихадисти-
  • християни-
  • нигерия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Ударите са били насочени срещу терористи, които се предполага, че са убивали християни

Доналд Тръмп съобщи, че американската армия е нанесла смъртоносни удари срещу бойци на терористичната милиция „Ислямска държава“ (ИД) в Нигерия. В своята социална платформа Truth Social той написа, че акцията в северозападната част на страната е в отговор на извършени преди това от групировката убийства на християни .

Броят на загиналите не се съобщава, но Тръмп заплаши да продължи да избива терористи, ако загинат още християни. С главни букви той написа: „Весела Коледа на всички, включително на убитите терористи“.

Военният удар е бил нанесен по искане на нигерийските власти, съобщи американското военно командване за Африка - United States Africa Command (Africom) в платформата X. Според информацията, при операцията в щата Сокото има убити бойци на „Ислямска държава ", без обаче да се посочва броят им.

Американският министър на отбраната Пит Хегсет написа в платформата X, че убиването на невинни християни в Нигерия и другаде трябва да спре. Той благодари на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството.

Тръмп заплаши с военни удари още преди седмици. В началото на ноември той посочи като причина за това факта, че ислямистки терористи убиват християни там. Тръмп се обърна изрично към правителството на Нигерия и предупреди, че ако то допусне по-нататъшно кръвопролитие, САЩ незабавно ще спрат всякаква помощ и ще се намесят сами, припомня АРД.

НПО: „Нигерия е най-опасната страна за християните“

Междувременно нигерийското правителство също потвърди американската атака. Министерството на външните работи заяви, че са извършени „прецизни удари по терористични цели“ в северозападната част на страната и уточни, че подобни операции са част от текущото сътрудничество със САЩ в областта на сигурността. В коледно послание нигерийският президент Бола Ахмед Тинубу призова за мир и обеща да защити религиозната свобода и да „пази християни, мюсюлмани и всички нигерийци от насилие“.

Нигерия е страна с над 220 милиона население - мюсюлманско, концентрирано в северната част на страната, и християнско – в южните райони. Християнската общност се чувства недостатъчно защитена от властите в страната, където конфликтите и насилието все повече се разрастват по религиозни причини.

Американската неправителствена организация „International Christian Concern“, която документира преследването на християни по целия свят, определи Нигерия през 2022 г. като „най-опасната страна в света за християните“.

Не за първи път американската армия атакува ислямистки терористи в Африка. Още през 2024 г., т.е. преди Тръмп да встъпи в длъжност, а също и през текущата година, американските въоръжени сили бомбардираха многократно позиции на ИД в Сомалия. Някои от атаките бяха насочени и срещу терористичната милиция „Ал-Шабаб", която е част от мрежата „Ал Кайда" и е враг на ИД.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Отец Дионисий

    6 5 Отговор
    Тръмп е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.

    12:52 26.12.2025

  • 3 Путлер е слуга на Сатаната

    5 10 Отговор
    Руслямистите на Путлер са yбили най много християни за последните 4 г.

    Коментиран от #5, #14, #22, #25, #26

    12:54 26.12.2025

  • 5 прошляк ,

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Гледай си джумерките и не се занимавай с неща , дето не са за твоята глава !

    12:56 26.12.2025

  • 7 Тео

    7 0 Отговор
    България ако имаше петрол и газ, тоя щеше да ни побърка от удари😐 Нищо, че сега сме най-корумпираната и западнала държава, но за това няма удари🤔

    Коментиран от #27

    12:57 26.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    А за избиването на палестинци (вкл християни) иракчани либийци сирийци ,клоуна ще удари ли евреите ,бе еврейско зеле ????

    12:58 26.12.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:58 26.12.2025

  • 10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    5 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:58 26.12.2025

  • 11 Краснов открито играе за Русия!

    1 3 Отговор
    Централният проблем е, че докато Русия продължава настъплението си в Украйна, зависимостта на Европа от САЩ в областта на сигурността дава на администрацията на Тръмп значителен лост за ескалация. Континентът се оказва в ситуация, в която се опитва да гаси пожар в собствения си двор, докато пожарникарят обмисля сделка с подпалвача. Нашите путинисти, както винаги, играят на страната на Русия срещу интересите на България!

    12:59 26.12.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:59 26.12.2025

  • 13 Саддам Юсеин

    4 0 Отговор
    Верно ли? а химическо оръжие нямаха ли скрито също? а случайно да са откраднали на краварите я "техния" петрол я "техните" диаманти я нещо друго "тяхно"?

    12:59 26.12.2025

  • 14 Какви християни

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    В Укрия са хазари, браво на Вовата.

    13:01 26.12.2025

  • 15 Новият редактор на Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Мехмед историка":

    да не би да се казва бай Мехмед с отрязаната пи..ка!

    Коментиран от #20

    13:01 26.12.2025

  • 17 Отгоре вързан отдолу рязан!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Мехмед историка":

    Що е то? Амуджа

    13:03 26.12.2025

  • 19 Истински човек, справедлив

    2 0 Отговор
    Поздравления за добра политика и перфектно управление в тези ситуации объркани по планетата !!!

    13:04 26.12.2025

  • 20 Бай Мехмед историка

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Новият редактор на Факти":

    Българите докато бяха тюрки до 864г. всички наоколо се страхуваха от тях и им плащаха дадъци да ги пазят. Сам си прави изводите

    13:06 26.12.2025

  • 22 Неоспорим факт!

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Всъщност московците , още от времето когато са били poби на Златната орда, до ден днешен са иZбиливали предимно християни. От Александър Невски до сегашния Путлер, са все yбийци на xpистияни !
    Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !

    13:09 26.12.2025

  • 23 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Да трепе без много обяснения,.щом убиват християни,никакви задръжки...

    13:11 26.12.2025

  • 24 604

    1 0 Отговор
    за нова година, ще има ли трепане на ислямисти, и къде да гледаме?

    13:11 26.12.2025

  • 25 604

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    това не са убийста, тва е освобождение, кво ти разбира главата я?!

    Коментиран от #28

    13:13 26.12.2025

  • 26 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Няколко неудобни факти, които дразнят родните рублояди:
    - За една година и половина комунистите са осъдили и избили повече българи, отколкото османците са взели с девширме за 300 години.
    - Жертвите на Червения терор (1944-46) са два пъти повече от жертвите на Априлското въстание.
    - В контекста на комунистическата и неокомунистическата власт в т.нар. Преход (1990-2020), повече хора емигрират от България, отколкото българи напускат Османската империя между 15 и 19 век.
    - Икономическата стагнация, причинена от БКП след 1968 и продължила до 1998 г., надминава по своята деструктивност Кърджалийските времена.
    - С над 300 000 души, станали жертва на комунистическия режим, управлението на БКП става третата най-пагубна катастрофа в историята ни след Чумата и Първата световна война.
    - Всички фалити в историята на България са причинени от БКП.
    Тезата накратко: Османското владичество е период на застой, унижение, капсулация и гнет за българите, но за 45+35 години, БКП и производните им са нанесли на народа ни/си повече щети, отколкото османците за 500 години.

    13:14 26.12.2025

  • 27 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тео":

    се вижда от статията не е важно дали е срещу Ислямска държава или срещу врагове на Ислямска държава. Важното е че в Нигерия, както и във Венецуела има петролец. Докато не им го изсмучат америте бял ден няма да видят тези държави. Поводи ще се намерят всякакви.

    13:15 26.12.2025

