Заради убийства на християни: Тръмп удари ИД в Нигерия

Доналд Тръмп съобщи, че американската армия е нанесла смъртоносни удари срещу бойци на терористичната милиция „Ислямска държава“ (ИД) в Нигерия. В своята социална платформа Truth Social той написа, че акцията в северозападната част на страната е в отговор на извършени преди това от групировката убийства на християни .
Броят на загиналите не се съобщава, но Тръмп заплаши да продължи да избива терористи, ако загинат още християни. С главни букви той написа: „Весела Коледа на всички, включително на убитите терористи“.
Военният удар е бил нанесен по искане на нигерийските власти, съобщи американското военно командване за Африка - United States Africa Command (Africom) в платформата X. Според информацията, при операцията в щата Сокото има убити бойци на „Ислямска държава ", без обаче да се посочва броят им.
Американският министър на отбраната Пит Хегсет написа в платформата X, че убиването на невинни християни в Нигерия и другаде трябва да спре. Той благодари на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството.
Тръмп заплаши с военни удари още преди седмици. В началото на ноември той посочи като причина за това факта, че ислямистки терористи убиват християни там. Тръмп се обърна изрично към правителството на Нигерия и предупреди, че ако то допусне по-нататъшно кръвопролитие, САЩ незабавно ще спрат всякаква помощ и ще се намесят сами, припомня АРД.
НПО: „Нигерия е най-опасната страна за християните“
Междувременно нигерийското правителство също потвърди американската атака. Министерството на външните работи заяви, че са извършени „прецизни удари по терористични цели“ в северозападната част на страната и уточни, че подобни операции са част от текущото сътрудничество със САЩ в областта на сигурността. В коледно послание нигерийският президент Бола Ахмед Тинубу призова за мир и обеща да защити религиозната свобода и да „пази християни, мюсюлмани и всички нигерийци от насилие“.
Нигерия е страна с над 220 милиона население - мюсюлманско, концентрирано в северната част на страната, и християнско – в южните райони. Християнската общност се чувства недостатъчно защитена от властите в страната, където конфликтите и насилието все повече се разрастват по религиозни причини.
Американската неправителствена организация „International Christian Concern“, която документира преследването на християни по целия свят, определи Нигерия през 2022 г. като „най-опасната страна в света за християните“.
Не за първи път американската армия атакува ислямистки терористи в Африка. Още през 2024 г., т.е. преди Тръмп да встъпи в длъжност, а също и през текущата година, американските въоръжени сили бомбардираха многократно позиции на ИД в Сомалия. Някои от атаките бяха насочени и срещу терористичната милиция „Ал-Шабаб", която е част от мрежата „Ал Кайда" и е враг на ИД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
12:52 26.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путлер е слуга на Сатаната
Коментиран от #5, #14, #22, #25, #26
12:54 26.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 прошляк ,
До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":Гледай си джумерките и не се занимавай с неща , дето не са за твоята глава !
12:56 26.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тео
Коментиран от #27
12:57 26.12.2025
8 Kaлпазанин
12:58 26.12.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:58 26.12.2025
10 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
12:58 26.12.2025
11 Краснов открито играе за Русия!
12:59 26.12.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
12:59 26.12.2025
13 Саддам Юсеин
12:59 26.12.2025
14 Какви християни
До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":В Укрия са хазари, браво на Вовата.
13:01 26.12.2025
15 Новият редактор на Факти
До коментар #4 от "Бай Мехмед историка":да не би да се казва бай Мехмед с отрязаната пи..ка!
Коментиран от #20
13:01 26.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Отгоре вързан отдолу рязан!
До коментар #4 от "Бай Мехмед историка":Що е то? Амуджа
13:03 26.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Истински човек, справедлив
13:04 26.12.2025
20 Бай Мехмед историка
До коментар #15 от "Новият редактор на Факти":Българите докато бяха тюрки до 864г. всички наоколо се страхуваха от тях и им плащаха дадъци да ги пазят. Сам си прави изводите
13:06 26.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Неоспорим факт!
До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":Всъщност московците , още от времето когато са били poби на Златната орда, до ден днешен са иZбиливали предимно християни. От Александър Невски до сегашния Путлер, са все yбийци на xpистияни !
Няма по голям палач на християнството от московските татаро-монголи !
13:09 26.12.2025
23 Кривоверен алкаш
13:11 26.12.2025
24 604
13:11 26.12.2025
25 604
До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":това не са убийста, тва е освобождение, кво ти разбира главата я?!
Коментиран от #28
13:13 26.12.2025
26 Русия е враг №1 на българите! 🇧🇬
До коментар #3 от "Путлер е слуга на Сатаната":Няколко неудобни факти, които дразнят родните рублояди:
- За една година и половина комунистите са осъдили и избили повече българи, отколкото османците са взели с девширме за 300 години.
- Жертвите на Червения терор (1944-46) са два пъти повече от жертвите на Априлското въстание.
- В контекста на комунистическата и неокомунистическата власт в т.нар. Преход (1990-2020), повече хора емигрират от България, отколкото българи напускат Османската империя между 15 и 19 век.
- Икономическата стагнация, причинена от БКП след 1968 и продължила до 1998 г., надминава по своята деструктивност Кърджалийските времена.
- С над 300 000 души, станали жертва на комунистическия режим, управлението на БКП става третата най-пагубна катастрофа в историята ни след Чумата и Първата световна война.
- Всички фалити в историята на България са причинени от БКП.
Тезата накратко: Османското владичество е период на застой, унижение, капсулация и гнет за българите, но за 45+35 години, БКП и производните им са нанесли на народа ни/си повече щети, отколкото османците за 500 години.
13:14 26.12.2025
27 Както
До коментар #7 от "Тео":се вижда от статията не е важно дали е срещу Ислямска държава или срещу врагове на Ислямска държава. Важното е че в Нигерия, както и във Венецуела има петролец. Докато не им го изсмучат америте бял ден няма да видят тези държави. Поводи ще се намерят всякакви.
13:15 26.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.