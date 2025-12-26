Заради убийства на християни: Тръмп удари ИД в Нигерия

Доналд Тръмп съобщи, че американската армия е нанесла смъртоносни удари срещу бойци на терористичната милиция „Ислямска държава“ (ИД) в Нигерия. В своята социална платформа Truth Social той написа, че акцията в северозападната част на страната е в отговор на извършени преди това от групировката убийства на християни .

Броят на загиналите не се съобщава, но Тръмп заплаши да продължи да избива терористи, ако загинат още християни. С главни букви той написа: „Весела Коледа на всички, включително на убитите терористи“.

Военният удар е бил нанесен по искане на нигерийските власти, съобщи американското военно командване за Африка - United States Africa Command (Africom) в платформата X. Според информацията, при операцията в щата Сокото има убити бойци на „Ислямска държава ", без обаче да се посочва броят им.

Американският министър на отбраната Пит Хегсет написа в платформата X, че убиването на невинни християни в Нигерия и другаде трябва да спре. Той благодари на нигерийското правителство за подкрепата и сътрудничеството.

Тръмп заплаши с военни удари още преди седмици. В началото на ноември той посочи като причина за това факта, че ислямистки терористи убиват християни там. Тръмп се обърна изрично към правителството на Нигерия и предупреди, че ако то допусне по-нататъшно кръвопролитие, САЩ незабавно ще спрат всякаква помощ и ще се намесят сами, припомня АРД.

НПО: „Нигерия е най-опасната страна за християните“

Междувременно нигерийското правителство също потвърди американската атака. Министерството на външните работи заяви, че са извършени „прецизни удари по терористични цели“ в северозападната част на страната и уточни, че подобни операции са част от текущото сътрудничество със САЩ в областта на сигурността. В коледно послание нигерийският президент Бола Ахмед Тинубу призова за мир и обеща да защити религиозната свобода и да „пази християни, мюсюлмани и всички нигерийци от насилие“.

Нигерия е страна с над 220 милиона население - мюсюлманско, концентрирано в северната част на страната, и християнско – в южните райони. Християнската общност се чувства недостатъчно защитена от властите в страната, където конфликтите и насилието все повече се разрастват по религиозни причини.

Американската неправителствена организация „International Christian Concern“, която документира преследването на християни по целия свят, определи Нигерия през 2022 г. като „най-опасната страна в света за християните“.

Не за първи път американската армия атакува ислямистки терористи в Африка. Още през 2024 г., т.е. преди Тръмп да встъпи в длъжност, а също и през текущата година, американските въоръжени сили бомбардираха многократно позиции на ИД в Сомалия. Някои от атаките бяха насочени и срещу терористичната милиция „Ал-Шабаб", която е част от мрежата „Ал Кайда" и е враг на ИД.