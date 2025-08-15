Новини
Собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София, не познавал шофьора

Собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София, не познавал шофьора

15 Август, 2025 19:35 2 372 60

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил

Пред NOVA говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София. Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.

В социалните мрежи Виктор е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника „Александър Невски” и пачки с пари. Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Пред NOVA собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него, защото я дал на трети човек.

„Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията”, обясни той.

Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02:00 ч. На място идват много екипи на полицията и Спешна помощ. Оказва се, че шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист.

На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”, прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.

„Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша”, обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.

От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка, той има редица нарушения.

„Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения”, обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на „Пътна полиция” в СДВР.

„Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, каза транспортният министър Гроздан Караджов.

През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на
21-годишния мъж.

„Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена” , увери Караджов.

От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.

„Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби”, обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на „Пътна полиция”, СДВР

От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.


  • 1 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Откраднал е колата.

    Коментиран от #35

    19:36 15.08.2025

  • 2 Това са

    69 0 Отговор
    цигански номера.

    19:37 15.08.2025

  • 3 Майстора

    46 1 Отговор
    Чалга поколението ще затрие България.

    19:38 15.08.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    46 1 Отговор
    Няма ли кой и на мен да даде да си ползвам кола за 200 000?

    Коментиран от #19, #52

    19:39 15.08.2025

  • 5 Гост

    40 1 Отговор
    В ТАЗИ ,,ТЕРИТОРИЯ,, ЗА ВСИЧКО НИКОЙ,НИЩО,НЕ ЗНАЕ,НЕ Е ЧУЛ,НЕ Е ВИДЯЛ И ,,ВСИЧКИ СА МНОГО ДОБРИ,ВЪЗПИТАНИ ХОРА,,...

    19:39 15.08.2025

  • 6 Налудник

    22 1 Отговор
    Аха. Значи и кражба на кола. Евалла.

    19:39 15.08.2025

  • 7 Аман, като цикадите сте

    26 6 Отговор
    Цял ден пишете за този....., като че ли е по-важен от Тръмп и Путин! Да отива в затвора и да мирясате, няма ли по- важни новини?!

    19:41 15.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Госъ

    31 1 Отговор
    Колко такива тежки катастрофи станаха последните години … какво стана с ония дето уби Милен Цветков? Семерджиев ? Докато няма тежки влезли в сила присъди никой няма да се стресне…. Господа съдии доволни ли сте от работата си при все , че при някои тежки катастрофи има им материал от камери…

    19:42 15.08.2025

  • 10 Хохохо

    15 1 Отговор
    Нали има пачки куманчито да плати кръвнина,обещетение на пострадалите и автобуса.

    19:42 15.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баба Яга

    23 1 Отговор
    Тоя уюрод в затвора доживот! Печалбарите автоинструктори да бъдат силно орязани. Създават убийци, негодни джуфри и нагли идиоти с дрога и алкохол в корема.

    19:43 15.08.2025

  • 13 Феникс

    24 0 Отговор
    Еми какво може да се очаква от луксозен умнокрасив СигаН?

    19:44 15.08.2025

  • 14 Циганизация БГ

    37 0 Отговор
    Забележете обаче, как НАП мълчат!? Откъде този циганин разполага с тези средства?

    Коментиран от #17, #24

    19:45 15.08.2025

  • 15 МИРО, НА ЛЕНА С ПАРАПЕТА.

    17 1 Отговор
    КОЛА И ЖЕНА НЕ СЕ ДАВАТ ЗА МАЛКО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДРУГ!

    19:45 15.08.2025

  • 16 Повтаря се едно и също

    0 22 Отговор
    Има закон и инфраструктура. Безопасно ли е кръстовището. Много водачи изпускат контрола и излизат от пътя . Често е. Добра е колата и няма много жертви. Загубил е сцепление и е изкривил вдясно. Новите водачи на 20 г не са професори . Затова и ПТП с тях са 20 процента от катастрофите. Експертите мълчат .

    Коментиран от #18

    19:47 15.08.2025

  • 17 Феникс

    20 3 Отговор

    До коментар #14 от "Циганизация БГ":

    Това е като да питаш откъде са парите и кюлчетата на Тиквата и Прасито!

    19:47 15.08.2025

  • 18 Феникс

    21 1 Отговор

    До коментар #16 от "Повтаря се едно и също":

    Еми циганенцето си летеше със поне 120 и повече, за каква инфраструктура говорим?

    19:48 15.08.2025

  • 19 Ироничен

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Хайдутите са на кон, Дельо.

    19:50 15.08.2025

  • 20 Риба цаца

    13 0 Отговор
    Сега чакаме ДРУГОТО ЛИЦЕ ДА ГОВОРИ!!!! И така до края на факултета!!!!! Няма съд за такива веднага и на място!

    19:50 15.08.2025

  • 21 ОЩЕ Е НА БАНКАТА

    5 0 Отговор
    МИ ДА МУ Я ВЪРНАТ, БАРАБАР С АВТОБУСА!

    19:50 15.08.2025

  • 22 ФЕЙК

    14 0 Отговор
    То сиганин, ако не слъже и не крадне го изгонват от катуна! Не е издържал изпита на мешерето за зрелост и не му дават да се ожени!

    19:50 15.08.2025

  • 23 Нали

    8 0 Отговор
    бил на лизинг , Ауди на 10 - 12 години ?

    Коментиран от #34

    19:51 15.08.2025

  • 24 те знаят

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Циганизация БГ":

    От чекмеджето са парите. От чекмеджето...

    19:52 15.08.2025

  • 25 Опааа

    12 0 Отговор
    Какво го бавят тоя римлянин бе??? Веднага публично да бъде л…идиран!

    Коментиран от #46

    19:53 15.08.2025

  • 26 Никой

    12 0 Отговор
    Водача на автобуса пък за какво са го изследвали.

    19:54 15.08.2025

  • 27 ЗАЩО КРИЯТ И ДРУГО НАРУШВНИЕ

    8 0 Отговор
    ВСЕКИ МЛАД ВОДАЧ ТРЯБВА ДА Е С ПРИДРУЖИТЕЛ ВЪЗРАСТЕН ПРИ ШОФИРАНЕ НОЩЕМ.ОПГМВРСЪДПРОКОРОРИ.

    19:55 15.08.2025

  • 28 гост

    11 0 Отговор
    Както се вижда на снимката колата не само влязла през прозореца на автобу са , но и половината ИЗЛЯЗЛА през отсрещния прозорец!

    19:57 15.08.2025

  • 29 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Циркът започва.

    19:58 15.08.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Автобусът ще го плати застрахователя.

    19:58 15.08.2025

  • 31 Кои пък са тия които раздават скъпи коли

    10 0 Отговор
    На Сульо и на Пульо ей така да си карат ?

    19:58 15.08.2025

  • 32 Хмм

    15 0 Отговор
    Какво стана със синчето на полицая и съдииката където премаза доста хора вчера ? Пуснаха ли го вече ?

    Коментиран от #38

    19:59 15.08.2025

  • 33 Асфалтов

    8 0 Отговор
    Сега почва да се играе филма ни чул ни видялдокато отмине бурята

    19:59 15.08.2025

  • 34 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Нали":

    На 15 години. Щом е на лизинг има застраховка. Това го спасява. Застрахователят ще плати тотал щета.

    20:00 15.08.2025

  • 35 Гоуст

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези твоите от Факултета ще ни изтрепят....

    20:01 15.08.2025

  • 36 Новак

    5 2 Отговор
    Автобусният шофьор ще бъде тестван за алкохол и наркотици!!!

    20:02 15.08.2025

  • 37 собственика щом не е подал сигнал

    6 1 Отговор
    че колата е открадната , значи знае къде се е намирала . Що се прави на утрепан.

    Коментиран от #43

    20:03 15.08.2025

  • 38 Пускат

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хмм":

    го... ама, нещо се мотаят още.

    20:03 15.08.2025

  • 39 баш майстора

    5 2 Отговор
    Сега ще изкарат автобуса неизправен.

    20:04 15.08.2025

  • 40 Гинко

    5 0 Отговор
    Дайте му на собственика Гинко билоба и 2 ...по-яки и ще си спомни за чаавето, на което е дал колата.

    20:05 15.08.2025

  • 41 нотариуса

    6 0 Отговор
    То тая кола била обща , на цялата маала....
    Кара я кой как намери .

    20:05 15.08.2025

  • 42 Гост

    4 0 Отговор
    Е така мой приятел като му искам мотора, да покарам, той ми казва, че ако стане нещо не ме познава, така че и тук ситуацията е такава, собственика лъже

    20:06 15.08.2025

  • 43 Полицаите

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "собственика щом не е подал сигнал":

    дето са го спирали, нещо документи на тая кола, има ли, няма ли, не са ли гледали ??? Или си знаят стоката, и май са си прибрали таксата, пък глобичката, ей така, за алиби.

    20:06 15.08.2025

  • 44 Мвдународно

    5 0 Отговор
    Такива хора като този субект който е причинил катастрофа и смърт обичайно не излизат от затвора като по време на престоя си там изплащат обезщетения и компенсации на близки, на градския транспорт, на общината и на обществото.
    Каква е причината да не е така в моята родина?

    20:07 15.08.2025

  • 45 Само питам

    4 0 Отговор
    Нали новите водачи щяха да ползат автомобили с 50 конски сили ?
    Имаше такова предложение !

    20:07 15.08.2025

  • 46 Новак

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Опааа":

    Нека не се обиждаме! Дядо ми е циганин, баща ми е циганин, а аз съм бил ром заради политкоректност? Айде бе!

    20:08 15.08.2025

  • 47 Гост

    1 1 Отговор
    пеефски ще го измъкне тоа ман"гал гласоподавател

    20:08 15.08.2025

  • 48 Гост

    2 0 Отговор
    Българският реотан доста бавно стопля, особено на льохманите в парламента:D, най- ефективна, във всички направления, е мярката да се за забрани чалгата, дори да се инкриминира

    20:08 15.08.2025

  • 49 Швед

    3 0 Отговор
    Този е ман...гал нали?

    Коментиран от #51

    20:09 15.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Не не

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Швед":

    Просто се пече целегодишно и е малко грозноват....

    20:11 15.08.2025

  • 52 кенеф

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    тоя кенеф струва максимум 40 к

    20:12 15.08.2025

  • 53 Хамзис

    1 0 Отговор
    Бароните изобщо не ги интересува на кого си дава автомобила нелегално под наем. Кинти да валят и данък да не се плаща. Взел на лизинг и започва далаверата масово в махалите на завърнали се от гурбет изгонени от чужбина. Докато не се унищожи това явление " Цигански Барон " чрез полиция, данъчни и комисия за незаконно придобито имущество ,тези ще продължат да избиват по най-различни начини невинни хора. И запомнете -за тях няма значение религия ,пол и възраст . Съществуват само те и гнусната им просташка показна алчност, равна само на тази на благодетелите им политици . От къде тез пари ,имоти и къщи незаконни на три етажа ,пълни с лукс и автомобили премиум клас от пред ? Народе ,спрете да плащате на институции които са съучастници на тези...

    20:12 15.08.2025

  • 54 Кой лъже????

    1 0 Отговор
    Престанете да развявате -шофьорската книжка.вижте клиповете ,вижте ,че кара от 5 години автомобил.погледнете и този дето уж е дал автомобила на трети.колко пъти да ви напиша ,че "баровците" залагат ежедневно на гонки в софия.ако това не е гонка ,какво е???Ако това са 150-170км ,аз като шофьор над 40г ще спра да ползвам автомобил.Достатъчно е да видите клипа да отидете с един дълъг метър и да изчислите скороста .На клипа скороста е над 200!ще мине малко време, и гонкитеще продължат пак.единственно не знам какво са правили в автомобила и други ....

    20:13 15.08.2025

  • 55 ВЪЗМУТЕН !

    1 0 Отговор
    ,,Ни чул...ни видял...!"

    20:13 15.08.2025

  • 56 хихи

    1 0 Отговор
    Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, каза транспортният министър Гроздан Караджов.

    А защо не, да ги кастрират... ветеринари

    20:15 15.08.2025

  • 57 Време е за истинско Правосъдие!

    3 0 Отговор
    Близките на пострадалите да го пречукат с камъни...!
    Щото нашето ,,правосъдие" ще го пусне на свобода...!

    20:15 15.08.2025

  • 58 Софийски градски транспорт

    1 0 Отговор
    Значи ако си седя на спирката и някой айдиът вземе че ме убие, ще ме проверяват за алкохол посмъртно за да го оправдаят????

    20:18 15.08.2025

  • 59 ГОСТ

    0 0 Отговор
    Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, каза транспортният министър Гроздан Караджов.............нали нарушенията са маловажни така се твърди............а тоя калпак първо да си вкарат законите в ред и да си вкарат полицаите и тъй в ред. не да ми стоят в храстите и да изпълняват план зададен им от началника при встъпване на дежурство..........от там нататък за да го изпълнят проверка до дупка аптечка с изтекъл срок на разливащи се течности нарушение пожарогасител дори нов с клеймо от производителя за годност не работи трябва стикер от филанкишията за годност и пак в нарушение. или паркирал неправилно според новите им измислици противоположно на движението пак нарушение няма никаква логика в това правило защото като потеглиш влизаш в насрещното когато всички спират по старите правила от страна на черните номера.такова елементарно отношение на запад от полицията не съм видял. но ако сгрешиш основните правила тотално си изгорял. там такива като нашите елементарни няма като те спрат да търсят как да ти съставят фиш или акт. за какви нарушения ми говори тоя

    20:22 15.08.2025

  • 60 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

