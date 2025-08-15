Собственикът на автомобила, врязал се в автобус в София, не познавал шофьора

Пред NOVA говори собственикът на автомобила, врязал се в автобус на градския транспорт в София. Задържаният Виктор Илиев е шофирал чужда кола. При инцидента загина един човек, а шестима други бяха тежко ранени.
В социалните мрежи Виктор е споделял клипове с дрифтове на скъпи коли пред храм-паметника „Александър Невски” и пачки с пари. Оказва се, че белият автомобил от катастрофата не е негов или на семейството му. Пред NOVA собственикът обясни, че не познавал Виктор и не е знаел, че колата му е в него, защото я дал на трети човек.
„Нямам никаква идея. Дал съм колата на друг човек за ползване. Разбрах сутринта като ми се обадиха от полицията”, обясни той.
Сигналът за трагичния инцидент е подаден минути преди 02:00 ч. На място идват много екипи на полицията и Спешна помощ. Оказва се, че шофьорът е взел книжката си в началото на месеца, а за краткото време се е превърнал в рецидивист.
На видеото от охранителните камери се вижда как автомобилът изскача с много висока скорост от кръстовището на булевардите „Възкресение” и „Константин Величков”, прелита през тротоара и трамвайните релси и се врязва в спрелия на червен светофар автобус.
„Само вчера Виктор Илиев е получил 2 фиша”, обясни заместник-началникът на 3 РУ Станислава Тодорова.
От полицията обясниха, че за двете седмици, откакто Виктор Илиев има книжка, той има редица нарушения.
„Роден е 2004 година. Същият е правоспособен от 1 август тази година. До момента има общо 6 фиша за маловажни нарушения”, обясни комисар Мартин Цурински, зам-началник на „Пътна полиция” в СДВР.
„Очевидно 7-ото се превръща в смъртоносно. Настояваме за промени в закона. Подобни хора след три нарушения трябва да се отстраняват от пътя”, каза транспортният министър Гроздан Караджов.
През март Виктор Илиев е изкарал теорията, а през юли практическата част от курса. От Министерството на транспорта разпространиха видеозаписи от провеждането на изпита на
21-годишния мъж.
„Автошколата, която е провела обучението му и след това е организирала изпита, ще бъде проверена” , увери Караджов.
От школата отказаха да коментират заради течащото разследване.
„Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволявало на място да бъдат взети проби”, обясни комисар Мартин Цурински, зам.-началник на „Пътна полиция”, СДВР
От Столичния автотранспорт съобщиха, че вследствие на тежкото ПТП автобусът е срязан, за да се извади от него лекият автомобил. От направения оглед може да се заключи, че купето е напълно повредено и неподлежащо на възстановяване.
