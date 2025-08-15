Новини
България »
Експерт: Виктор е бил пътник в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града

15 Август, 2025 23:02 10 861 87

  • румен дунев-
  • виктор-
  • катастрофа-
  • кола-
  • автобус

За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества. С тази скорост не може да направи нищо“, обясни Румен Дунев

Експерт: Виктор е бил пътник в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„По време на нормалния шофьорски курс новите водачи се обучават да карат в градска и извънградска среда по автомагистрала в рамките на ограниченията. Тук имаме скорост между 150 и 170 км/ч. в градска среда. За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества“.

Това коментира в студиото на bTV Новините Румен Дунев от сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“ относно тежката катастрофа в София, при която 21-годишен младеж се заби в автобус с висока скорост.

„Виктор, който е бил водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.

„Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 67 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Що ни занимавате

    149 2 Отговор
    с факултетските ромляни? Тоя трябва до живот да търка на бай Ставри члeHа в централния софийски.

    23:07 15.08.2025

  • 2 00014

    187 1 Отговор
    Някой разбра ли заглавието на това нещо?

    Коментиран от #24, #27, #32, #57, #63, #66, #75, #76, #87

    23:09 15.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    80 3 Отговор
    Предлагали сте, ама мафията си има собствено виждане - ФИНИКИЙСКИ ЗНАЦИ....
    Сори ....

    23:09 15.08.2025

  • 4 ФАКТ

    116 4 Отговор
    150 км градско плюс убийство мисля че това вече си е нарушение за поне 10 години затвор..без право на намаляване на присъдата...но като знам в каква държава живеем не мисля че ще стане нещо повече от съд адвокати оправдания нищо чудно накрая да изкарат че автобуса е виновен че е пресякъл пътя на летящата кола...

    Коментиран от #14, #81

    23:10 15.08.2025

  • 5 Феникс

    76 7 Отговор
    Циганин убил арабин в стоицата, а жълтопаветниците ще са малцинство след 10 години, и ще се радват от този факт!

    23:12 15.08.2025

  • 6 По скоро 130

    5 59 Отговор
    Но пак е смъртоносно. Непредвидимо. А как е оцелял . Чудно. Има необясними ПТП . Един карал в Париж с 300. Глобиха го . Но тук е грешка на водача. Или техническа. Гума спукана, подвеждане от навигацията. Непознаване на пътя. Ще се разбере до 10 дена .

    23:13 15.08.2025

  • 7 Край

    123 0 Отговор
    Сега ако няма 3г. дела те пък на. Българската съдебна система не може да накаже бързо за престъпление извършено в центъра на София пред 10 каамери и 30 свидетели - справка Делото Милен Цветков

    23:13 15.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    89 0 Отговор
    Защо младежите не слушат специалистите и хората с опит като г-н Динев? Защо се мислят за безсмъртни? Надявам се този м@нг@л да има време 15 - 20 години да мисли по въпроса.

    Коментиран от #46

    23:14 15.08.2025

  • 10 Само питам

    123 0 Отговор
    Някой знае ли защо пък проверяват точно в този случай шофъора на автобуса
    като е спрял и целия летеж го има филмиран?

    Коментиран от #20, #84

    23:14 15.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    100 4 Отговор
    Днес минах край Пирогов.Беше пълно със скъпи коли с цигани кардараши да измъкнат своя човек.

    Коментиран от #60, #64, #86

    23:15 15.08.2025

  • 12 Ром лети с бясна скорост повече от 150

    111 1 Отговор
    км в час. Много по висока е скоростта. Той направо лети. Имаме трима с опастност за живота. Единия е шофьора на автобуса. Ром трябва да бъде осъден на доживотен затвор.

    23:16 15.08.2025

  • 13 Да ви е ясно като бял ден

    55 1 Отговор
    Остава само доразпердушинването на някои части от територията
    друго вече няма

    23:16 15.08.2025

  • 14 Гост

    57 2 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    По бг стандартите това е 2 години без книжка и 3000-4000 лева глоба.

    23:18 15.08.2025

  • 15 Над 140 има разцепление

    1 59 Отговор
    запалване . Ударът е силен . Логика. Щом е спряла е малка засилката. С 400 км ще се промуши . На практика при удара са не повече от 100 км . Интересно.

    23:19 15.08.2025

  • 16 Учуден

    50 0 Отговор
    Аз се чудя на такива хора. Как изобщо трябва да мислиш и разсъждаваш за да направиш такава глупост?

    Коментиран от #68

    23:20 15.08.2025

  • 17 Аман

    42 3 Отговор
    "Виктор е бил пътник в карания от него автомобил"

    И аз така - правих секс, докато правеха секс с мене.

    23:20 15.08.2025

  • 18 Ох, аман

    54 4 Отговор
    Прочетох няколко пъти заглавието ,и все си мисля ,че дори първоначално ще се справи по- добре

    Коментиран от #19

    23:21 15.08.2025

  • 19 Ох, аман

    19 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ох, аман":

    Първолаче

    23:23 15.08.2025

  • 20 Само ти отговарям

    53 7 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Защото нарочно са приети соросоидни либерални соросоидни закони. Тези закони са вследствие дейността на Чуждестранните агенти. Опозицията много пъти иска закон за чуждестранните агенти но той не е приет и ти сега питаш защо. Защото няма подкрепа за опозицията.

    23:23 15.08.2025

  • 21 Емили

    23 1 Отговор
    Карания от него автомобила си.....

    Коментиран от #29

    23:24 15.08.2025

  • 22 Евгени от Алфапласт

    54 1 Отговор
    Ахахаха 🤣🤣🤣 То до утре ще излезе, че въобще не е бил той.🤣 Как само се гаврят със стадото, направо не е истина. 🤣

    23:25 15.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Един

    74 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Всички се опитваме да разберем какво е искал да каже автора.

    Коментиран от #34

    23:27 15.08.2025

  • 25 000

    43 7 Отговор
    Колана сама е удкорила. Минала е кама на автопилот. Момчето е направило всичко, за я спре, но уви! Харесва ли ви ролята на овце в либералната гнус?

    23:32 15.08.2025

  • 26 не схванахте ли

    35 10 Отговор
    "Бил е пътник" в смисъл, че е е бил водач - нямал е контрол над колата.
    Няма да твърдя че това изречение е върхът на реториката, но си е напълно разбираемо.

    23:36 15.08.2025

  • 27 Ъъъъъъ

    49 1 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Аз разбрах, че авторът е редактирал заглавието, но е оставил част от първоначалната версия 🤣

    Би трябвало заглавието да е:

    Виктор е бил "пътник" в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града

    "Пътник" към оня свят, или "пътник" в смисъл, че стои на седалката и не може да направи нищо. Не знам каква е била идеята на автора и само разсъждавам.🤣

    Коментиран от #41

    23:41 15.08.2025

  • 28 Налудник

    44 1 Отговор
    Ясно е, че е бил пътник. За оня свят. Чуденката е защо не е пристигнал той, а 4 човека, имали лошия късмет да му попречат да излети още по-високо.

    23:42 15.08.2025

  • 29 Мангоу джорнаелест

    36 3 Отговор

    До коментар #21 от "Емили":

    Децата гладен, жената и той!

    23:43 15.08.2025

  • 30 България няма закон за НПО

    53 5 Отговор
    Ето тук ви е написано всичко за тая сага:
    "Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата.."

    Това е политика. Не са виновни циганите, убийците, крадците, изнасилвачите, а системата. Европейската система. Просто е – при дадени условия се генерира очакван резултат. Не сменим ли с-мата резултатите ще са все същите.

    На времето НРБ бе интегрирала циганите - учеха, работеха и се издържаха сами, а законите важаха за всички по-равно независимо от етнос.
    При либералната демокрацията от ЕС ни направиха точно обратното - сегрегация - додоха им средства и извънредни права, освобобиха от задължения, и по-този начин ги отделиха от обществото.
    Сега берем плодовете на циганската интеграция, безнаказаност и всякаква престъпност по европейски модел.

    Коментиран от #35, #62

    23:46 15.08.2025

  • 31 Санкция

    1 44 Отговор
    Глупости , това кръстовище е опасно от създаването си. Всеки един завой е с обратен вграж. Качество на асфалта е нулево, и не е подменян от създаването си през 1999г.

    Коментиран от #43

    23:49 15.08.2025

  • 32 Даа

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Трудно е

    23:55 15.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Виж сега,

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "Един":

    Е как какво е искал да каже авторът. Иска да каже,че Господ е карал колата, ама нещо го е разсеяло и объркал педалите.
    ..

    00:03 16.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Леко се объркваш

    19 4 Отговор
    България е изцяло сорросоидна страна. Но същевременно страна на двойните стандарти. За което не и е изгодно направо заобикаля сорросоидните правила. Например при отглеждането и възпитанието на деца.Няма никакви правила.

    00:07 16.08.2025

  • 37 Демокрация е

    2 11 Отговор
    Не трябва да се нарушават свободите и правата на човека!

    00:10 16.08.2025

  • 38 Оооооо

    4 4 Отговор
    Даже 80 конски сили

    00:12 16.08.2025

  • 39 Спомени

    31 2 Отговор
    При комунизма книжка се вземаше за три месеца. Правилникът - наизуст.

    00:12 16.08.2025

  • 40 Държавата и обществото са виновни

    40 4 Отговор
    Те дават права на ромите да убиват. Всеки ден виждам арогантност от тяхна страна и ме е страх да отида до магазина да не ми се изгигили някой от тях. Знаете много добре колко възрастни хора избиха през годините.

    Коментиран от #48

    00:14 16.08.2025

  • 41 Верно ли бе

    19 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ъъъъъъ":

    То автора на тази " статия " не знае какво е искал да каже , та ти ще знаеш.

    Коментиран от #44

    00:27 16.08.2025

  • 42 Али Гатор

    16 0 Отговор
    Не пълните страниците с Виктор ами кажете какво стана с черната пантера от Шумен

    Коментиран от #59

    00:28 16.08.2025

  • 43 ганев

    34 0 Отговор

    До коментар #31 от "Санкция":

    АЛООУ...КОГАТО ПЪТЯ ..Е ЛОШ....КАРАШ..С 20...40...И ПРИСТИГАШ...ЖИВ И ЗДРАВ......НЕ Е ПЪТЯ...РАЗБРА ХЛИ

    Коментиран от #45

    00:30 16.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Боко Престъпникът

    13 3 Отговор

    До коментар #43 от "ганев":

    Да не съм чул лоша дума за аутобаните МИ!!!

    00:33 16.08.2025

  • 46 кой е тоя

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    господин динев? коко динев ли ? или някой друг? и също така кога си чул м@нг@л да слуша препоръки от бял човек???

    00:39 16.08.2025

  • 47 Загиналия човек е сириец

    22 0 Отговор
    Това е случайност но ако беше американец или израелец едва ли щеше да е това безразличие. Сега ще се опитат да го оправдаят. Но не би трябвало.

    Коментиран от #51

    00:41 16.08.2025

  • 48 стига с тия роми!!!

    34 1 Отговор

    До коментар #40 от "Държавата и обществото са виновни":

    това са цигани никакви роми не са научете се вече!!!също така може и м@нг@ли

    00:42 16.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 гошо

    10 0 Отговор
    Как е с алкохола и наркотиците??????????

    00:53 16.08.2025

  • 51 Темида

    12 1 Отговор

    До коментар #47 от "Загиналия човек е сириец":

    какво да направим c Виктор, да го изпратим да се сражава за Палестина!?

    00:55 16.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Доста

    16 2 Отговор
    Доста примати се навъдиха. Гледаш го сиганин а то българин и обратно, гледаш го българин а то сиган.

    За това и нямам никакви социални мрежи. Най добре никой да не те знае.


    Пропаднала страна

    01:11 16.08.2025

  • 54 Бате

    16 0 Отговор
    Заглавието кърти мивки. Скоростта е била над 200.

    02:08 16.08.2025

  • 55 Перо

    10 1 Отговор
    Циганинът “добре” се е представил пред джукесите!

    02:13 16.08.2025

  • 56 Боби от банкя идеологията е тотално щета

    14 0 Отговор
    Питай хората защо казват и на снимка да го видиш бийму два шамара може би имат причина

    02:25 16.08.2025

  • 57 срам

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    "Виктор е бил пътник в карания от него автомобила си с над 150 км/ч в града"

    Това може би написано от ромлянинн!!!!

    02:32 16.08.2025

  • 58 Мария “заглавието”

    14 0 Отговор
    Е, по- голяма тъпня няма друг който да сътвори! Ще те предложа за награда!

    02:58 16.08.2025

  • 59 Маугли

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Али Гатор":

    Или отровното прасе се опита да нагласи пантерата
    Както винаги с чужди ръце
    Ма май нещо се объркало

    03:59 16.08.2025

  • 60 Абе нали

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    ...беше на морето бре?
    Вчера писа от Несебър,а оня ден от Влас...
    Егати и ,,хвърчилото" си!

    04:53 16.08.2025

  • 61 Стеф

    16 0 Отговор
    По мое време, авторите на изречения, като заглавието на статията, не добутаха до четвърто отделение!
    Срамота!?! Това журналист ли го е написал, или шофьорът на аудито влетяло в автобуса

    05:12 16.08.2025

  • 62 коментар

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "България няма закон за НПО":

    На времето НРБ бе интегрирала циганите - учеха, работеха и се издържаха сами, а законите важаха за всички по-равно независимо от етнос.
    При либералната демокрацията от ЕС ни направиха точно обратното - сегрегация - додоха им средства и извънредни права, освобобиха от задължения, и по-този начин ги отделиха от обществото.
    Сега берем плодовете на циганската интеграция, безнаказаност и всякаква престъпност по европейски модел.

    като чета това и все едо че чета за украинци

    06:44 16.08.2025

  • 63 Сечко

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Ми ти от Мариийчето какво очакваш? Нещо по- смислено заглавие ли? Ти пък, толкова добре си пише момичето и логично и на чист разбираем книжовен Български а ти сега с претенции.

    06:52 16.08.2025

  • 64 Сечко

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Калдараши (още и кардараши, кардераши, калдераш; от ром. calderar – „бакърджия“) е циганска общност. Сред българите са известни и като „сръбски цигани“. Според някои изследователи това е най-голямата ромска общност с численост от над един милион души по цял свят.

    06:55 16.08.2025

  • 65 Коментар

    12 1 Отговор
    Това са резултатите от 35 годишна отрицателна селекция . Какво друго да се очаква на територията ? Градивните хора намаляват , заменени са от човекоподобна гмеж , без ценностна система .

    06:55 16.08.2025

  • 66 бай Митко

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    То за Марийчето това е нормално! Тя няма и един материал публикуван без правописни и стилови грешки! Толкова е учило момичето! Хвала на тези дето я държат в редакцията, че да им подбива реномето! Аз за това чета заглавието, поглеждам кой е автора и не чета глупостите му!

    07:48 16.08.2025

  • 67 Виктор

    5 0 Отговор
    " в карания от него автомобила си" ?!!!!

    07:59 16.08.2025

  • 68 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    Ти защо се заблуждаваш,че тоя кроманьонец може да мисли и разсъждава?

    08:04 16.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 1488

    4 0 Отговор
    праситу защити електората си като обви в собствената си лои мангаула дето брутално уби 7 българи в центъра на българската столицата

    08:11 16.08.2025

  • 71 бг съдЕбната система

    4 1 Отговор
    ВИНОВНИ НЯМА! знаете как са нещата!

    08:21 16.08.2025

  • 72 Пловдив

    6 0 Отговор
    Смяна на чипа на всички ръководни органи.и премахване на главните виновници който задават този тон на безотговорност и престъпни действия на младите поколения....много са нещата......

    08:32 16.08.2025

  • 73 Фикри

    8 0 Отговор
    Експерте", тоя унавец дето се опитваш да оправдаеш е неграмотен УБИЕЦ с купена книжка. И някой такъв като тебе трябва да понесе отговорност за това , че е продал на тоя книжка.
    И ако е останало нещо работещо в тая държава, трябва да се рраследва цялата мрежа, дето дава книжки на такива примати.

    08:37 16.08.2025

  • 74 Самсон

    7 0 Отговор
    Мангелито е каскадьор. Тренирал е за сцена от екшън филм. Нагледно показва как може да се разцепи автобус на две, а пасажер от купето на автомобила да се окаже в багажника. Борбата със силата на ускорението и моментния спад на скорост преминава в чревно преплитане и приключва като уравнение на физичен закон.

    09:21 16.08.2025

  • 75 Това

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Виктор е бил като пътник в автомобила, защото не е могъл да направи нищо впредвид високата скорост, колата е просто неуправляема, това е умишлено самоубийство и убийство едновременно!

    09:34 16.08.2025

  • 76 Вероятно:

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    "Виктор е бил като пътник в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града"

    09:36 16.08.2025

  • 77 Питам само

    4 0 Отговор
    Защо на новите шофьори не им прожектират филмчета на катастрофи?

    09:37 16.08.2025

  • 78 Нсртодът

    3 0 Отговор
    Искаме оръжие никой не ни мисли

    10:16 16.08.2025

  • 79 Главен въпрос

    5 0 Отговор
    Защо власта не ни даде оръжие след като не ни мисли

    10:18 16.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Авраам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    Един човешки живот колко струва ?????
    Аз мисля, че е много повече!Ако УБИТИЯ
    беше Ваш роднина?????
    Да не говорим психическите травми на останалите и материалните щети !

    10:38 16.08.2025

  • 82 Дунев,

    1 0 Отговор
    след това ти "мнение",можеш спокойно да спираш с анализите.Първо,ако беше такъв шофьор,т.е. с повече опит,нямаше да кара вероятно с толкова голяма скорост и второ,най-малкото щеше да овладее по-добре автомобила и да причини колкото се може по-малко щети.Обаче,нали хубава работа,ама ...ганска.Та човек не е нужно да се специалист,за да види кой е карал.И с 6 фиша за 2 седмици.Карал е кола и преди книжката-фактът,че е заложил в казино голфа си го показва.Ако ти си специалист,аз съм автомобилист значи!

    10:40 16.08.2025

  • 83 Сулю

    2 0 Отговор
    Да дадеш книжка на такъв човек е все едно да дадеш пушка на сериен убиец. Трябват сериозни психотестове за шофьори!

    Коментиран от #85

    10:49 16.08.2025

  • 84 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Това е т. н. Съдебен оборот. Наемане на адвокати. Такси и хонорари. Ходене по съдебни инстанции. Районен, градски, върховен съдилища. Такси и хонорари. Връщане в начална фаза. Такси и хонорари. И след десет и повече години, когато всичко е забравено и са взети и завъртяни огромни пари всичко ще приключи с условна. Справка за Щатите и Германия. Това е приключило за две седмици и този няма да излезе 20 години. Това е умишлено убийство.

    12:33 16.08.2025

  • 85 Пульо

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Сулю":

    Не пушка. Картечница.

    12:35 16.08.2025

  • 86 Ноо си еуементарен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Калдърашите не са у Факултето.

    12:50 16.08.2025

  • 87 Кат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Мани мани!

    14:09 16.08.2025

