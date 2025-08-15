Експерт: Виктор е бил пътник в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града

„По време на нормалния шофьорски курс новите водачи се обучават да карат в градска и извънградска среда по автомагистрала в рамките на ограниченията. Тук имаме скорост между 150 и 170 км/ч. в градска среда. За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества“.
Това коментира в студиото на bTV Новините Румен Дунев от сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“ относно тежката катастрофа в София, при която 21-годишен младеж се заби в автобус с висока скорост.
„Виктор, който е бил водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.
„Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що ни занимавате
23:07 15.08.2025
2 00014
Коментиран от #24, #27, #32, #57, #63, #66, #75, #76, #87
23:09 15.08.2025
3 АГАТ а Кристи
Сори ....
23:09 15.08.2025
4 ФАКТ
Коментиран от #14, #81
23:10 15.08.2025
5 Феникс
23:12 15.08.2025
6 По скоро 130
23:13 15.08.2025
7 Край
23:13 15.08.2025
9 Въпрос
Коментиран от #46
23:14 15.08.2025
10 Само питам
като е спрял и целия летеж го има филмиран?
Коментиран от #20, #84
23:14 15.08.2025
11 Последния Софиянец
Коментиран от #60, #64, #86
23:15 15.08.2025
12 Ром лети с бясна скорост повече от 150
23:16 15.08.2025
13 Да ви е ясно като бял ден
друго вече няма
23:16 15.08.2025
14 Гост
До коментар #4 от "ФАКТ":По бг стандартите това е 2 години без книжка и 3000-4000 лева глоба.
23:18 15.08.2025
15 Над 140 има разцепление
23:19 15.08.2025
16 Учуден
Коментиран от #68
23:20 15.08.2025
17 Аман
И аз така - правих секс, докато правеха секс с мене.
23:20 15.08.2025
18 Ох, аман
Коментиран от #19
23:21 15.08.2025
19 Ох, аман
До коментар #18 от "Ох, аман":Първолаче
23:23 15.08.2025
20 Само ти отговарям
До коментар #10 от "Само питам":Защото нарочно са приети соросоидни либерални соросоидни закони. Тези закони са вследствие дейността на Чуждестранните агенти. Опозицията много пъти иска закон за чуждестранните агенти но той не е приет и ти сега питаш защо. Защото няма подкрепа за опозицията.
23:23 15.08.2025
21 Емили
Коментиран от #29
23:24 15.08.2025
22 Евгени от Алфапласт
23:25 15.08.2025
24 Един
До коментар #2 от "00014":Всички се опитваме да разберем какво е искал да каже автора.
Коментиран от #34
23:27 15.08.2025
25 000
23:32 15.08.2025
26 не схванахте ли
Няма да твърдя че това изречение е върхът на реториката, но си е напълно разбираемо.
23:36 15.08.2025
27 Ъъъъъъ
До коментар #2 от "00014":Аз разбрах, че авторът е редактирал заглавието, но е оставил част от първоначалната версия 🤣
Би трябвало заглавието да е:
Виктор е бил "пътник" в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града
"Пътник" към оня свят, или "пътник" в смисъл, че стои на седалката и не може да направи нищо. Не знам каква е била идеята на автора и само разсъждавам.🤣
Коментиран от #41
23:41 15.08.2025
28 Налудник
23:42 15.08.2025
29 Мангоу джорнаелест
До коментар #21 от "Емили":Децата гладен, жената и той!
23:43 15.08.2025
30 България няма закон за НПО
"Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата.."
Това е политика. Не са виновни циганите, убийците, крадците, изнасилвачите, а системата. Европейската система. Просто е – при дадени условия се генерира очакван резултат. Не сменим ли с-мата резултатите ще са все същите.
На времето НРБ бе интегрирала циганите - учеха, работеха и се издържаха сами, а законите важаха за всички по-равно независимо от етнос.
При либералната демокрацията от ЕС ни направиха точно обратното - сегрегация - додоха им средства и извънредни права, освобобиха от задължения, и по-този начин ги отделиха от обществото.
Сега берем плодовете на циганската интеграция, безнаказаност и всякаква престъпност по европейски модел.
Коментиран от #35, #62
23:46 15.08.2025
31 Санкция
Коментиран от #43
23:49 15.08.2025
32 Даа
До коментар #2 от "00014":Трудно е
23:55 15.08.2025
34 Виж сега,
До коментар #24 от "Един":Е как какво е искал да каже авторът. Иска да каже,че Господ е карал колата, ама нещо го е разсеяло и объркал педалите.
..
00:03 16.08.2025
36 Леко се объркваш
00:07 16.08.2025
37 Демокрация е
00:10 16.08.2025
38 Оооооо
00:12 16.08.2025
39 Спомени
00:12 16.08.2025
40 Държавата и обществото са виновни
Коментиран от #48
00:14 16.08.2025
41 Верно ли бе
До коментар #27 от "Ъъъъъъ":То автора на тази " статия " не знае какво е искал да каже , та ти ще знаеш.
Коментиран от #44
00:27 16.08.2025
42 Али Гатор
Коментиран от #59
00:28 16.08.2025
43 ганев
До коментар #31 от "Санкция":АЛООУ...КОГАТО ПЪТЯ ..Е ЛОШ....КАРАШ..С 20...40...И ПРИСТИГАШ...ЖИВ И ЗДРАВ......НЕ Е ПЪТЯ...РАЗБРА ХЛИ
Коментиран от #45
00:30 16.08.2025
45 Боко Престъпникът
До коментар #43 от "ганев":Да не съм чул лоша дума за аутобаните МИ!!!
00:33 16.08.2025
46 кой е тоя
До коментар #9 от "Въпрос":господин динев? коко динев ли ? или някой друг? и също така кога си чул м@нг@л да слуша препоръки от бял човек???
00:39 16.08.2025
47 Загиналия човек е сириец
Коментиран от #51
00:41 16.08.2025
48 стига с тия роми!!!
До коментар #40 от "Държавата и обществото са виновни":това са цигани никакви роми не са научете се вече!!!също така може и м@нг@ли
00:42 16.08.2025
50 гошо
00:53 16.08.2025
51 Темида
До коментар #47 от "Загиналия човек е сириец":какво да направим c Виктор, да го изпратим да се сражава за Палестина!?
00:55 16.08.2025
53 Доста
За това и нямам никакви социални мрежи. Най добре никой да не те знае.
Пропаднала страна
01:11 16.08.2025
54 Бате
02:08 16.08.2025
55 Перо
02:13 16.08.2025
56 Боби от банкя идеологията е тотално щета
02:25 16.08.2025
57 срам
До коментар #2 от "00014":"Виктор е бил пътник в карания от него автомобила си с над 150 км/ч в града"
Това може би написано от ромлянинн!!!!
02:32 16.08.2025
58 Мария “заглавието”
02:58 16.08.2025
59 Маугли
До коментар #42 от "Али Гатор":Или отровното прасе се опита да нагласи пантерата
Както винаги с чужди ръце
Ма май нещо се объркало
03:59 16.08.2025
60 Абе нали
До коментар #11 от "Последния Софиянец":...беше на морето бре?
Вчера писа от Несебър,а оня ден от Влас...
Егати и ,,хвърчилото" си!
04:53 16.08.2025
61 Стеф
Срамота!?! Това журналист ли го е написал, или шофьорът на аудито влетяло в автобуса
05:12 16.08.2025
62 коментар
До коментар #30 от "България няма закон за НПО":На времето НРБ бе интегрирала циганите - учеха, работеха и се издържаха сами, а законите важаха за всички по-равно независимо от етнос.
При либералната демокрацията от ЕС ни направиха точно обратното - сегрегация - додоха им средства и извънредни права, освобобиха от задължения, и по-този начин ги отделиха от обществото.
Сега берем плодовете на циганската интеграция, безнаказаност и всякаква престъпност по европейски модел.
като чета това и все едо че чета за украинци
06:44 16.08.2025
63 Сечко
До коментар #2 от "00014":Ми ти от Мариийчето какво очакваш? Нещо по- смислено заглавие ли? Ти пък, толкова добре си пише момичето и логично и на чист разбираем книжовен Български а ти сега с претенции.
06:52 16.08.2025
64 Сечко
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Калдараши (още и кардараши, кардераши, калдераш; от ром. calderar – „бакърджия“) е циганска общност. Сред българите са известни и като „сръбски цигани“. Според някои изследователи това е най-голямата ромска общност с численост от над един милион души по цял свят.
06:55 16.08.2025
65 Коментар
06:55 16.08.2025
66 бай Митко
До коментар #2 от "00014":То за Марийчето това е нормално! Тя няма и един материал публикуван без правописни и стилови грешки! Толкова е учило момичето! Хвала на тези дето я държат в редакцията, че да им подбива реномето! Аз за това чета заглавието, поглеждам кой е автора и не чета глупостите му!
07:48 16.08.2025
67 Виктор
07:59 16.08.2025
68 Гост
До коментар #16 от "Учуден":Ти защо се заблуждаваш,че тоя кроманьонец може да мисли и разсъждава?
08:04 16.08.2025
70 1488
08:11 16.08.2025
71 бг съдЕбната система
08:21 16.08.2025
72 Пловдив
08:32 16.08.2025
73 Фикри
И ако е останало нещо работещо в тая държава, трябва да се рраследва цялата мрежа, дето дава книжки на такива примати.
08:37 16.08.2025
74 Самсон
09:21 16.08.2025
75 Това
До коментар #2 от "00014":Виктор е бил като пътник в автомобила, защото не е могъл да направи нищо впредвид високата скорост, колата е просто неуправляема, това е умишлено самоубийство и убийство едновременно!
09:34 16.08.2025
76 Вероятно:
До коментар #2 от "00014":"Виктор е бил като пътник в карания от него автомобил с над 150 км/ч в града"
09:36 16.08.2025
77 Питам само
09:37 16.08.2025
78 Нсртодът
10:16 16.08.2025
79 Главен въпрос
10:18 16.08.2025
81 Авраам
До коментар #4 от "ФАКТ":Един човешки живот колко струва ?????
Аз мисля, че е много повече!Ако УБИТИЯ
беше Ваш роднина?????
Да не говорим психическите травми на останалите и материалните щети !
10:38 16.08.2025
82 Дунев,
10:40 16.08.2025
83 Сулю
Коментиран от #85
10:49 16.08.2025
84 Отговор
До коментар #10 от "Само питам":Това е т. н. Съдебен оборот. Наемане на адвокати. Такси и хонорари. Ходене по съдебни инстанции. Районен, градски, върховен съдилища. Такси и хонорари. Връщане в начална фаза. Такси и хонорари. И след десет и повече години, когато всичко е забравено и са взети и завъртяни огромни пари всичко ще приключи с условна. Справка за Щатите и Германия. Това е приключило за две седмици и този няма да излезе 20 години. Това е умишлено убийство.
12:33 16.08.2025
85 Пульо
До коментар #83 от "Сулю":Не пушка. Картечница.
12:35 16.08.2025
86 Ноо си еуементарен
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Калдърашите не са у Факултето.
12:50 16.08.2025
87 Кат
До коментар #2 от "00014":Мани мани!
14:09 16.08.2025