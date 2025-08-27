"Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско"

Черният леопард, който през юни властите издирваха в Шуменското плато, е забелязан отново – този път в района между селата Богданци и Търновци в Община Тутракан.

Сформира се щаб за издирване на животното край Силистра. Областният управител Илиян Великов потвърди за bTV, че има подаден сигнал за пантерата.

В понеделник около 16 ч. мъж е забелязал нетипичното за района животно на пътя между селата Шуменци и Богданци.

Предприети са предварителни проверки, но не са установили следи от дивото животно.

В сряда в 12 ч. предстои заседание на щаба, на което ще бъдат обсъдени мерки, които да бъдат предприети в района.