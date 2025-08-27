"Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско"

Черният леопард, който през юни властите издирваха в Шуменското плато, е забелязан отново – този път в района между селата Богданци и Търновци в Община Тутракан.
Сформира се щаб за издирване на животното край Силистра. Областният управител Илиян Великов потвърди за bTV, че има подаден сигнал за пантерата.
В понеделник около 16 ч. мъж е забелязал нетипичното за района животно на пътя между селата Шуменци и Богданци.
Предприети са предварителни проверки, но не са установили следи от дивото животно.
В сряда в 12 ч. предстои заседание на щаба, на което ще бъдат обсъдени мерки, които да бъдат предприети в района.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #32
08:38 27.08.2025
2 Пич
08:39 27.08.2025
3 Заради съдебната ни система
08:39 27.08.2025
4 щурецъ
Коментиран от #9
08:41 27.08.2025
5 Трол
08:41 27.08.2025
6 Антимилиционер
08:41 27.08.2025
7 хихи
08:42 27.08.2025
8 Джери
08:44 27.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "щурецъ":Ами знаят само, че е ЧЕРНО🤣🤣🤣
А каква точно ГОЛЯМА КОТКА е животинчето-
не са наясно.
Поне да бяха питали собственика❗
08:44 27.08.2025
10 С/Р
08:45 27.08.2025
11 оня с коня
08:46 27.08.2025
12 Зайо Байо
08:47 27.08.2025
13 хер ФЛИК
08:47 27.08.2025
14 Жаба Кикерица
Коментиран от #36
08:49 27.08.2025
15 дебеЛ Лебед
08:50 27.08.2025
16 Кризисен Щаб да види Безводието
08:52 27.08.2025
17 Експерт
Коментиран от #31
08:54 27.08.2025
18 Пийпинг ТОМ
08:54 27.08.2025
19 Щирлиц Ото фон
Да гледаме тежко-мрачните лица на някакви хора и Бойко начело. Да ни обясняват как , колко , къде , как , защо.......Липсва ли ви туй време на злокобие и подтискащ , психопатски терор ?
08:57 27.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Куку
08:58 27.08.2025
22 щок
09:02 27.08.2025
23 1959
09:02 27.08.2025
24 Може
09:02 27.08.2025
25 Гориил
09:03 27.08.2025
26 Оставете котето на мира
09:12 27.08.2025
27 Пантерата:
09:14 27.08.2025
28 прокопи
09:16 27.08.2025
29 Пуснете
09:16 27.08.2025
30 Гоце
09:20 27.08.2025
31 Огън
До коментар #17 от "Експерт":Комунист на власт е по опасно
09:23 27.08.2025
32 Да бе жив Доньо Донев
До коментар #1 от "1488":щеше да мултиплицира "Тримата глупаци и пантерата" -))
09:27 27.08.2025
33 От Десет милиарда за НЗОК
09:31 27.08.2025
34 Тома
09:39 27.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Изкукуригал
До коментар #14 от "Жаба Кикерица":За черната пантера ме знам дали ни е направила за смях ама баце и шиши ни направиха най мизерните в Европа и сега се готвят нови пари да крадат затова ни пробутват това с пантерата да се залисаме
09:53 27.08.2025
37 Зоолог
09:58 27.08.2025
38 Мяу, бе!
10:03 27.08.2025
39 Инструктаж
10:06 27.08.2025
40 ха, ха, ха...
Коя от всичките, те станаха толкова много, че чак и в Румъния се появиха?
10:09 27.08.2025
41 Иуфаа
От вуду защита няма за никой!
10:19 27.08.2025