Новини
България »
Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско

Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско

27 Август, 2025 08:37 1 205 41

  • пантера-
  • силистренско

В понеделник около 16 ч. мъж е забелязал нетипичното за района животно на пътя между селата Шуменци и Богданци

Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Черният леопард, който през юни властите издирваха в Шуменското плато, е забелязан отново – този път в района между селата Богданци и Търновци в Община Тутракан.

Сформира се щаб за издирване на животното край Силистра. Областният управител Илиян Великов потвърди за bTV, че има подаден сигнал за пантерата.

В понеделник около 16 ч. мъж е забелязал нетипичното за района животно на пътя между селата Шуменци и Богданци.

Предприети са предварителни проверки, но не са установили следи от дивото животно.

В сряда в 12 ч. предстои заседание на щаба, на което ще бъдат обсъдени мерки, които да бъдат предприети в района.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    27 1 Отговор
    значи ще се усвоят едни пари

    Коментиран от #32

    08:38 27.08.2025

  • 2 Пич

    12 1 Отговор
    Времето се променя наистина ! Преди време търсеха питони , сега пантери - свиквайте !

    08:39 27.08.2025

  • 3 Заради съдебната ни система

    17 3 Отговор
    9000 изнасилвача и уб ийци се разхождат по улиците на Мутристан, ние се занимаваме с някаква голяма котка

    08:39 27.08.2025

  • 4 щурецъ

    7 2 Отговор
    Черният леопард или черната пантера,какво е все пак това животинче?!?!

    Коментиран от #9

    08:41 27.08.2025

  • 5 Трол

    10 0 Отговор
    Онзи ден я видях някъде около Кюстендил. Трябва да свикат и там 1-2 кризисни щаба.

    08:41 27.08.2025

  • 6 Антимилиционер

    12 1 Отговор
    До милиционерите във форума - в другите южни държави, където тези котки са навсякъде, как живеят хората без да правят панаир? Тук е само една все пак

    08:41 27.08.2025

  • 7 хихи

    9 0 Отговор
    Да не хванат някой "Смок с дисаги"

    08:42 27.08.2025

  • 8 Джери

    11 0 Отговор
    Не кризисен щаб,а кризисна армия трябва да образуват за черното коте.

    08:44 27.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "щурецъ":

    Ами знаят само, че е ЧЕРНО🤣🤣🤣
    А каква точно ГОЛЯМА КОТКА е животинчето-
    не са наясно.
    Поне да бяха питали собственика❗

    08:44 27.08.2025

  • 10 С/Р

    11 0 Отговор
    Без думи

    08:45 27.08.2025

  • 11 оня с коня

    3 3 Отговор
    През ноща няма как да го видят,а през деня спи из храстите или на някое дърво в гората.Едва ли ще го намерят,ама поне да му оставят храна,че животното кой знае откога не е яло и е заслабнало.

    08:46 27.08.2025

  • 12 Зайо Байо

    6 0 Отговор
    Щом КРИЗИСИН щаб ще решава нещата , значи положението е сериозно ли ?

    08:47 27.08.2025

  • 13 хер ФЛИК

    5 0 Отговор
    Положението с ПАНТЕРАТА клони към ситуация !

    08:47 27.08.2025

  • 14 Жаба Кикерица

    9 0 Отговор
    Тази пуста пантера направи цяла България за смях ! И то вече месеци наред.

    Коментиран от #36

    08:49 27.08.2025

  • 15 дебеЛ Лебед

    5 0 Отговор
    Много сме притеснени. След този ЩАБ остават само спасителите Бойко и Делян. Те са крайната точка за решаване на проблемите.

    08:50 27.08.2025

  • 16 Кризисен Щаб да види Безводието

    8 1 Отговор
    пожарите, инфлацията, покачването на цените, унищожаването на лЪвчето, унищожаване на напоителни системи, липса на истинска българска храна, милиардите заеми, подготовката за война и превръщането ни в пушечно месо.. Оставете котето на мира, какво ви пречи?

    08:52 27.08.2025

  • 17 Експерт

    15 1 Отговор
    Кое е по опасно - черна пантера или мамино синче зад волана?

    Коментиран от #31

    08:54 27.08.2025

  • 18 Пийпинг ТОМ

    11 0 Отговор
    Ле лееее и сега какво ще правим ? Пантера , леопард , пума , хиена , направо ни разката фамилията това животинче. Дали да не изкараме полицията да я издирва. Поне да оправдаят увеличените си с 50 % заплати.Да видим някакъв кяр и от тях.

    08:54 27.08.2025

  • 19 Щирлиц Ото фон

    5 1 Отговор
    Защо не върнат пак щаба НОЩ от времето с Ковид19 ?
    Да гледаме тежко-мрачните лица на някакви хора и Бойко начело. Да ни обясняват как , колко , къде , как , защо.......Липсва ли ви туй време на злокобие и подтискащ , психопатски терор ?

    08:57 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Куку

    7 1 Отговор
    Станахме за резил с тази Пантера. Да кръстят смешната ни държава ПАНТЕРИЯ .

    08:58 27.08.2025

  • 22 щок

    4 0 Отговор
    И безводието,и черната пантера си имат кризисни щабове. Въй!!! Онази русата,с 1000-та мъже си има и тя кризисен щабЪ.

    09:02 27.08.2025

  • 23 1959

    2 0 Отговор
    Търновци и Богданци може но къде е Шуменци и Богданци на главен път

    09:02 27.08.2025

  • 24 Може

    3 1 Отговор
    да е бил Росен Желязков ?

    09:02 27.08.2025

  • 25 Гориил

    5 0 Отговор
    Не го убивай. Това животно е красиво.

    09:03 27.08.2025

  • 26 Оставете котето на мира

    4 1 Отговор
    Оставете котето на мира, защото ще ви изяде.

    09:12 27.08.2025

  • 27 Пантерата:

    3 0 Отговор
    - То и аз го забелязах тоя , ама ще го оставя за утре,че днес преядох.

    09:14 27.08.2025

  • 28 прокопи

    5 1 Отговор
    В Банкя е забелязан хипопотам...

    09:16 27.08.2025

  • 29 Пуснете

    5 0 Отговор
    една друга разгонена пантера с тракер, двете ще се съберат и ще ги заловите, както казват клюкарките - ,,на калъп"! Но, никой няма изгода да хване пантерата! След като може да се пенсионира с нейното установяване и залавяне евентуално някой ден към 2086 година лето броене!

    09:16 27.08.2025

  • 30 Гоце

    2 2 Отговор
    Търпим прецедента Радев та една пантера ли ще ни плаши

    09:20 27.08.2025

  • 31 Огън

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Експерт":

    Комунист на власт е по опасно

    09:23 27.08.2025

  • 32 Да бе жив Доньо Донев

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    щеше да мултиплицира "Тримата глупаци и пантерата" -))

    09:27 27.08.2025

  • 33 От Десет милиарда за НЗОК

    3 1 Отговор
    Според професори 4.5 милиарда се усвояват от "правилните"? Колко живота унищожи Ковид по стълбите на болниците, закрити отделения за хемодиализа и Александровска. Колко хронично болни не си направиха профилактичните 6 месечни прегледи и следствие ни напуснаха, за да не им бъркат с клечки в мозъците. А корупцията в Здравеопазване. Колко лекари бяха принудени да емигрират на Запад, със заплахи за уволнение ако много говореха. А котето колко живота е съсипало това клето коте?

    09:31 27.08.2025

  • 34 Тома

    0 1 Отговор
    Вчера черната пантера беше забелязана като главата и беше червена като лимон

    09:39 27.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Изкукуригал

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Жаба Кикерица":

    За черната пантера ме знам дали ни е направила за смях ама баце и шиши ни направиха най мизерните в Европа и сега се готвят нови пари да крадат затова ни пробутват това с пантерата да се залисаме

    09:53 27.08.2025

  • 37 Зоолог

    0 0 Отговор
    Ще я търсят те, но кой им гарантира, че пантерата непременно ще остане в този район? Ами може да е тръгнала към Русе, Плевен или Велики Преслав например.

    09:58 27.08.2025

  • 38 Мяу, бе!

    0 0 Отговор
    В това безводие котката обикаля за да си намери водичка за пиене.

    10:03 27.08.2025

  • 39 Инструктаж

    0 0 Отговор
    Винаги носете бутилка свода. Видите ли голямата котка, махнете капачката на бутилката и я подпрете някъде така, че да е леко наклонена и водата да се стича от нея на тънка, но шумна струя. Котараната ще се заинтригува и ще отиде да си пийне вода, а вие през това време се спасявайте!

    10:06 27.08.2025

  • 40 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "Кризисен щаб ще търси черната пантера в Силистренско"

    Коя от всичките, те станаха толкова много, че чак и в Румъния се появиха?

    10:09 27.08.2025

  • 41 Иуфаа

    0 0 Отговор
    Няма да хванете нищо! Това е човек които се превръща в животно! Има го в Южна Америка! Просветени хора могат да се превръщат в животни! Най-често в ягуари и кондори! Ако това вече се практикува и в наши земи никой не е защитен! Значи има доста хора които познават вуду която е по-лесна от превръщането в животно!
    От вуду защита няма за никой!

    10:19 27.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове