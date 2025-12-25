Новини
В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес

В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес

25 Декември, 2025 17:50

Утре поклонение в Могиляне ще направят и от "ДПС-Ново начало"

В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес - 1
Снимка: АПС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

41 години от Възродителния процес и паметта на неговите жертви отбелязват тези дни на различни места в Родопите. Днес много хора се събраха пред Тюркян чешма в село Могиляне.

Пред паметника на най малката жертва на събитията от 1984 г. - бебето Тюркян, цветя и венци поднесоха от „Алианс за права и свободи”. Сред гостите бе и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф.

„Дали сме днес, или утре, не правим никакво разделение, напротив - призоваваме всеки да намери мястото си там, където се чувства добре, без натиск, без страх, без каквато и да е манипулация”, заяви Хайри Садъков, депутат от АПС.

Утре поклонение в Могиляне ще направят и от "ДПС-Ново начало".


  • 2 12340

    21 4 Отговор
    ".... Сред гостите бе и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Зсрзаватчията..."

    17:55 25.12.2025

  • 3 Горски

    48 11 Отговор
    Негодници Тюркян ще ми почитат а някой да попита зверски изкланите жени и бременни през османско кой политик ще посмее да чества помени Боко сега чул а къде беше когато сащ заклеймиха арменския геноцид бързаше от чужбината да се появи в НС да чуе че България прие по мекия вариант да не разсърдим съседите та нали тези съседи се отричат от осм.империя не били техни наследници уж.

    Коментиран от #20, #21, #38

    17:55 25.12.2025

  • 4 Про Верка

    41 3 Отговор
    Искате ли да се обзаложим, че не са си казали нито една бума на български език!

    Коментиран от #35

    18:00 25.12.2025

  • 5 Родопи

    46 1 Отговор
    А за убитите на Автогарата във Пловдив и във влака български граждани кога ще ги почетем.

    Коментиран от #26

    18:01 25.12.2025

  • 6 Свинското се пече

    29 0 Отговор
    Поклонение на Коледа като повод да врътнат чеверме. Тези не пропускат ядене и пиене. Казината затова са до границата.

    18:02 25.12.2025

  • 8 Цвете

    37 3 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ НИ НАБИВАТ ТОЗИ " ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС " ? СТИГА, ОМРЪЗНАХТЕ ВТРЪСНАХТЕ ДОДАДИХТЕ НИ ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ. СПРЕТЕ ДА НАТЯКВАТЕ, ЗАЩОТО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ. ТОЗИ ТЛЪСТ ЧОВЕК ЩЕ ВИ ЗАКОПАЕ, НО САМО ДА НЕ Е КЪСНО.

    18:05 25.12.2025

  • 9 Цвете

    20 4 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ НИ НАБИВАТ ТОЗИ " ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС " ? СТИГА, ОМРЪЗНАХТЕ ВТРЪСНАХТЕ ДОДАДИХТЕ НИ ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ. СПРЕТЕ ДА НАТЯКВАТЕ, ЗАЩОТО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ. ТОЗИ ТЛЪСТ ЧОВЕК ЩЕ ВИ ЗАКОПАЕ, НО САМО ДА НЕ Е КЪСНО.

    18:06 25.12.2025

  • 10 Пак търсят интриги

    25 4 Отговор
    А в САЩ постоянно върви възродителния процес, защо ли

    18:06 25.12.2025

  • 11 Натрапници

    35 6 Отговор
    Всяка година едно и също го дъвчите.Туркян чешма и какво ли още.Айде стига вече не ви ли омръзна.Нас са ни клали 500 години ние какво да кажем.Трябва да сме благодарни на РУСИЯ че ни освободи иначе сега щяхме да сме със потури и шалвари.

    18:06 25.12.2025

  • 12 гост

    10 7 Отговор
    Т.н. "Възродителен процес" Може да се разгледа честно и справедливо само ако се разгледа през призмата на "Студената война" и политиката на Турция от Османския и Републиканския период спрямо етническите турци на Балканите и в частност в България. А така също и на Българските правителства, особено на Радославов 1914 - 1918 година спрямо тях, а така също и на просташкото отношение на много българи към тях. Разказ от Каолиново: На коледа като заколехме прасето ковяхме зурлата му на портата на комшията - турчин. АБСОЛЮТНА ПРОСТАЩИНА, АМИ НАЛИ УТРЕ ДО НЕГО ЩЕ ОПРЕШ!

    18:06 25.12.2025

  • 13 Откровен

    1 0 Отговор
    Малко са били...

    18:07 25.12.2025

  • 14 кратун

    7 0 Отговор
    москва я всичките към турция бе

    18:07 25.12.2025

  • 15 кратун

    2 0 Отговор
    веднагя дя се с менят имената

    18:08 25.12.2025

  • 16 Титак

    27 1 Отговор
    А на гара Буново кога...?? В атентата загиват 12-годишният Георги Цветков, 13-годишният Стефан Атанасов, 38-годишната Яворка Петрова, 40-годишният Емил Георгиев, 60-годишният Стилиян Иванов, 63-годишният Николай Генков и 64-годишната Райна Бозукова.11 Сред жертвите са глухонеми деца, прибиращи се вкъщи. Ранени са тежко 9 души и сред тях също има 2 деца.

    18:08 25.12.2025

  • 17 гост

    13 0 Отговор
    Една от причините е и антибългарската пропаганда в Турция, - антибългарски филми, където главния злодей се казва Сергей Антонов, "романът" "Цветята растат" на Емине Ашънсу, който е пряко указание за антибългарски бунт и т.н. и т. н....

    18:10 25.12.2025

  • 18 Шааа

    9 1 Отговор
    Колимм праситу днес , коледа е

    18:10 25.12.2025

  • 19 А Делян

    14 0 Отговор
    Паша беше ли там?

    Коментиран от #28

    18:12 25.12.2025

  • 20 ПИШЕШ ЗА ЖЕНИ

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Бременни ДА. А КОЛКО ИЗНАСИЛВАНИ ОБРУГАНИ. А КОЛКО МЪЖЕ УБИТИ ИЗКЛАНИ. А ПОТУРЧЕНИ ЕНИЧАРИ ПОСЛЕ ПРАЩАНИ ТУК ДА СЕ БИЯТ СРЕЩУ БАЩИ И БРАТЯ
    СИ. А БУНОВО МАЛКИ ДЕЦА ЖЕНИ. ТЕ ЗА ИМЕНАТА КАТО ИСКАШ ТУРСКО ИМЕ В ТУРЦИЯ ХОДИ. И НАШ ДИЛЯН ОСМАН ДО ТЯХ НАРЕДЕН.

    Коментиран от #25

    18:15 25.12.2025

  • 21 ИСТИНАТА

    6 12 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Комунизмът е религия на ненавистта, завистта, подлостта и смъртта! Комунистите са безбожници и човекомразци!

    18:18 25.12.2025

  • 22 Якото турско "съжителство"

    15 0 Отговор
    Пак не се разбира - Колко са жертвите на т.н. „Възродителен процес“?
    Какво прави 17-месечно дете-Тюркян по бунтове и протести??
    Защо няма почитане на жертвите от гара Буново, или на Тракийските българи?
    Отново провокации с лъжи и то на християнските празници.

    Най-голямата простотия е, България да позволява отбелязването и възпоминанието в страната си на т.нар. “Възродителен процес" от 80-те години.
    Все едно Турция да прави възпоминание за изселването и трагедията на кипърските гърци, или избиването и изселването на тракийските българи, или на понтийските гърци, или арменци...

    Друга такава самобичуваща и овчедушна държава като България , няма по света.
    Омерзените последствия за психиката ни предавана на поколенията от „турското съжителство“, са огромни и не го осъзнаваме.
    .. и не разбираме, защо се рушим и чезнеме.

    18:21 25.12.2025

  • 23 Хаха

    9 0 Отговор
    Защо бебето е било на протеста с родителите си? От закрила на детето защо дремят?

    18:22 25.12.2025

  • 24 А жертвите на гара Буново...

    16 0 Отговор
    ...почетохте ли...?!

    18:22 25.12.2025

  • 25 СМЕШЕН си ТРОЛЕ

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "ПИШЕШ ЗА ЖЕНИ":

    Разходи се в България и виж къщите на "робите" По същото време в Русия са продавали руснаци, по-евтино от кучето на помешчика робовладелец!

    18:22 25.12.2025

  • 26 Леко да те поправя!

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Родопи":

    Не на Автогарата,а на Гарата в Пловдив...

    18:24 25.12.2025

  • 27 АПС Ахмед Президент в Сараите

    4 1 Отговор
    ДПС Доган Президент в София
    Доган и Пеевски на Балотаж за Президент

    Коментиран от #39

    18:24 25.12.2025

  • 28 Там е!

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "А Делян":

    Оня на снимката, с каскетЯ..,до ходжата...!

    18:28 25.12.2025

  • 29 защо бе проклети хора

    4 8 Отговор
    Какво ви пречиха имената и религията на хората. Работещите хора ги изгонихте насила. А някои простаци и некадърници наречеха това голямата екскурзия. Безбожни създания.

    Коментиран от #32

    18:29 25.12.2025

  • 30 А жертвите

    4 0 Отговор
    на т.тероризъм тогава- кога ще почетем????!!!!!Когато дпс се дистанцира и отрече от терористите взривили влаковете и гарите в България,тогава могат да почитат "жертвите" на режима!!!

    18:30 25.12.2025

  • 31 Тези "неговите жертви"

    8 0 Отговор
    На Възродителния процес се наричат ТЕРОРИСТИ ! ....

    18:32 25.12.2025

  • 32 Кре тен

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "защо бе проклети хора":

    като не знаеш какво стана тогава,питай,не е срамно,вместо да пишеш глупости!

    18:32 25.12.2025

  • 33 Дедо

    4 0 Отговор
    Колко са малограмотни и наивни. Предвождани от Доган осветен агент Сава на комунистическите служби , същите които им организираха Възродителния процес. Овце водени от вълка ,който ги е ял..

    18:33 25.12.2025

  • 34 Трол

    4 0 Отговор
    Стига вече с туй бре,идиоти

    18:35 25.12.2025

  • 35 Про Верен

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Про Верка":

    Ако говореха на руски, мед щеше да Ви капе на сърцето, нали!!!

    18:36 25.12.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    А В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ,
    ЛИДЕРИТЕ НА ДПС ДОГАН И ЛИДЕРИТЕ НА ДПС ПЕЕВСКИ ИМАТ ФИРМИ
    САМО С БЪЛГАРИ :)) ... НЯМАТ ДОВЕРИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ :))
    ..... ЩО ТАКА ?

    18:37 25.12.2025

  • 37 Същият този

    3 0 Отговор
    „Алианс за права и свободи” искам да ги питам някога нещо за геноцида в Гааза казали ли са? Някога нацистката ционистка хунта на Натаняху осъдили ли са я? Някога нещо срещу пресъпната държава Израел предложили ли са? Ембарго, санкции, изгонване на посланника ... ? Къде им е морала на тези хора питам ? Къде са им правата и къде са им свободите? Но иначе подгряваме стадото с тъпотии за "жертвите на Възродителния процес" нали? А Борисов да ги питам какво правеше в с.Секулово Дуловско? Дали не знаят?

    18:39 25.12.2025

  • 38 Чат Пат

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Млъкни бе Фашист

    18:40 25.12.2025

  • 39 Поздравления👍!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "АПС Ахмед Президент в Сараите":

    За невероятното чувство за хумор...🤣!

    18:41 25.12.2025

  • 40 Олеееее майко....

    5 0 Отговор
    Влака взривиха, хора убиха и после паметник на терористите атлантиците им позволиха да направят ... Хелзинският пък комитет и пенсии и компенсации после им издейства а пък последните атлантически правителства и ТЕЛК-ове даже за хилядите инвалиди в Бурса по бързата процедура узакони .....Олеееее майко....атлантическа олигофрения неописуема

    18:44 25.12.2025

  • 41 Еврейските нищожества

    1 0 Отговор
    От Хелзинският комитет бяха ли на това "велико събитие" ? Сигурно са били.....ако не на площада то поне после у кръчмата

    18:47 25.12.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САМИ ДЖЕВДЖЕТ ЧАКЪРОВ (30 ГОДИНИ) ИМА 38 ФИРМИ С БЪЛГАРИ И САМО 2 С НЯКАКВИ ТУРСКИ БУШОНИ КОИТО МУ ОСИГУРЯВАТ " ПРИКРИТИЕ " В НЯКАКВИ СЕЛА :))
    .....

    18:48 25.12.2025

  • 43 Ачо

    1 2 Отговор
    Възродителният процес беше фатална грешка на Живков.България плати много висока цена за тази грешка.Демографски срив,икономически срив.И ще продължи да плаща.Всички прогонени насила през 1989 година днес се завърнаха като двойно гражданство,възтановиха си правата на имоти,наследство здравеопазване и социални услуги,като избиратели.Затова си получават заслужените си пенсии.Този терор на Живков за христянизиране на мюсюлманите в България,изисква време да бъде заличено.Раните от възродителния процес са още много пресни.Това нещо остава в историята като урок как не бива да се прави, как не бива да се унижава човешкото достойнство.Защото има отплата!

    Коментиран от #48

    18:49 25.12.2025

  • 44 сноу

    1 0 Отговор
    Манафски възпаления , дебелашки внушения и просташки изпълнения..

    18:50 25.12.2025

  • 46 Ами хубаво

    1 0 Отговор
    Сред гостите бе и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаффф.... А Манаффф нещо за дууупарата на Бойчо споделил ли е? Нещо мило? А? Па пишете ги тея неща бре?

    18:51 25.12.2025

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АХМЕД ДОГАН ЗАВЪРШВА АОНСУ , 5 ГОДИНИ СЛЕД БАЩА МИ 1985 , А
    БИЗНЕС МАЙКАТА И БАЩАТА НА ПЕЕВСКИ СА ЗАМ.ДИРЕКТОРА НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ И
    ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ БСП :)

    18:54 25.12.2025

  • 48 Тъпунгерчоооо,

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ачо":

    "заслужените си пенсии" а? А трудов стаж дали имат според теб тези със "заслужените пенсии" ? Ама ако се зачетеш по тъпотиите на Хелзенския и унези евреиски нищожества там дали няма да се изповръщаш от гнус? Щот аз съм ги чел... и становищата разните му там атлантически нищожества съм чел....

    18:56 25.12.2025

