В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес

41 години от Възродителния процес и паметта на неговите жертви отбелязват тези дни на различни места в Родопите. Днес много хора се събраха пред Тюркян чешма в село Могиляне.
Пред паметника на най малката жертва на събитията от 1984 г. - бебето Тюркян, цветя и венци поднесоха от „Алианс за права и свободи”. Сред гостите бе и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф.
„Дали сме днес, или утре, не правим никакво разделение, напротив - призоваваме всеки да намери мястото си там, където се чувства добре, без натиск, без страх, без каквато и да е манипулация”, заяви Хайри Садъков, депутат от АПС.
Утре поклонение в Могиляне ще направят и от "ДПС-Ново начало".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 12340
17:55 25.12.2025
3 Горски
Коментиран от #20, #21, #38
17:55 25.12.2025
4 Про Верка
Коментиран от #35
18:00 25.12.2025
5 Родопи
Коментиран от #26
18:01 25.12.2025
6 Свинското се пече
18:02 25.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
18:05 25.12.2025
9 Цвете
18:06 25.12.2025
10 Пак търсят интриги
18:06 25.12.2025
11 Натрапници
18:06 25.12.2025
12 гост
18:06 25.12.2025
13 Откровен
18:07 25.12.2025
14 кратун
18:07 25.12.2025
15 кратун
18:08 25.12.2025
16 Титак
18:08 25.12.2025
17 гост
18:10 25.12.2025
18 Шааа
18:10 25.12.2025
19 А Делян
Коментиран от #28
18:12 25.12.2025
20 ПИШЕШ ЗА ЖЕНИ
До коментар #3 от "Горски":Бременни ДА. А КОЛКО ИЗНАСИЛВАНИ ОБРУГАНИ. А КОЛКО МЪЖЕ УБИТИ ИЗКЛАНИ. А ПОТУРЧЕНИ ЕНИЧАРИ ПОСЛЕ ПРАЩАНИ ТУК ДА СЕ БИЯТ СРЕЩУ БАЩИ И БРАТЯ
СИ. А БУНОВО МАЛКИ ДЕЦА ЖЕНИ. ТЕ ЗА ИМЕНАТА КАТО ИСКАШ ТУРСКО ИМЕ В ТУРЦИЯ ХОДИ. И НАШ ДИЛЯН ОСМАН ДО ТЯХ НАРЕДЕН.
Коментиран от #25
18:15 25.12.2025
21 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "Горски":Комунизмът е религия на ненавистта, завистта, подлостта и смъртта! Комунистите са безбожници и човекомразци!
18:18 25.12.2025
22 Якото турско "съжителство"
Какво прави 17-месечно дете-Тюркян по бунтове и протести??
Защо няма почитане на жертвите от гара Буново, или на Тракийските българи?
Отново провокации с лъжи и то на християнските празници.
Най-голямата простотия е, България да позволява отбелязването и възпоминанието в страната си на т.нар. “Възродителен процес" от 80-те години.
Все едно Турция да прави възпоминание за изселването и трагедията на кипърските гърци, или избиването и изселването на тракийските българи, или на понтийските гърци, или арменци...
Друга такава самобичуваща и овчедушна държава като България , няма по света.
Омерзените последствия за психиката ни предавана на поколенията от „турското съжителство“, са огромни и не го осъзнаваме.
.. и не разбираме, защо се рушим и чезнеме.
18:21 25.12.2025
23 Хаха
18:22 25.12.2025
24 А жертвите на гара Буново...
18:22 25.12.2025
25 СМЕШЕН си ТРОЛЕ
До коментар #20 от "ПИШЕШ ЗА ЖЕНИ":Разходи се в България и виж къщите на "робите" По същото време в Русия са продавали руснаци, по-евтино от кучето на помешчика робовладелец!
18:22 25.12.2025
26 Леко да те поправя!
До коментар #5 от "Родопи":Не на Автогарата,а на Гарата в Пловдив...
18:24 25.12.2025
27 АПС Ахмед Президент в Сараите
Доган и Пеевски на Балотаж за Президент
Коментиран от #39
18:24 25.12.2025
28 Там е!
До коментар #19 от "А Делян":Оня на снимката, с каскетЯ..,до ходжата...!
18:28 25.12.2025
29 защо бе проклети хора
Коментиран от #32
18:29 25.12.2025
30 А жертвите
18:30 25.12.2025
31 Тези "неговите жертви"
18:32 25.12.2025
32 Кре тен
До коментар #29 от "защо бе проклети хора":като не знаеш какво стана тогава,питай,не е срамно,вместо да пишеш глупости!
18:32 25.12.2025
33 Дедо
18:33 25.12.2025
34 Трол
18:35 25.12.2025
35 Про Верен
До коментар #4 от "Про Верка":Ако говореха на руски, мед щеше да Ви капе на сърцето, нали!!!
18:36 25.12.2025
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЛИДЕРИТЕ НА ДПС ДОГАН И ЛИДЕРИТЕ НА ДПС ПЕЕВСКИ ИМАТ ФИРМИ
САМО С БЪЛГАРИ :)) ... НЯМАТ ДОВЕРИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ :))
..... ЩО ТАКА ?
18:37 25.12.2025
37 Същият този
18:39 25.12.2025
38 Чат Пат
До коментар #3 от "Горски":Млъкни бе Фашист
18:40 25.12.2025
39 Поздравления👍!
До коментар #27 от "АПС Ахмед Президент в Сараите":За невероятното чувство за хумор...🤣!
18:41 25.12.2025
40 Олеееее майко....
18:44 25.12.2025
41 Еврейските нищожества
18:47 25.12.2025
42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
18:48 25.12.2025
43 Ачо
Коментиран от #48
18:49 25.12.2025
44 сноу
18:50 25.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ами хубаво
18:51 25.12.2025
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БИЗНЕС МАЙКАТА И БАЩАТА НА ПЕЕВСКИ СА ЗАМ.ДИРЕКТОРА НА ДАНС ПАРАСКЕВ ПАРАСКЕВОВ И
ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ОТ БСП :)
18:54 25.12.2025
48 Тъпунгерчоооо,
До коментар #43 от "Ачо":"заслужените си пенсии" а? А трудов стаж дали имат според теб тези със "заслужените пенсии" ? Ама ако се зачетеш по тъпотиите на Хелзенския и унези евреиски нищожества там дали няма да се изповръщаш от гнус? Щот аз съм ги чел... и становищата разните му там атлантически нищожества съм чел....
18:56 25.12.2025