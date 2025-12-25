Изграждането на Многопрофилната детска болница в Бургас е на финала

Най-значимият проект за Югоизточна България – изграждането на Многопрофилната детска болница в Бургас е на финален етап.

"Това е моята голяма надежда за следващата година. Най-смисленият проект, най-голямата мечта, най-голямото предизвикателство" – написа в социалните мрежи в празничния ден кметът на морския град Димитър Николов.

77 млн. лева са инвестирани за изграждането и оборудването на болницата.

"Пътят до пълната реализация на детската болница в Бургас все още не е свършил, но вече никой не може да ни спре", написа още кметът Димитър Николов.

Изграждането на болницата ще осигури комплексно лечение и достъпна медицинска грижа за децата в цяла Югоизточна България.

Здравното заведение ще разполага със 142 легла и педиатрично спешно отделение. А какви процедури остават до приключването на проекта, обяснява кметът Николов:

"Предстои да получи вече сертификатите - за акт 14, акт 15, акт 16. Да получи удостоверение за годност от комисията на Министерството на здравеопазването. Веднага след това, може би в началото на следващата година, ще поискаме и договор със Здравната каса.

Получим ли тези документи, ние сме на практика готови да започнем работа, зависим от лицензите и разрешителните, които тепърва различни институции и инстанции трябва да ни издадат, за да има такава дейност".

Детската болница в Бургас е красноречив пример за кауза, която може да обедини политиците от целия спектър, подчерта още бургаският градоначалник:

"Включително и последните три години на многократни парламентарни избори, всички представители на политически партии, включително общински съветници, единодушно подкрепяха проекта на детската болница - един пример, когато има нещо смислено, зад което, когато се обединим, нещата се получават".

Процедурите по набиране на персонал за детската болница продължават.

Подадените кандидатури към момента са над 400. Обявен е и конкурс за управител на здравното заведение.