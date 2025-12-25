Новини
Изграждането на Многопрофилната детска болница в Бургас е на финала

25 Декември, 2025 18:10 580 4

Изграждането на Многопрофилната детска болница в Бургас е на финала - 1
Кадър фейсбук/Димитър Николов
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-значимият проект за Югоизточна България – изграждането на Многопрофилната детска болница в Бургас е на финален етап.

"Това е моята голяма надежда за следващата година. Най-смисленият проект, най-голямата мечта, най-голямото предизвикателство" – написа в социалните мрежи в празничния ден кметът на морския град Димитър Николов.

77 млн. лева са инвестирани за изграждането и оборудването на болницата.

"Пътят до пълната реализация на детската болница в Бургас все още не е свършил, но вече никой не може да ни спре", написа още кметът Димитър Николов.

Изграждането на болницата ще осигури комплексно лечение и достъпна медицинска грижа за децата в цяла Югоизточна България.

Здравното заведение ще разполага със 142 легла и педиатрично спешно отделение. А какви процедури остават до приключването на проекта, обяснява кметът Николов:

"Предстои да получи вече сертификатите - за акт 14, акт 15, акт 16. Да получи удостоверение за годност от комисията на Министерството на здравеопазването. Веднага след това, може би в началото на следващата година, ще поискаме и договор със Здравната каса.

Получим ли тези документи, ние сме на практика готови да започнем работа, зависим от лицензите и разрешителните, които тепърва различни институции и инстанции трябва да ни издадат, за да има такава дейност".

Детската болница в Бургас е красноречив пример за кауза, която може да обедини политиците от целия спектър, подчерта още бургаският градоначалник:

"Включително и последните три години на многократни парламентарни избори, всички представители на политически партии, включително общински съветници, единодушно подкрепяха проекта на детската болница - един пример, когато има нещо смислено, зад което, когато се обединим, нещата се получават".

Процедурите по набиране на персонал за детската болница продължават.

Подадените кандидатури към момента са над 400. Обявен е и конкурс за управител на здравното заведение.


  • 1 Гларус

    5 0 Отговор
    Всички бургаски сайтове са заключени за коментар когато се касае за обществени поръчки.
    А за чичо кмет/ Димитър Николов ГЕРБ / и дума да не става

    18:16 25.12.2025

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    БРАВО. ЧЕСТИТО.СЕГА ВИ МОЛЯ, ДА ПОВЛИЯЕТЕ И НА СОФИЯНЦИ, В ЧАСТНОСТ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА ИМАМЕ И В СТОЛИЦАТА ТАКАВА ЖИЗНЕНОВАЖНА ДЕТСКА БОЛНИЦА, КОЯТО ОТ 30 ГОДИНИ САМО МЕЧТАЕМ.АКО НЕ БЯХА ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ ,ДО СЕГА ЩЯХМЕ ДА ИМАМЕ НЕ ЕДНА, А МНОГО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ. НО КТБ, ЛАФКА, БУЛГАРТАБАК И ОЩЕ МНОГО " ОТЛЕТЯХА " НА КЪДЕ? Е, ДНЕС Е ХУБАВ ДЕН И СПОКОЙНО ПРАЗНИЦИ ДО 2026 ГОДИНА С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ЩЕ ИМА БОЛНИЦА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА. 🎄❄️🍷💯🌹🍀👍🇧🇬☃️

    18:18 25.12.2025

  • 4 оня с питон.я

    2 1 Отговор
    Българчетата намаляха. Строят с наши пари за децата на ромите и имигрантите от Азия.

    18:45 25.12.2025

