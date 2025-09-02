Новини
Адвокат Аделина Натина пред ФАКТИ: Питам - как Петя Банкова за 40 дни създава ОПГ?

Адвокат Аделина Натина пред ФАКТИ: Питам - как Петя Банкова за 40 дни създава ОПГ?

2 Септември, 2025 09:02

В момента никой не може да се ангажира категорично как ще се развие заболяването ѝ, казва юристът

Адвокат Аделина Натина пред ФАКТИ: Питам - как Петя Банкова за 40 дни създава ОПГ? - 1
Снимка: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова има тежко онкологично заболяване и не е викана на разпит след освобождаването ѝ. Това сподели пред ФАКТИ адвокатът ѝ Аделина Натина. Банкова, като шеф на Агенция „Митници“, е разследвана по делото за Организирана престъпна група за контрабанда на цигари. Преди дни в България бе върнат от Сърбия Никола Николов-Паскал, за когото също се сочи, че е част от схемата. Пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за участие в контрабанден канал от страна на Марин и Стефан Димитрови, Петя Банкова, Живко Коцев, както и за Асен Василев и Бойко Рашков. Какво следва… Пред ФАКТИ говори адвокат Аделина Натина (вдясно на снимката).

- Адвокат Натина, на какъв етап е делото срещу г-жа Банкова. Виждаме, че има нови разпитани, визирам Никола Николов – Паскал, нови показания…
- През миналата година срещу г-жа Банкова беше повдигнато обвинение за длъжностни престъпления, а на по-късен етап и такова като участник в организирана престъпна група (ОПГ) за контрабанда на цигари. Когато отидохме за това процесуално-следствено действие, ни беше представено постановление за частично прекратяване на участието в цялата работа на Марин Димитров, защото обвинението му, като участник в ОПГ за контрабанда на цигари, не е доказано. След това - след доста голямо забавяне на съда, се измени постановлението на Марин Димитров, защото той не е извършил престъпление, защото няма организирана престъпна група за контрабанда на цигари. И това е така, защото по принцип контрабанда на цигари няма, а става дума за отклонение от митнически внос.

- И какво излиза, няма ОПГ…
- Само да допълня. Отклонение от митнически внос е административно наказание, за което се предвижда глоба. Контрабандата вече – сама по себе си, е престъпление от общ характер

- А как е госпожа Банкова, знаем, че тя има здравословни проблеми?
- Тя не е добре. Продължава нейното лечение. В момента никой не може да се ангажира категорично как ще се развие заболяването на г-жа Банкова.

- Никола Николов - Паскал даде показания, за които се твърди, че е споменал Асен Василев и Бойко Рашков. Това променя ли цялото дело… И къде е госпожа Банкова в цялата работа?
- Доколкото слушах обясненията на неговия защитник - колегата Марковски, че на Паскал Марин Димитров му е разказвал за тези неща. Със самите показания, със самото обяснения не съм запозната и не мога да кажа нещо. Но аз твърдя от ден първи на този случай следното. Госпожа Банкова е директор от 40 дни на Агенция „Митници“. Тя е външен човек за Агенция „Митници“, тя е човек, който никога не е работил там. Как Банкова за 40 дни създава ОПГ? Това е много несериозно. Изкарват някак, че Петя Банкова като отишла там и за 40 дни изградила ОПГ!?

- Иначе как виждате самото дело. В каква посока се движи на база документите, с които сте се запознали?
- Самото дело не сме го виждали и нямам никаква информация за него. След промяната при Марин Димитров делото е било в състав на Софийски градски съд. Много е вероятно да се е работило по него, но нямам информация?

- Как гледате на това, което е разказал Никола Николов – Паскал…
- Оставям с впечатлението, че Никола Николов се опитва да си подобри положението с цел по-лека присъда. Това не е нещо непознато в нашата наказателна практика. Нормална практика е, когато един обвиняем реши, че иска да си облекчи положението. Аз нямам информация какво е казал Паскал, защото адвокатът му разказва някакви неща, съдът казва други… Не знам за какво точно става дума. Когато делото - според прокуратурата, вече е готово да се внесе в съда, когато е приключило събирането на всички доказателства, тогава всички обвиняеми ни викат и ни дават на всеки достатъчно време, за да четем и да се запознаем с обвиненията. В интерес на истината, миналата година бяхме тръгнали в тази посока, защото даже имаше определени дати, на които да ходим да четем, но тогава ми се обадиха от прокуратурата, че ще разследват още. След това нищо не сме видели.

- Адвокат Натина, вие сте и единственият кандидат за член на новата Антикорупционна комисия, който не е издигнат от управляващите. Другите трима са Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. Там как се развиват нещата?
- Има отправен доклад – предложение на парламента до Антикорупционната комисия, която трябва да се събере и да разгледа доклада. Антикорупционната комисия има право по закон тя самата да ни викне на събеседване, ако прецени. След това Антикорупционната комисия ще направи проект-предложение до парламента, където вече трябва да гласуват за новия състав. Ние сме четирима, а парламентът трябва да избере трима.


Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 име

    7 1 Отговор
    По същия начин както простото киро и асан създават за 3 месеца партия.

    09:05 02.09.2025

  • 2 бай Бай

    7 1 Отговор
    Е аз ли да й кажа как за 40 дена си правели там ОПГта?!
    Да пита тези дето ги правят, ще я научат и нея.
    А за какво всъщност й трябва тази информация??

    09:07 02.09.2025

  • 3 ЗАПОЗНАТ

    5 1 Отговор
    НА ЛИ ЗИНГ и ДУ ХИНГ!
    ИМА БОГАТ ОПИТ, И $ "трактора"....!

    09:07 02.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спамер

    1 1 Отговор
    Шнур за ЛЕЕЕФСКИ . 🖕

    09:08 02.09.2025

  • 6 Солунска митница

    2 0 Отговор
    ОПГ-то ДАНС беше създадено още по-бързо от тройната коалиция, що се чудите?

    09:10 02.09.2025

  • 7 Даниел

    1 0 Отговор
    Корупция официално няма,но всеки(някой политически лидери) той да одобрява и назначава членовете??!!Защо ли??
    Ами за човека и.ф. Нещо??

    09:11 02.09.2025

  • 8 име

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "свинщините на":

    По принцип си прав, обаче кой е виновен на простокирчовците че се хванаха под ръка с боко и шишо?! Кой нормален ще очаква че мафиотите изведнъж ще си сменят нрава? Мислиш ли че простокирчовците са чак толкова прости или по-скоро са си правели други сметки да си делкат, образно казано, ама боко и шишо са ги прецакали?

    09:12 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Я па тоа.....ОПГ тата никой не ги пипа,само според резултатите от изборите,ги оглавяват различни хора.

    09:15 02.09.2025

  • 11 кат го докажат ще я осъдят

    1 0 Отговор
    имала конфликт с уволняване на подчинени . не е взела мерки срещу братята . това не е за смъртна присъда . виновна е . да се лекува . трактора го съдиха . после го оправдаха . не изглеждаше да е виновен . богат , красив, умен . а ходел с релето и шкафа да краде . 2 години . цветановски го осветли . много убийства не са разкрити , но са обяснени . тук не е ясна схемата . слагат я за ръководител . после я хващат . защитен свидетел е заместникът . и има доказателства . но няма милионите . няма и 60 арестувани . затова е съмнително . ще видим .

    09:15 02.09.2025

  • 12 глоги

    1 1 Отговор
    Бившата директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.....АЙДЕЕЕЕ,ОТИДЕ КОНЯТ В РЯКАТААА! бившата директор... Бившата директорКА се пише,бре,алоооу!!! Вече се чудят,как да отхапят от правилата на българския език. В него няма да вкарват евро!

    Коментиран от #14

    09:16 02.09.2025

  • 13 Опааа

    2 0 Отговор
    Какво питаш ма? Престъпни адвокати защитават мошеници! Веднага всички в Белене и минимум 20г.каторга!

    09:21 02.09.2025

  • 14 Опааа

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "глоги":

    Пише се бившият директор!!! Независимо мъж или жена!

    09:22 02.09.2025

