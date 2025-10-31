КК „Елените“ ли, а какво се случва с Боянското блато? Пред ФАКТИ говори адвокат Веселин Тончев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В района на Боянското блато се извършва незаконно засипване на речно дере – природен отток, през който се отича водата от блатото. За това алармира адвокат Веселин Тончев, според когото действията на строителите противоречат на устройствените планове и крият риск от бъдещи наводнения. Въпреки сигналите, строителството продължава. Ето какво сподели пред ФАКТИ юристът.

- Адвокат Тончев, от доста време следите какво се случва в района на Боянското блато. На фона на това, което видяхме в кк „Елените“ и други комплекси по морето, въпросът за застрояването на водни обекти отново излиза на преден план. Какво се случва в момента с Боянското блато?

- В момента се застроява речно дере – на север от имота. Това е абсолютно незаконно и е идентично със случилото се в кк „Елените“. Дерето фигурира в топографската карта на София от 1978 година, която сме предоставили на общината. Видно е в общия устройствен план от 2007 година, има го и в изменението на общия план от 2009 година. Коритото го има и на сателитни снимки. Но строителите просто го засипаха, защото там ще се стори жилище комплекс. Ние направихме справка и проверихме всички проекти – никъде не е предвидено засипване или промяна на водния отток. Просто в момента се застроява речното дере.



- То изчезва, така да разбираме…

- То изчезва, да - не документално, а физически. Дерето си го има в кадастралната карта и в устройствения план, но на място строителите са го засипали. Графично това дере е реката, която започва от Боянското блато и завършва в дере Радиндол. На терен обаче тази река е заличена, дерето е засипано със земни маса.





- Тоест, това е реката, която отвежда водите от блатото?

- Да, именно. Това е речното корито, по което се оттича водата от Боянското блато, когато има по-големи обеми вода. Когато завали или нивото на блатото се повиши, тази вода се оттича именно по това дере.

- Какво е незаконното действие в случая?

- Самото засипване на речното корито е абсолютно незаконно. Направихме справка в Басейнова дирекция – там ни казаха, че не са издавали никакво разрешение и че подобно засипване не може да бъде позволено, защото там се осигурява оттичането на воден обект. Проверихме и в район „Витоша“ – няма никакви строителни книжа, няма разрешение за строеж, което да позволява корекция или премахване на речния отток.

- А според строителните документи какво предстои на това място?

- Според проектите, върху засипаното дере предстои изграждане на жилищни сгради. Тоест, буквално се строи върху речното корито. Това е абсолютно незаконно.

- Как се строи тогава? Подадохте ли сигнал и къде?

- Да. Подали сме сигнали до Столична община, район „Витоша“, и до главния архитект на София. В тях ясно посочваме, че в момента се осъществява строеж без издадени разрешения и че се извършва корекция на воден отток без съответните документи. На страницата ни сме публикували и снимки – от устройствени планове, от топографски карти и от сателитни изображения. На всички се вижда дерето, което сега е засипано.

- Какво ще стане с Боянското блато, след като дерето е унищожено? Как ще се оттича?

- Това е много важен въпрос. Водата няма къде да отиде. В момента дерето завършва в имота, в който се строи. След като останалата му част е засипана, при повишаване нивото на блатото водата ще се излива върху самия строеж.



- Значи ще се стича по релефа на терена. Водата винаги си намира път?

- Водата ще се стича гравитационно, но неконтролируемо, защото вече няма речно корито. Това означава, че може да се стигне до наводнения.



- Проведохте среща с представители на общината? Какво развитие има…

- Да, имаше среща със Столична община. Тогава обсъждахме основно забраната за застрояване на самото Боянско блато като воден обект. Предприемат се действия за промяна на регулационните планове, за да се прекрати строителството в района. Но най-проблематичен остава именно този имот, за който говорим – там има издадено разрешение за строеж на жилищни сгради, което според нас е незаконно.

- Какво трябва да се направи според Вас?

- Тази част от строежа, която засяга речното корито, трябва незабавно да бъде спряна. Кметът на район „Витоша“ има компетентността да издаде заповед за това и да задължи строителя да възстанови първоначалното състояние на дерето. Не бива да чакаме трагедия като в „Елените“, за да се предприемат действия.

- Очаквате ли това да се случи?

- Надяваме се, че ще се случи. В нашия сигнал посочихме, че няма никакви строителни книжа за засипването на дерето – това е достатъчно основание за спиране и възстановяване на първоначалното положение. Моментът за спиране е сега. Теренът е изравнен и се подготвя изливането на основите.



- С архитект Зарко Калинков, кмета на район „Витоша“, имате ли контакт?

- Да, имаме комуникация. Досега разговорите касаеха основно промяната на регулационните планове и недопускане на бъдещо застрояване. Но сега настояваме и за незабавно спиране на текущото строителство, защото то се извършва в момента. Докато ние говорим, на място се изравнява теренът и се подготвя бетониране на основите.

- Кога очаквате реакция от властите?

- Предполагам, че в рамките на следващата седмица трябва да има резултат. Подадени са всички сигнали и има четири основания за спиране на строежа. Сега е моментът да се действа – не след месеци, когато ще е твърде късно и строежът ще е напреднал.