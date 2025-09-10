Адвокате, който не си от Русе – ще ме защитаваш ли!?

Казусът, инцидентът, боят или там каквото ще го изкарат в Русе с четиримата обвинени младежи от случилото се с директора на ОД на МВР – Русе старши-комисар Николай Кожухаров, предизвиква много защитни реакции на обществото. В този смисъл МВР – страхува или респектира!? Каква е ролята на полицията – да осигурява сигурност на обществото, или да го прави подчинено на пагона!?
Самата случка е неприятна, факт. Но тя вади на показ малки и големи недъзи на обществото. Еле, ако става въпрос за град като Русе, в който живеят около 140 000 души. Защо? Защото в такъв град обикновеният човек има не само личен проблем, той има обществен проблем, институционален проблем, полицейски проблем, съседски проблем, съдебен проблем, правен проблем и какъвто още проблем се сетите.
Стигна се дори до това Окръжният съд в Русе да уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност.
Ето какво четем в позиция на съда: „В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми. Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет. Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса. Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава.“
Стигнахме до там съдът да ни убеждава през декларации, че бил безпристрастен!? (б.р.-надявам се, че не се смеете много, докато четете това. А и да се смеете, смехът е полезен)
И докато съдът в Русе ни обяснява, че е безпристрастен, семейството на Жулиен – един от обвинените младежи, настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.
"Искаме истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен. Значи хората търсят един адвокат – отказ. Втори адвокат – отказ. Трети адвокат – отказ. Но това не е проблем само на Русе. Това е практика във всеки град в страната, където хората се познават и когато е замесена високопоставена публична личност.
Русенските потайности
И какво се случва. Намери си в Русе адвокат, който да се противопостави на шефа на полицията в града, защото е пострадал. Малко по-горе се спомена, че хората не могат да си намерят адвокат. И така звънят на адвокати от страната, защото в Русе никой не иска да застане срещу шефа на полицията. Иначе съдиите са безпристрастни. За тях няма значение кой е потърпевшия – учител, лекар или шефът на полицията. Ако русенски адвокат си свърши работата и направи така, щото клиентът му бъде оневинен срещу шефа на полицията, дали ще си намери още клиенти!?
Изобщо какво е да си областен прокурор, областен съдия, шеф на полицията в областен град… Просто служител, или човек със статут на почти недосегаем. И пак да попитаме – кой местен адвокат ще тръгне срещу тях. И да припомним – съдът в Русе е безпристрастен. И защото съдът е безпристрастен, местните адвокати отказват. Довчера адвокат, прокурор и съди я са хапвали заедно в обедната почивка, а днес, ако решиш да защитаваш някой от младежите, може да си развалиш „дружбата“. А „дружбата“ в град като Русе е важна. И така се налага да се търсят адвокати от София, примерно.
1 Сталин
09:08 10.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #18
09:10 10.09.2025
3 За сведение
09:10 10.09.2025
4 Тези
Коментиран от #33
09:13 10.09.2025
5 ТОЧНО И ЯСНО
Коментиран от #39
09:14 10.09.2025
6 българин
09:14 10.09.2025
7 Няма такава държава
09:14 10.09.2025
8 Историк
Коментиран от #13
09:17 10.09.2025
9 Адвокат - не от Русе
Коментиран от #25
09:18 10.09.2025
10 Промяна
Коментиран от #16
09:21 10.09.2025
11 Промяна
Коментиран от #21, #24
09:23 10.09.2025
12 Митко Бомбата
Коментиран от #17
09:25 10.09.2025
13 Бохо Хохо
До коментар #8 от "Историк":Ми мадежите са децата на тия същите. Естественно, че резултата ще е такъв. Деца на полицай съдии прокурори, бизнесмени и т.н.
09:26 10.09.2025
14 Поредната
09:30 10.09.2025
15 Кит
А онези, които са предизвикали със сила кръвоизлива продължават да твърдят, че те са били жертви на тежка агресия, на която са отвърнали. Но нямат и драскотина по телата си, предизвикана от удар на човека, лежащ в болницата.
Толкова.
Коментиран от #26, #28
09:31 10.09.2025
16 1001
До коментар #10 от "Промяна":Проблема е че не се казва истината! И ако си полицай разрешено ли е да прегазваш закона той е еднакъв за всички. Слушаме празни приказки Върховенство на закона, а за деца на хора с власт и пари това не важи. Хората са отвратени от лъжи!!!
Коментиран от #23, #31
09:31 10.09.2025
17 Кит
До коментар #12 от "Митко Бомбата":На записа ясно се вижда присъствието на патрулка и долитането на линейка на мястото на инцидента.
Преведено: имаш проблем в главата...
Коментиран от #22
09:33 10.09.2025
18 Аз нали ти казах
До коментар #2 от "Сталин":че си мнооо т@п
09:34 10.09.2025
19 1488
09:38 10.09.2025
20 в малката кочина е безпорядък
09:43 10.09.2025
21 Съдби залог на интереси
До коментар #11 от "Промяна":Елфът е един, голям и снажен юнак, парламентарист, новоначалник, който в момента изнудва друг безхаберник но от близките до София села, че може да унищожи властта и държавата, ако поиска и не стане на неговото. Прекалено мощна медийна атака има по този случай, за да си помислим, че "елфите" не са като "совите".
09:45 10.09.2025
22 Митко Бомбата
До коментар #17 от "Кит":Вероятно тe прав/а. Качеството изглежда, като устройство от 2002 г. Нищо не се вижда ясно.
Коментиран от #29
09:46 10.09.2025
23 Кит
До коментар #16 от "1001":Коментари:
1. Да, медийното огласяване на инцидента бе гаф върху гаф. Толкова противоречиви версии, то не бяха тротинетки, не бяха дрифтове, то не бяха фитнеси, то не беше около 24:00, около 05:00..... щеше да е смешно, ако нямаше пострадал човек.
2. Да, реакцията на полицая в началната фаза бе закъсняла - той, а не съседът трябваше да спре колата, да се представи спокойно, без никакъв бабаитлък и после да извика дежурния екип за да документира произшествието. Вместо това кибритлията-съсед започва да навиква гамените, опитва се да ги плаши с някакви замашки, а когато глутницата излита от колата вече е късно за разумен изход от ситуацията.
3. Полицаят дължи обяснения за проявения непрофесионализъм в тази ситуация. И подлежи на съответното наказание от надредните органи.
4. Но! Отговорността за нанесената опасна увреда върху полицая няма как да се припише на него, комшията или съпругата. Тя лежи върху оня, нанесъл фаталния удар. Как се наказва такова деяние - справка НК.
09:49 10.09.2025
24 разруха и разпад
До коментар #11 от "Промяна":Кви иинституции бе ? Нито са български, нито са институции. Банкенсския примитив институция ли е ? Колко са гласували за тия институции. Те са нелегитимни,нямат представителство пред гражданите. Я да видим тия институции каква ОВОС ще представят пред народа за производството на барут ? а за съхранението на отработеното ядрено гориво ,що не кажат ,а за водата за пиене къде са институциите и за всичко останало ?тия институции ,чии са ,на народа ли или на мафията ?
09:50 10.09.2025
25 неадвокат и не от Русе
До коментар #9 от "Адвокат - не от Русе":странно изказване а адвокат. Приемаш вината на младеите само по медийни публилации. Смяташ, че не бива да бъдат защитвани от обвинения съставени от приятели на евентуалния потърпевш. Малко животи ли съсипа българската прокуратура, че да и вярваш така наивно? Защо няма една снимка на този толкова тежко пострадал полицейски началник? Младежите нямат ли право да бъдат защитени поне от прекомерни обвинения?
Коментиран от #32
09:50 10.09.2025
26 Механик
До коментар #15 от "Кит":Тук проблемът е по-дъбок и той е в обществото.
От многото коментари прочетени под статиите по тоя случай аз си извадих извод, че българинът има морал и разсъждения на футболен фен.
Ако въпросния бит не беше шеф на тамошната полиция, коментрите щяха да са "Смърт на дрифтаджиите ккоито не ни дават спим и който пребиха човека".
Да ма въпросният е шеф на полицията. За това коментарите са " Пуснете децата! какво точн оса направили толкова. Тоя сам си го е търсил" и обърни внимание, че добавят "Какво прави шеф на полицията в ресторант и кой му е позволил да пие?"
А нещата са мнгоо прости. Има нанесен побой, което си е углавно престъпление. Сега ,кой и как е предизвикал случката, това е без значение. Нарушена е точка от закона. Тоест, побойниците трябва да си понесат отгворността.
А ако въпросният бит също е нарушил закона, то той също трябва да си понесе отговорност.
Но двете неща са си две отделни неща и като такива, трябва да бъдат разглеждани поотделно.
09:51 10.09.2025
27 Свидетел 👤👤👤
09:52 10.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кит
До коментар #22 от "Митко Бомбата":Уверявам Ви, между качеството на видеото и качеството на стоп-кадрите от него / които неспучайно , а не видеото, се разпространяват от медиите, търсещи сензация/, има сериозна разлика.
Напълно ясно е как се движи колата на младежите при навлизане в мястото на инцидента, скоростта може да се сметне до сантиметър в секунда / а тя е далече от твърдяните 40/, напълно ясно е, че няма никакъв опит да се защитят пешеходците чрез намаляване на скоростта или отклонение в траекторията.
Това е положението...
Коментиран от #34
09:56 10.09.2025
30 Пияна гарга
Коментиран от #35, #37
09:57 10.09.2025
31 Не слушайте, а гледайте
До коментар #16 от "1001":Цялата дандания е подкрепена от изявленията на един обвиняем, роднините на друг обвиняем и мътен запис за който повече се говори и по-малко се гледа. Аз на него видях първо кола, която мина много близко до жена и момче. След това колата беше спряна и един човек се приближи до шофьорската врата и говори нещо с шофьора. Ръка, която го избутва, удря или нещо друго, откъм шофьора. Той отваря вратата на колата и веднага е нападнат и ударен, пада. Започва меле, в което, човек с по светло облекло се опитва да се намеси, по-скоро за прекратяване разпрата, отколкото за силово решение. Пътниците от колата се нахвърлят и участват в мелето.
10:02 10.09.2025
32 Кит
До коментар #25 от "неадвокат и не от Русе":Основал съм твърденията си на два факта, който никой досега не оспорва:
1. Един човек, полицай, е в болница след тежък вътрешен кръвоизлив и животоспасяваща операция.
2. Нито един от младежите/ сред които е и оня, нанесъл удара, предизвикал кръвоизлива/ не е пострадал от агресивни действия на полицая.
Имаш ли възражения, Акулчо?
Или пак ще зарадваш окото ми с нещо, като онова за думичките или другото - за допустимите 200 в района на кръстовище?
Коментиран от #40
10:07 10.09.2025
33 Напомнящ
До коментар #4 от "Тези":За огромно съжаление и изборът на съдии и прокурори нищо няма да промени! Ония продажници в парламента нали уж ги избираме,а резултата всички го знаем! Друго трябва да се направи,но ако го напиша ще ме изтрият! Умните хора знаят за какво става въпрос!!!
10:08 10.09.2025
34 факт
До коментар #29 от "Кит":Ако скоростта е по-висока от 40 как тогава колата спря толкова бързо, когато Георги излезе пред нея? Високата скорост предполага дълъг спирачен път, а тук колага спря почти на мига.
Коментиран от #36
10:10 10.09.2025
35 Кит
До коментар #30 от "Пияна гарга":Не знам дали си пиян, но че имаш интелект на гарга е повече от сигурно след тази изява...
10:10 10.09.2025
36 Кит
До коментар #34 от "факт":Спирачният път при 80 е някъде между 25-30 метра.
Колата спря на около 40-50 метра след като не успя да прегази пешеходците.
Други терзания имаш ли?
10:14 10.09.2025
37 Съвет
До коментар #30 от "Пияна гарга":Твоето собствено творчество и интерпретация, се отличава даже от това на официалните защитници от медиите. Съгласувай с тях, за да не изглеждаш още по-смешен! Едно е ясно, полицията мразят нарушителите на закона, глобени, предупредени или задържани, Оостаналите граждани я търсят за защита.
10:14 10.09.2025
38 Ти да видиш
10:16 10.09.2025
39 Мериленд
До коментар #5 от "ТОЧНО И ЯСНО":Защо, в София да не е по различна
10:20 10.09.2025
40 неадвокат и не от Русе
До коментар #32 от "Кит":само като видя какво се опитваш да ми припишеш "Или пак ще зарадваш окото ми с нещо, като онова за думичките или другото - за допустимите 200 в района на кръстовище? " и разбирам колко се ръководиш от фактите. След като милиционера си е тръгнал сам, дори линейката го е пуснала, а и според част от очевидците е бил употребил аклкохол, каква е гаранцията, че не си е изпросил боя някъде другаде по-късно?
Коментиран от #43, #45
10:22 10.09.2025
41 Факт
10:24 10.09.2025
42 Кит
10:27 10.09.2025
43 Кит
До коментар #40 от "неадвокат и не от Русе":За пореден път реагираш като куче-улична порода на моя отговор.
Характерно поведение при родените юнаци - бегай, да бегамеееее 😂😂😂
10:39 10.09.2025
44 007 лиценз ту кил
10:40 10.09.2025
45 хахах
До коментар #40 от "неадвокат и не от Русе":Може отзовалите се подчинени да са му ударили един як пердах след като са пунсали четирите гаменчета :)
10:43 10.09.2025