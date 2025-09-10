Новини
Адвокате, който не си от Русе – ще ме защитаваш ли!?

10 Септември, 2025

МВР – страхува или респектира…

Кадър: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Казусът, инцидентът, боят или там каквото ще го изкарат в Русе с четиримата обвинени младежи от случилото се с директора на ОД на МВР – Русе старши-комисар Николай Кожухаров, предизвиква много защитни реакции на обществото. В този смисъл МВР – страхува или респектира!? Каква е ролята на полицията – да осигурява сигурност на обществото, или да го прави подчинено на пагона!?

Самата случка е неприятна, факт. Но тя вади на показ малки и големи недъзи на обществото. Еле, ако става въпрос за град като Русе, в който живеят около 140 000 души. Защо? Защото в такъв град обикновеният човек има не само личен проблем, той има обществен проблем, институционален проблем, полицейски проблем, съседски проблем, съдебен проблем, правен проблем и какъвто още проблем се сетите.

Стигна се дори до това Окръжният съд в Русе да уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност.
Ето какво четем в позиция на съда: „В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми. Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет. Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса. Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава.“

Стигнахме до там съдът да ни убеждава през декларации, че бил безпристрастен!? (б.р.-надявам се, че не се смеете много, докато четете това. А и да се смеете, смехът е полезен)

И докато съдът в Русе ни обяснява, че е безпристрастен, семейството на Жулиен – един от обвинените младежи, настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.

"Искаме истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен. Значи хората търсят един адвокат – отказ. Втори адвокат – отказ. Трети адвокат – отказ. Но това не е проблем само на Русе. Това е практика във всеки град в страната, където хората се познават и когато е замесена високопоставена публична личност.

Русенските потайности
И какво се случва. Намери си в Русе адвокат, който да се противопостави на шефа на полицията в града, защото е пострадал. Малко по-горе се спомена, че хората не могат да си намерят адвокат. И така звънят на адвокати от страната, защото в Русе никой не иска да застане срещу шефа на полицията. Иначе съдиите са безпристрастни. За тях няма значение кой е потърпевшия – учител, лекар или шефът на полицията. Ако русенски адвокат си свърши работата и направи така, щото клиентът му бъде оневинен срещу шефа на полицията, дали ще си намери още клиенти!?

Изобщо какво е да си областен прокурор, областен съдия, шеф на полицията в областен град… Просто служител, или човек със статут на почти недосегаем. И пак да попитаме – кой местен адвокат ще тръгне срещу тях. И да припомним – съдът в Русе е безпристрастен. И защото съдът е безпристрастен, местните адвокати отказват. Довчера адвокат, прокурор и съди я са хапвали заедно в обедната почивка, а днес, ако решиш да защитаваш някой от младежите, може да си развалиш „дружбата“. А „дружбата“ в град като Русе е важна. И така се налага да се търсят адвокати от София, примерно.

Адвокате, който не си от Русе – ще ме защитаваш ли!?


  • 1 Сталин

    50 7 Отговор
    Повечето РПУ та са криминали организации и техните шефове-масони изнудват дилърите на наркотици откъдето правят милиони. Магистратите и шефовете на РПУ та са от едни и същи масонски ложи и в повечето случаи са от племето с малките шапки,които работят за глобалната наркомафия ръководена от ЦРУ, МОСАД и МИ6

    09:08 10.09.2025

  • 2 Сталин

    55 5 Отговор
    Аз ви казах най голямата и страшна мафия в България са съд и прокуратура ,шеф на полицията и шеф на НАП

    Коментиран от #18

    09:10 10.09.2025

  • 3 За сведение

    34 0 Отговор
    Работата на медиите е да информират т.е. да изравняват везните преди тегленето, а не да се хванат от едната страна и да правят всичко, за да я изкарат ангели неБЕСНИ.

    09:10 10.09.2025

  • 4 Тези

    40 2 Отговор
    Длъжности трябва да са изборни! С пряк избор от народа

    Коментиран от #33

    09:13 10.09.2025

  • 5 ТОЧНО И ЯСНО

    44 5 Отговор
    НАПИСАНА СТАТИЯ. ТАКАВА Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТА В ПРОВИНЦИЯТА.

    Коментиран от #39

    09:14 10.09.2025

  • 6 българин

    36 13 Отговор
    жалко за момчетата ,ще ги сготвят , поне да бяха били или евали тоя нещастник ... но така е в смешната територийка , колко трябва да си изметнал дъската ,та да се върнеш от белия свят в тази кочина...

    09:14 10.09.2025

  • 7 Няма такава държава

    30 4 Отговор
    УЖАС

    09:14 10.09.2025

  • 8 Историк

    31 2 Отговор
    Ясно е, че нашето МВР е съвсем неадектвано. Но днешната младеж е просто една утайка на дългият ни преход към демокрация.

    Коментиран от #13

    09:17 10.09.2025

  • 9 Адвокат - не от Русе

    21 38 Отговор
    Не , няма да Ви (те) защитавам . По няколко причини : първо - деянието (т.е.- бруталният побой) е извършено под "погледа" на няколко камери (поне пет) , второ - извършителите са четирима (срещу двама) , хем млади , хем (някои от тях) спортуващи т.нар. бойни спортове , трето - пострадалият се е легитимирал ,като служител на МВР (но това не е попречило да бъде пребит) , четвърто - целият инцидент се случва пред жените и децата на пострадалите и пето - един от групата нападатели е със сериозно полицейско досие (касаещо многобройни подобни противозаконни прояви) и шесто - защитавайки Ви (те) - окуражавам и други подобни "юнаци" да се държат по същият начин с по слабите (или- по малобройните) от тях . Отговорих ли на въпросът Ви (ти) ?

    Коментиран от #25

    09:18 10.09.2025

  • 10 Промяна

    14 23 Отговор
    ОКАЗА СЕ ЧЕ ДА ПРЕБИЕШ ЕДИН ЧОВЕК Е ЧУДЕСНО ТУК ОКАЗА СЕ ЧЕ АКО НАПРАВИШ ЗАБЕЛЕЖКА ЩЕ ТЕ ПРЕБИЯТ А ХЛАПЕТАТА ЖЕСТОКИ УБИЙЦИ СА НЕВИННИ ЕЛФИТЕ КАЗАХА НАЛИ И ТОЗИ КОЙТО Е НАПИСАЛ СТАТИЯТА ИЗОБЩО ЗА КАКЪВ СЕ МИСЛИ

    Коментиран от #16

    09:21 10.09.2025

  • 11 Промяна

    13 28 Отговор
    ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАЩИТАВАТ ХЛАПЕТАТА УБИЙЦИ А ОЧЕРНЯТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ ЗАЩОТО ЕЛФИТЕ ТАКА КАЗАЛИ ОКАЗА СЕ ЧЕ ЕЛФИТЕ СА СОБСТВЕНИЦИ НА НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ ПРАВИЛА ИНСТИТУЦИИ НЕ ВАЖАТ

    Коментиран от #21, #24

    09:23 10.09.2025

  • 12 Митко Бомбата

    31 6 Отговор
    Нещо смърди. Защо никой не се е обадил на 112 по случая? Той е началникът на полицията и протоколът трябва да е по-ясен за него, отколкото за всеки друг.

    Коментиран от #17

    09:25 10.09.2025

  • 13 Бохо Хохо

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Ми мадежите са децата на тия същите. Естественно, че резултата ще е такъв. Деца на полицай съдии прокурори, бизнесмени и т.н.

    09:26 10.09.2025

  • 14 Поредната

    10 11 Отговор
    тъпня от неграмотен афффтор. Измислил е дори нови длъжности в съдебната система : ОБЛАСТЕН ПРОКУРОР, ОБЛАСТЕН СЪДИЯ. Браво! "Да живей!" както би казал Бай Ганьо.

    09:30 10.09.2025

  • 15 Кит

    9 16 Отговор
    Да напомня само едно нещо на разпенилия се пореден мъдрец: в резултат на този уличен инцидент един човек е в болница с тежък проблем, след овладян вътрешен кръвоизлив / ако някой се чуди, да му кажа: от такъв кръвоизлив се и умира, ако пациентът не получи навременна лекарска помощ/.
    А онези, които са предизвикали със сила кръвоизлива продължават да твърдят, че те са били жертви на тежка агресия, на която са отвърнали. Но нямат и драскотина по телата си, предизвикана от удар на човека, лежащ в болницата.
    Толкова.

    Коментиран от #26, #28

    09:31 10.09.2025

  • 16 1001

    26 3 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Проблема е че не се казва истината! И ако си полицай разрешено ли е да прегазваш закона той е еднакъв за всички. Слушаме празни приказки Върховенство на закона, а за деца на хора с власт и пари това не важи. Хората са отвратени от лъжи!!!

    Коментиран от #23, #31

    09:31 10.09.2025

  • 17 Кит

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Митко Бомбата":

    На записа ясно се вижда присъствието на патрулка и долитането на линейка на мястото на инцидента.
    Преведено: имаш проблем в главата...

    Коментиран от #22

    09:33 10.09.2025

  • 18 Аз нали ти казах

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    че си мнооо т@п

    09:34 10.09.2025

  • 19 1488

    6 2 Отговор
    туй кой го каза или мисирките пак бьлнуват ?

    09:38 10.09.2025

  • 20 в малката кочина е безпорядък

    15 5 Отговор
    Та да питам, работа ли е на директора на ОДМВР Русе да въдворява ред като пътен полицай на улицата на града ,цивилен и пиян с жена си заедно с цивилен приятел и дете около тях ? Митов е срам и подигравка за МВР . Но след Румито Бъчварова с МВР могат да се правят всякакви изварщения и за министри да се слагат всякакви карикатури.

    09:43 10.09.2025

  • 21 Съдби залог на интереси

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Елфът е един, голям и снажен юнак, парламентарист, новоначалник, който в момента изнудва друг безхаберник но от близките до София села, че може да унищожи властта и държавата, ако поиска и не стане на неговото. Прекалено мощна медийна атака има по този случай, за да си помислим, че "елфите" не са като "совите".

    09:45 10.09.2025

  • 22 Митко Бомбата

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кит":

    Вероятно тe прав/а. Качеството изглежда, като устройство от 2002 г. Нищо не се вижда ясно.

    Коментиран от #29

    09:46 10.09.2025

  • 23 Кит

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "1001":

    Коментари:
    1. Да, медийното огласяване на инцидента бе гаф върху гаф. Толкова противоречиви версии, то не бяха тротинетки, не бяха дрифтове, то не бяха фитнеси, то не беше около 24:00, около 05:00..... щеше да е смешно, ако нямаше пострадал човек.
    2. Да, реакцията на полицая в началната фаза бе закъсняла - той, а не съседът трябваше да спре колата, да се представи спокойно, без никакъв бабаитлък и после да извика дежурния екип за да документира произшествието. Вместо това кибритлията-съсед започва да навиква гамените, опитва се да ги плаши с някакви замашки, а когато глутницата излита от колата вече е късно за разумен изход от ситуацията.
    3. Полицаят дължи обяснения за проявения непрофесионализъм в тази ситуация. И подлежи на съответното наказание от надредните органи.
    4. Но! Отговорността за нанесената опасна увреда върху полицая няма как да се припише на него, комшията или съпругата. Тя лежи върху оня, нанесъл фаталния удар. Как се наказва такова деяние - справка НК.

    09:49 10.09.2025

  • 24 разруха и разпад

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Кви иинституции бе ? Нито са български, нито са институции. Банкенсския примитив институция ли е ? Колко са гласували за тия институции. Те са нелегитимни,нямат представителство пред гражданите. Я да видим тия институции каква ОВОС ще представят пред народа за производството на барут ? а за съхранението на отработеното ядрено гориво ,що не кажат ,а за водата за пиене къде са институциите и за всичко останало ?тия институции ,чии са ,на народа ли или на мафията ?

    09:50 10.09.2025

  • 25 неадвокат и не от Русе

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Адвокат - не от Русе":

    странно изказване а адвокат. Приемаш вината на младеите само по медийни публилации. Смяташ, че не бива да бъдат защитвани от обвинения съставени от приятели на евентуалния потърпевш. Малко животи ли съсипа българската прокуратура, че да и вярваш така наивно? Защо няма една снимка на този толкова тежко пострадал полицейски началник? Младежите нямат ли право да бъдат защитени поне от прекомерни обвинения?

    Коментиран от #32

    09:50 10.09.2025

  • 26 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кит":

    Тук проблемът е по-дъбок и той е в обществото.
    От многото коментари прочетени под статиите по тоя случай аз си извадих извод, че българинът има морал и разсъждения на футболен фен.
    Ако въпросния бит не беше шеф на тамошната полиция, коментрите щяха да са "Смърт на дрифтаджиите ккоито не ни дават спим и който пребиха човека".
    Да ма въпросният е шеф на полицията. За това коментарите са " Пуснете децата! какво точн оса направили толкова. Тоя сам си го е търсил" и обърни внимание, че добавят "Какво прави шеф на полицията в ресторант и кой му е позволил да пие?"
    А нещата са мнгоо прости. Има нанесен побой, което си е углавно престъпление. Сега ,кой и как е предизвикал случката, това е без значение. Нарушена е точка от закона. Тоест, побойниците трябва да си понесат отгворността.
    А ако въпросният бит също е нарушил закона, то той също трябва да си понесе отговорност.
    Но двете неща са си две отделни неща и като такива, трябва да бъдат разглеждани поотделно.

    09:51 10.09.2025

  • 27 Свидетел 👤👤👤

    8 1 Отговор
    Мафията са 😎парламента и прокуратурата и МВР 😎

    09:52 10.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кит

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Митко Бомбата":

    Уверявам Ви, между качеството на видеото и качеството на стоп-кадрите от него / които неспучайно , а не видеото, се разпространяват от медиите, търсещи сензация/, има сериозна разлика.
    Напълно ясно е как се движи колата на младежите при навлизане в мястото на инцидента, скоростта може да се сметне до сантиметър в секунда / а тя е далече от твърдяните 40/, напълно ясно е, че няма никакъв опит да се защитят пешеходците чрез намаляване на скоростта или отклонение в траекторията.
    Това е положението...

    Коментиран от #34

    09:56 10.09.2025

  • 30 Пияна гарга

    6 6 Отговор
    Напит на светкавица изкача пред кола движеща се в градска среда със съответната скорост. Запретва ръкав, издува бицепс и замахва. Няма добро попадение- не го държат крака, е и поодъртял, не е във форми. НО има едно голямо но. Гръб му пази с полицейска карта, шерифа на града, след като осъзнава, че неговия съпопийник ще изяде една гора бой за безумните му милиционерски действия. НО другото но. Всичко е безвъзвратно ескалирало и бройката 2 на 4 преминава в 2 на 0 в полза на многобройната група. Овации, аплаузи, летят домати, министри се оправдават за крайния резултат, а глашатаи подготвят публиката за основния цирк- съдебния. Трейлърите са много. От елфи, улични камери и телефонни репортери. Всеки си избира отбор и започва да подгрява агитките.

    Коментиран от #35, #37

    09:57 10.09.2025

  • 31 Не слушайте, а гледайте

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "1001":

    Цялата дандания е подкрепена от изявленията на един обвиняем, роднините на друг обвиняем и мътен запис за който повече се говори и по-малко се гледа. Аз на него видях първо кола, която мина много близко до жена и момче. След това колата беше спряна и един човек се приближи до шофьорската врата и говори нещо с шофьора. Ръка, която го избутва, удря или нещо друго, откъм шофьора. Той отваря вратата на колата и веднага е нападнат и ударен, пада. Започва меле, в което, човек с по светло облекло се опитва да се намеси, по-скоро за прекратяване разпрата, отколкото за силово решение. Пътниците от колата се нахвърлят и участват в мелето.

    10:02 10.09.2025

  • 32 Кит

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "неадвокат и не от Русе":

    Основал съм твърденията си на два факта, който никой досега не оспорва:

    1. Един човек, полицай, е в болница след тежък вътрешен кръвоизлив и животоспасяваща операция.
    2. Нито един от младежите/ сред които е и оня, нанесъл удара, предизвикал кръвоизлива/ не е пострадал от агресивни действия на полицая.

    Имаш ли възражения, Акулчо?
    Или пак ще зарадваш окото ми с нещо, като онова за думичките или другото - за допустимите 200 в района на кръстовище?

    Коментиран от #40

    10:07 10.09.2025

  • 33 Напомнящ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тези":

    За огромно съжаление и изборът на съдии и прокурори нищо няма да промени! Ония продажници в парламента нали уж ги избираме,а резултата всички го знаем! Друго трябва да се направи,но ако го напиша ще ме изтрият! Умните хора знаят за какво става въпрос!!!

    10:08 10.09.2025

  • 34 факт

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Кит":

    Ако скоростта е по-висока от 40 как тогава колата спря толкова бързо, когато Георги излезе пред нея? Високата скорост предполага дълъг спирачен път, а тук колага спря почти на мига.

    Коментиран от #36

    10:10 10.09.2025

  • 35 Кит

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пияна гарга":

    Не знам дали си пиян, но че имаш интелект на гарга е повече от сигурно след тази изява...

    10:10 10.09.2025

  • 36 Кит

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "факт":

    Спирачният път при 80 е някъде между 25-30 метра.
    Колата спря на около 40-50 метра след като не успя да прегази пешеходците.
    Други терзания имаш ли?

    10:14 10.09.2025

  • 37 Съвет

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пияна гарга":

    Твоето собствено творчество и интерпретация, се отличава даже от това на официалните защитници от медиите. Съгласувай с тях, за да не изглеждаш още по-смешен! Едно е ясно, полицията мразят нарушителите на закона, глобени, предупредени или задържани, Оостаналите граждани я търсят за защита.

    10:14 10.09.2025

  • 38 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Като знам хората с имена, подобни на роднините на Жулиен, какви са радетели на истината, направо.... настръхвам. Само наш Кирчо може да им е на нивото, по отношение на "истЕната" де. ;)

    10:16 10.09.2025

  • 39 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТОЧНО И ЯСНО":

    Защо, в София да не е по различна

    10:20 10.09.2025

  • 40 неадвокат и не от Русе

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кит":

    само като видя какво се опитваш да ми припишеш "Или пак ще зарадваш окото ми с нещо, като онова за думичките или другото - за допустимите 200 в района на кръстовище? " и разбирам колко се ръководиш от фактите. След като милиционера си е тръгнал сам, дори линейката го е пуснала, а и според част от очевидците е бил употребил аклкохол, каква е гаранцията, че не си е изпросил боя някъде другаде по-късно?

    Коментиран от #43, #45

    10:22 10.09.2025

  • 41 Факт

    1 0 Отговор
    Би било редно защитникът да си бъде от района. Поне ще излезе по-евтино на криента. Ако следствието се изнесе, може и от друг район. Неизвестно защо случаят се политизира. Очевидно има скрити цели! Една от които Е, протестите за Лева да бъдат омаловажени!

    10:24 10.09.2025

  • 42 Кит

    0 0 Отговор
    Отчаяни опити на Пешо - слугинчето на Георги Илиев да заформи интрига!

    10:27 10.09.2025

  • 43 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "неадвокат и не от Русе":

    За пореден път реагираш като куче-улична порода на моя отговор.
    Характерно поведение при родените юнаци - бегай, да бегамеееее 😂😂😂

    10:39 10.09.2025

  • 44 007 лиценз ту кил

    0 1 Отговор
    Споко! Не се терзайте. Корифеят на съдебната система Методи Льольов лично поема защитата на невинните дечица. Малко му хлопа дъската, но иначе е елф мастодонт.

    10:40 10.09.2025

  • 45 хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "неадвокат и не от Русе":

    Може отзовалите се подчинени да са му ударили един як пердах след като са пунсали четирите гаменчета :)

    10:43 10.09.2025