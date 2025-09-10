Адвокате, който не си от Русе – ще ме защитаваш ли!?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Казусът, инцидентът, боят или там каквото ще го изкарат в Русе с четиримата обвинени младежи от случилото се с директора на ОД на МВР – Русе старши-комисар Николай Кожухаров, предизвиква много защитни реакции на обществото. В този смисъл МВР – страхува или респектира!? Каква е ролята на полицията – да осигурява сигурност на обществото, или да го прави подчинено на пагона!?



Самата случка е неприятна, факт. Но тя вади на показ малки и големи недъзи на обществото. Еле, ако става въпрос за град като Русе, в който живеят около 140 000 души. Защо? Защото в такъв град обикновеният човек има не само личен проблем, той има обществен проблем, институционален проблем, полицейски проблем, съседски проблем, съдебен проблем, правен проблем и какъвто още проблем се сетите.



Стигна се дори до това Окръжният съд в Русе да уверява обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност.

Ето какво четем в позиция на съда: „В изпълнение на своята конституционна мисия съдът е основен стълб на правовата държава. Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми. Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет. Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса. Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава.“



Стигнахме до там съдът да ни убеждава през декларации, че бил безпристрастен!? (б.р.-надявам се, че не се смеете много, докато четете това. А и да се смеете, смехът е полезен)



И докато съдът в Русе ни обяснява, че е безпристрастен, семейството на Жулиен – един от обвинените младежи, настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.



"Искаме истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен. Значи хората търсят един адвокат – отказ. Втори адвокат – отказ. Трети адвокат – отказ. Но това не е проблем само на Русе. Това е практика във всеки град в страната, където хората се познават и когато е замесена високопоставена публична личност.



Русенските потайности

И какво се случва. Намери си в Русе адвокат, който да се противопостави на шефа на полицията в града, защото е пострадал. Малко по-горе се спомена, че хората не могат да си намерят адвокат. И така звънят на адвокати от страната, защото в Русе никой не иска да застане срещу шефа на полицията. Иначе съдиите са безпристрастни. За тях няма значение кой е потърпевшия – учител, лекар или шефът на полицията. Ако русенски адвокат си свърши работата и направи така, щото клиентът му бъде оневинен срещу шефа на полицията, дали ще си намери още клиенти!?



Изобщо какво е да си областен прокурор, областен съдия, шеф на полицията в областен град… Просто служител, или човек със статут на почти недосегаем. И пак да попитаме – кой местен адвокат ще тръгне срещу тях. И да припомним – съдът в Русе е безпристрастен. И защото съдът е безпристрастен, местните адвокати отказват. Довчера адвокат, прокурор и съди я са хапвали заедно в обедната почивка, а днес, ако решиш да защитаваш някой от младежите, може да си развалиш „дружбата“. А „дружбата“ в град като Русе е важна. И така се налага да се търсят адвокати от София, примерно.



Адвокате, който не си от Русе – ще ме защитаваш ли!?