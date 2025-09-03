Новини
България »
Академик Петър Иванов пред ФАКТИ: Тази случка с GPS на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика

Академик Петър Иванов пред ФАКТИ: Тази случка с GPS на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика

3 Септември, 2025 13:09 2 043 46

  • петър-
  • иванов-
  • урсула фон дер лaйен-
  • самолет-
  • gps

В PR има основно правило: „Когато те мразят, потърси съчувствие“

Академик Петър Иванов пред ФАКТИ: Тази случка с GPS на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Какво стои зад информацията за „заглушения“ GPS на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България преди дни. Какво се крие зад „новината“, ако се излезе от полето на политическото говорене… Пред ФАКТИ говори демографът и PR специалист академик Петър Иванов.

- Академик Иванов, как гледате на цялата случка около „заглушения“ GPS на самолета на Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България?
- Смея се. Полетът е преминал нормално, кацането бе извършено нормално, но да ви кажа, че аз се занимавам и с PR – връзки с обществеността. Това е аналитична наука. Тя е създадена от племенник на съпругата на Зигмунд Фройд - Едуард Бернайс. Неговите книги са Библии по този въпрос. PR-ът като цяло може да бъде „бял“, „сив“ и „черен“. И в него има много интересни и всякакви номера за въздействие върху масите. В „сивия“ PR има препоръка, че ако искаш да си повдигнеш рейтинга, направи нещо, което засяга твоята сигурност. Защо? Защото масовата публика е много чувствителна към тази тема. Хората обичат тези, които са потърпевши. И по този начин може да се „осребри“ доста сериозна обществена реакция, ако мога така да се изразя. Особено при такива народи като нашия – при славянските народи. Има и други мнения по въпроса за славяните и дали сме такива, но това е друга тема. Та ние – славяните, обичаме тези, които са низвергнати, лошо третирани, защото ниe сме добри хора.

- Значи цялата случка и всичко това го отдавате просто на PR?
- Това нещо го знаят специалистите - иначе трябва да са големи идиоти. Говоря за хората на Урсула. Те направиха този номер, че уж GPS-ът на самолета е повреден, все едно е било опасно за пилотите. Задавам въпрос. Как така само самолетът на Урсула няма GPS, а в същото време други примерно 1000 самолета, които са прелитали над Българя, не са са оплакали, че нямат GPS връзка? А пилотите на Урсула даже и не са били насочени към друго летище, както би трябвало да бъде според протоколите за сигурност при въздухоплаването, ако има сериозен проблем.

- Какво друго ви направи впечатление…
- Ето и друго. Откъде накъде такава новина излиза и във „Файнейшъл таймс“ - финансов вестник в Ню Йорк!? Сега, когато е ясно, че това е измислена работа, защото няма никакви данни за застрашаване на полета, увреждане на GPS и някакви тежки последствия, нещата излизат наяве. И друго. Урсула никой не я иска в България, срещу нея има протести, а видите ли, тя изведнъж се превръща в някакъв герой, който с опасност за живота си идва в страната ни, за да прави нещо и да открие 1000 работни места. Нали така каза Бойко Борисов. Всичко това е толкова тъпо и смешно, че чак ми се струва, че излиза извън границите на текстове и събития, предназначени за разумни хора. Няма нищо опасно, няма никакво застрашаване на полета.

- Но беше намесена Русия…
- Това щях да кажа. Днес е много удобно да обвиниш руснаците. Руснаците това, руснаците онова… Руснаците, ако искат да ти направят нещо, ще го направят както трябва. Това отдавна е известно. Няма да блокират GPS връзката, а пилотите да кацнат без GPS без проблем. Каква е ползата от това. Просто всичко бе фантомен номер от „сивия“ PR. Не е от „черния“ PR , нещо съвсем жестоко, което да стресне широката публика. Тази акция в Пловдив, тази случка с gps на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика. В PR има основно правило: „Когато те мразят, потърси съчувствие“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 62 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас!

    17 62 Отговор
    Такива са ни и академиците!

    Коментиран от #13, #20

    13:18 03.09.2025

  • 2 И каква

    9 63 Отговор
    шапка си е захлупил на главата тоя "специалист" само ?!

    13:19 03.09.2025

  • 3 Публиката по никакъв начин

    62 4 Отговор
    Няма да започне да харесва или да уважава урсула. Това е абсолютно невъзможно.

    Коментиран от #22, #25

    13:20 03.09.2025

  • 4 славуцана

    22 6 Отговор
    и мен ма заплашват и ми 6, нсо, мосад, фбр и още 20 мутри ме пазят

    13:20 03.09.2025

  • 5 Академикът е точен

    66 8 Отговор
    А българските мисирки повтарят западните лъжи.

    Коментиран от #14

    13:21 03.09.2025

  • 6 Трол

    35 3 Отговор
    Никой не говори за истински заглушената машина - хеликоптерът, който се обърка и кацна сред тръните в полето.

    13:21 03.09.2025

  • 7 Сталин

    58 6 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тая кранта Мурсула Фондерлайно всеки ден,още ли не вдявате че тези негодници разиграват театър за пропаганда срещу Путин,само като помислиш какви тъпунгери ни управляват които вярват на тези глупости чак ни побиват тръпки

    13:22 03.09.2025

  • 8 ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ ЮРОАТЛАНТИЦИ

    45 6 Отговор
    За да оправдаят грантовете ,такива тъпотии дрънкат с/ у Русия ! Смешници жалки !

    13:22 03.09.2025

  • 9 Хи хи хи

    45 5 Отговор
    Още като видях онази декламаторка( говорителката на ЕС) колко категорично ни накисна,че България смята,че това е работа на руснаците ,и ми светна лампата ,че пак ни използват за някакви пропагадни схеми.От Флайрадар ги опровергаха,няма проблем.Сами са си изключили джипиеса.План.

    13:22 03.09.2025

  • 10 Евроатлантическите жълтопаветници

    42 5 Отговор
    са недоволни от шапката на академика.

    Шапката им пречи!

    13:23 03.09.2025

  • 11 Дудов

    22 5 Отговор
    Така е но в България.има доста от тоя тип публика, така че новините и обясненията за uguoтu ще ги има на корем и за в бъдеще

    13:24 03.09.2025

  • 12 Тоя

    7 26 Отговор
    академик по какво е академик? По PR? Щото не ми изглежда да е по математика с тоя шкембак и червендалест нос. А ако вече и PR академици ражда БАН, направо да я закриват

    13:24 03.09.2025

  • 13 ДЖЕНЕРАЛ ГМОУМ БОЙКИКЕВ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!":

    Са друга бира изключителни ерудити, честни и неподкупни

    13:25 03.09.2025

  • 14 По- отвратителен

    6 25 Отговор

    До коментар #5 от "Академикът е точен":

    от този уж академик няма. Уникално злобен , дори мрази и себе си!!!

    Коментиран от #19

    13:25 03.09.2025

  • 15 Симо

    24 5 Отговор
    А нашите тиквеници опрекнаха службите,че проспали атаката:).Атака въобще не е имало- флайрадар излязоха със становище,че нямало смущения за този полет.

    13:26 03.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Макарон Бабоe бец

    17 2 Отговор
    На проcт нароg,проcти обяснения

    13:27 03.09.2025

  • 18 ЗАПОВЕД

    6 11 Отговор
    Всички на амбразурите!
    / полк. Митрофанова/

    13:30 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А дали ...

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас!":

    Може би коментарът Ви е за така наречения "академик" Н.Денков ....

    За Денков съм напълно съгласен, че е кръгла нула ... нищо, че е без шапка и със сако ...

    13:31 03.09.2025

  • 21 Артилерист

    25 5 Отговор
    Чудесно казано! Особено за "намесата" на Русия и насоката към "простотушната глупава публика". Браво г-н академик Иванов! Потвърждавате, че в България има обективни, интелигентни и смели хора, които не се плашат не само да кажат истината, но и да сложат нагаждачите и пропагандистите на мястото им.

    13:31 03.09.2025

  • 22 Браво на академика,супер точно и верно

    18 5 Отговор

    До коментар #3 от "Публиката по никакъв начин":

    МНОГО ТОЧНО И ВЯРНО КАЗВА АКАДЕМИКА! АКТИВНА АКЦИЯ НА ШАЙКАТА УПРАВЛЯВАЩА ГЕРБ ЗА ОПЛЮВАНЕ НА РУСИЯ И ОТКЛОНЯВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ОТ ПРОТЕСТА СРЕЩУ МЪРСУЛА ФОН. БРАВО МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР И РАЗКОСТВАНЕ НА ВОЕНОЛЮБИВАТА ФАШИСТКА ШАЙКА.

    13:32 03.09.2025

  • 23 Даааа

    18 3 Отговор
    Пропагандата на Запада вече е толкова смешна и нелепа. Чудя се само, как така има още толкова много хора, които не проумяват истинските намерения и желания на ЕС и НАТО. За продажните ни гнусни политици от всички партии няма да говорим И те да ясни. България вече официално е първа линия при ,, да не дава Бог" война. Нали знаете какво е това - военни действия, защита на Родината, ( това веднага ще бъде на първо място), което веднага предполага жива сила, веднага. Тази война, хора, не е наша. Сега, по мирно време, ни превземат и ни употребяват, както употребена е и Украйна. Протестите са нечути, хората ще скочат...

    13:32 03.09.2025

  • 24 Деди

    13 3 Отговор
    Браво на Академика (с главно "А") !!! Ясно и точно казано - без усукване, право в ЦЕЛТА, а не като нашите политически подлоги, барабар с Мин-преда!

    13:33 03.09.2025

  • 25 Наблюдател

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Публиката по никакъв начин":

    Смущение е имало. Урсула от самолета е видяла каква народна любов я чака на територията и... да кацна? , да не кацна? , да кацна? и накрая GPS сигнала се смутил.

    13:33 03.09.2025

  • 26 Гръч

    8 1 Отговор
    Толкова ли не разбрахте поредната тъпня сътворена от най върховния простак на държавата жреца на герб тулупа на всички времена,единствения по рода си безмозъчен примат Бойкооооо Борисоооуууввв

    13:33 03.09.2025

  • 27 Друг професор

    9 2 Отговор
    тиквените кьор фишеци за
    по богат живот при еврозоната
    представлява измама за простодушната глупава публика
    от тиквени избирзчи

    13:34 03.09.2025

  • 28 Абсолютно прав е

    11 4 Отговор
    Още в началото намирисваше на пр акция.
    Много изненадващо дойде шерифката и хоп, лепнаха ни пак петно.
    Никой в България не знаеше и не каза нищо, но в америка знаят даже и белите гащи на държавата.
    Мислят, че ние сме телета да им вярваме на лъжите.
    А тя просто дойде да си позакрепи изветрялия имидж.
    Айде, къш!

    13:34 03.09.2025

  • 29 Дааа

    1 7 Отговор
    Още един полит-хахо.

    Коментиран от #31

    13:37 03.09.2025

  • 30 12340

    7 1 Отговор
    Мисирката на "Файндшъл таймс" която пусна партенката,
    е новата Клеьр Стърлинг!

    13:39 03.09.2025

  • 31 Май ти

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дааа":

    си хахото.

    13:39 03.09.2025

  • 32 Ники

    6 0 Отговор
    В България доста хора искаха да направят тези заводи но не им разрешиха … 1000 работни места беше новина а когато нямаше работа … сега няма кой да работи има стотици фирми за внос на работна ръка всичко е ала бала

    13:42 03.09.2025

  • 33 Лъжец си ти Иванов

    0 4 Отговор
    ЛЪЖЕЕЕЕЦ!!! От разговорите става ясно, че GPS навигацията има проблем, самолета прави втори заход и каца, използвайки друга система за навигация - ILS! Че не е застрашен критично полета - не е! Че е застрашен макар и малко - ЗАСТРАШЕН е - това се случва непосредствено преди кацане! И за да не пиша много, да завърша - ДА, РУСИЯ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА, ЗАЩОТО Е ЕДНА ФАШИСТКА, МИЛИТАРИСТИЧНА ДЪРЖАВА - ако ще и задни салта да правите! И свиквайте вече с новите ви господари, да не питате къде се... гладните!!! :) :) :)

    Коментиран от #45

    13:42 03.09.2025

  • 34 Познавам лично

    4 0 Отговор
    господина.
    Беше ми преподавател в университета.
    Винаги ми беше интересно по време на неговите лекции.
    Мога да кажа за него, че е болезнено искрен човек.
    По-скоро би рискувал да го упрекнат, отколкото да премълчи истината.
    Респект на такива хора.
    А който не го познава, просто да си замълчи.

    13:43 03.09.2025

  • 35 Абсолютно прад

    5 0 Отговор
    Е човека
    И всякакви хобити с пагони послушковци подлоги и обикновенни дебили ореваха мисирянските медии

    13:44 03.09.2025

  • 36 УМНИЯ СИ Е УМЕН

    4 0 Отговор
    ЗАТАПИ И ИЗОБЛИЧИ ГИ С ЕДИН РЕД.НАИСТИНА НАД БЪЛГАРИЯ МИНАВАТ НЯКОЛКО МЕЖДУНАРОДНИ ВЪЗДУШНИ ТРАСЕТА С ХИИИЛЯДИ САМОЛЕТИ ЗА ДЕНЯ......И ТООООЧНО НА УРСУЛКА КАХЪРЕН.....

    13:44 03.09.2025

  • 37 точка по въпроса

    4 0 Отговор
    Flightradar24 заяви, че въпреки изявленията на Европейската комисия (ЕК) за повреди в самолета, превозващ ръководителя на ЕК, системите на самолета са регистрирали добър GPS сигнал през целия полет, а полетът е продължил само девет минути по-дълго от планираното.
    Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е продължил 1 час и 57 минути.
    Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане.

    13:46 03.09.2025

  • 38 Каунь

    6 0 Отговор
    Как се заглушава ГПС сигнал, без да засегне Румъния примерно или корабоплаването в Дунав и Ч.море, искам да знам??? И разследването на другарката фон дер лаен с Ковид ваксините докъде стигна. Абе ако се замислите тая е отговорна за повече смърт от Путин, а ние на червен килим я каним в Бг.

    13:46 03.09.2025

  • 39 Истината е,

    4 0 Отговор
    че човекът си казва истината, а тя не ви харесва.

    13:48 03.09.2025

  • 40 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Най после се появи и истински БЪЛГАРИН който да каже истината за гаврата с народа на продажниците по още по продажните чуждопоклонни медии за измисленият GPS проблем със самолета на фюрерката фон Лайен!

    13:48 03.09.2025

  • 41 Това са обикновени - елементар физични

    4 0 Отговор
    Това са обикновени - елементар физични явления !И Са част от Нормалността !

    Това че ограничения интелект на публиката ги възприема като нещо екстремно !

    Просто обяснява тяхното невежество !

    С Джипи ес и без джипи ес самолетите са летели !

    И ще продължават да летят !

    Това че компютъра ти се е развалил !

    Не е някаква сензация !

    Работата може да се свърши и без него !

    Така че !

    Патките се Оплитат в Собствените си Кълчища !

    Коментиран от #43

    13:49 03.09.2025

  • 42 Абсолютно!

    5 0 Отговор
    И аз се смях, ама много се смях. Как измислиха толкова елементарна ситуация, на която и дете от детската градина няма да повярва. Направо е обидно за колко глупави ни смятат. Лошото е, че има хора, които вярват на подобни фантасмагории. Освен това си представям в Русия как се смеят на тази хумореска. Направо ги чувам, толкова силно се смеят.

    13:50 03.09.2025

  • 43 А На Запада !

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Това са обикновени - елементар физични":

    А На Запада ! И нашите управляващи !

    Не може да се Вярва !

    Както и на Медиите !

    Които Ги Обслужват !

    13:50 03.09.2025

  • 44 на урсузула и е заглушено

    2 0 Отговор
    дознанието за ваксините друго не е

    13:52 03.09.2025

  • 45 Уфффф

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лъжец си ти Иванов":

    Я, ходи си лекувай нервите в Нареченски бани! Толкова ти е капацитетът, щом вярваш на подобни смешки. Все Русия ви е виновна за всичко, как пък веднъж не помислихте малко, но то си трябва да имаш с какво да мислиш! По всичко разбирам, че ти нямаш с какво.

    13:54 03.09.2025

  • 46 Урсула

    2 0 Отговор
    не дойде напразно.
    Сътвори скандал и тук. Искаше да стегне редиците на атлантиците, но я разнищиха бързо.
    Вярно е, че ЕС е най-цивилизованият проект в света, но ние дължим това, че пак говорим на български в България на Русия и въпреки интригите на “великите” империи.

    13:56 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове