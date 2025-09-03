Академик Петър Иванов пред ФАКТИ: Тази случка с GPS на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика

Какво стои зад информацията за „заглушения“ GPS на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България преди дни. Какво се крие зад „новината“, ако се излезе от полето на политическото говорене… Пред ФАКТИ говори демографът и PR специалист академик Петър Иванов.



- Академик Иванов, как гледате на цялата случка около „заглушения“ GPS на самолета на Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България?

- Смея се. Полетът е преминал нормално, кацането бе извършено нормално, но да ви кажа, че аз се занимавам и с PR – връзки с обществеността. Това е аналитична наука. Тя е създадена от племенник на съпругата на Зигмунд Фройд - Едуард Бернайс. Неговите книги са Библии по този въпрос. PR-ът като цяло може да бъде „бял“, „сив“ и „черен“. И в него има много интересни и всякакви номера за въздействие върху масите. В „сивия“ PR има препоръка, че ако искаш да си повдигнеш рейтинга, направи нещо, което засяга твоята сигурност. Защо? Защото масовата публика е много чувствителна към тази тема. Хората обичат тези, които са потърпевши. И по този начин може да се „осребри“ доста сериозна обществена реакция, ако мога така да се изразя. Особено при такива народи като нашия – при славянските народи. Има и други мнения по въпроса за славяните и дали сме такива, но това е друга тема. Та ние – славяните, обичаме тези, които са низвергнати, лошо третирани, защото ниe сме добри хора.



- Значи цялата случка и всичко това го отдавате просто на PR?

- Това нещо го знаят специалистите - иначе трябва да са големи идиоти. Говоря за хората на Урсула. Те направиха този номер, че уж GPS-ът на самолета е повреден, все едно е било опасно за пилотите. Задавам въпрос. Как така само самолетът на Урсула няма GPS, а в същото време други примерно 1000 самолета, които са прелитали над Българя, не са са оплакали, че нямат GPS връзка? А пилотите на Урсула даже и не са били насочени към друго летище, както би трябвало да бъде според протоколите за сигурност при въздухоплаването, ако има сериозен проблем.



- Какво друго ви направи впечатление…

- Ето и друго. Откъде накъде такава новина излиза и във „Файнейшъл таймс“ - финансов вестник в Ню Йорк!? Сега, когато е ясно, че това е измислена работа, защото няма никакви данни за застрашаване на полета, увреждане на GPS и някакви тежки последствия, нещата излизат наяве. И друго. Урсула никой не я иска в България, срещу нея има протести, а видите ли, тя изведнъж се превръща в някакъв герой, който с опасност за живота си идва в страната ни, за да прави нещо и да открие 1000 работни места. Нали така каза Бойко Борисов. Всичко това е толкова тъпо и смешно, че чак ми се струва, че излиза извън границите на текстове и събития, предназначени за разумни хора. Няма нищо опасно, няма никакво застрашаване на полета.



- Но беше намесена Русия…

- Това щях да кажа. Днес е много удобно да обвиниш руснаците. Руснаците това, руснаците онова… Руснаците, ако искат да ти направят нещо, ще го направят както трябва. Това отдавна е известно. Няма да блокират GPS връзката, а пилотите да кацнат без GPS без проблем. Каква е ползата от това. Просто всичко бе фантомен номер от „сивия“ PR. Не е от „черния“ PR , нещо съвсем жестоко, което да стресне широката публика. Тази акция в Пловдив, тази случка с gps на Урсула представлява измама за простодушната глупава публика. В PR има основно правило: „Когато те мразят, потърси съчувствие“.

