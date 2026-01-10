Икономиката надделява над морала в новия свят на Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европейски лидери като румънския президент Никушор Дан прекараха по-голямата част от 2025 г. в опити да разберат как да живеят с Доналд Тръмп. Или още по-лошо - без него, пише "Политико".

Откакто големият нарушител на международните норми се завърна в Белия дом през януари, той ясно показа колко малко всъщност го е грижа за Европа - някои от ключовите му служители са откровено враждебни. Президентът на САЩ намали финансовата и военната помощ за Украйна, удари Европейския съюз с мита и разкритикува неговите лидери като "слаби".

Сега администрацията му с е на мисия да се намеси в европейската демокрация, за да подкрепи "патриотичните" партии и да насочи политиката към антимигрантските цели на MAGA.

За лидери като умерения румънски президент дилемата винаги е доколко да приемат приоритетите на Тръмп - защото Европа все още се нуждае от Америка - и колко силно да се съпротивляват на враждебността му към центристките европейски ценности. Съществува ли все още истински съюз отвъд Атлантика?

"Светът се промени", заяви Дан. "Преминахме - в известен смисъл - от морален начин на правене на нещата към много прагматичен и икономически начин на правене на нещата".

Лидерите на ЕС разбират това и сега съсредоточават вниманието си върху разработването на практически стратегии за справяне с новата реалност на света на Тръмп, отбеляза той. Центристите ще трябва да вземат предвид съгласуваните усилия на американците да подкрепят своите популистки опоненти отдясно, докато Съединените щати се стремят да променят посоката на Европа.

Служители на администрацията, като вицепрезидента Джей Д. Ванс, осъдиха отменените избори в Румъния миналата година, а новата Стратегия за национална сигурност на Белия дом предполага, че САЩ ще се стремят да приспособят европейската политика към своята антимигрантска програма MAGA.

За Дан е "нормално" американските политици да изразяват мнението си. Но би било "проблем", ако САЩ се опитат да "повлияят" на политиката "недемократично" - например, като плащат на медиите в европейските страни, "както правят руснаците".

Слаби европейци

Отношенията с Америка са от решаващо значение за страна като Румъния, която - необичайно, остана отворена към Запада през четири десетилетия комунистическо управление. В източния край на ЕС и граничеща с Украйна, Румъния е дом на голяма база на НАТО - скоро ще бъде най-голямата в Европа - както и на американски обект за балистична противоракетна отбрана. Администрацията на Тръмп обаче обяви изтеглянето на 800 американски войници от Румъния, което предизвика безпокойство в Букурещ.

Дан твърди, че Европа и САЩ са естествени съюзници, защото споделят повече ценности от други региони на света. Той смята, че "правилното партньорство" ще бъде възможно - "в средносрочно бъдеще". Но засега "ние сме в известен смисъл в преходен период, в който трябва да се разбираме по-добре".

Откровената оценка на Дан разкрива мащаба на щетите, нанесени на трансатлантическия съюз тази година. Тръмп внесе опасност във всички аспекти на западния съюз - дори възстанови отношенията с руския владетел Владимир Путин. Понякога европейците не знаят как да реагират.

Вярва ли Дан, че Тръмп е бил прав, когато този месец заяви, че европейските лидери са "слаби"?

"Да", има "известна" истина в оценката на Тръмп, потвърди румънският президент.

"Европа може да бъде твърде бавна, за да взема решения. Например, бяха необходими месеци спорове и напрегната среща на върха в Брюксел миналата седмица, която приключи в 3.00 часа сутринта, за да се постигне съгласие за начин за финансиране на Украйна. Но - най-важното - дори един разединен ЕС в крайна сметка взе "важното решение", изтъкна той.

Това решение да се вземат назаем 90 милиарда евро от съвместния дълг на ЕС за затруднения Киев ще държи Украйна в борбата срещу Путин през следващите две години.

В очакване на мир

Според лидерите на ЕС, които подкрепят плана (Унгария, Словакия и Чехия няма да участват), това прави мирното споразумение по-вероятно, защото изпраща сигнал на Путин, че Украйна няма просто да се срине, ако чака достатъчно дълго.

Дан обаче смята, че краят на войната е далеч въпреки натиска на Тръмп за прекратяване на огъня.

"Аз съм по-скоро песимистичен, отколкото оптимистичен в краткосрочен план", отбеляза той. Страната на Путин изглежда не иска мир: "Те мислят, че мир след два, три месеца ще бъде по-добър за тях от мир сега. Така че ще се борят повече - защото имат известен малък напредък на терен".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на срещата на върха на Европейския съвет миналата седмица, че иска Тръмп да окаже по-голям натиск върху Путин да се съгласи на прекратяване на огъня. Съгласен ли е Дан? "Разбира се. Ние подкрепяме Украйна".

Но "изключително мощните" скорошни санкции на Тръмп срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" вече помагат, отчете той.

Дан приветства и ангажимента на Тръмп за мир и новата откритост на Америка за предоставяне на гаранции за сигурност в подкрепа на окончателното споразумение.

Ясно е, че Дан се надява Путин да не получи целия Донбас в Източна Украйна, но не иска да връзва ръцете на Зеленски. "Всеки вид мир, при който агресорът е възнаграден по някакъв начин, не е добър за Европа и за бъдещата сигурност на света", подчерта той. "Но решението за мира е изцяло на плещите на Украйна. Те страдат толкова много, така че не можем да ги виним за никое решение, което ще вземат".

Румъния играе ключова роля като оперативен център за прехвърляне на доставки към съседна Украйна. Със своето черноморско пристанище Констанца страната ще бъде жизненоважна за бъдещи мироопазващи операции. Украински войници се обучават в Румъния и тя вече работи с България и Турция за разминиране на Черно море, посочи Дан.

На този фон руски дронове нарушиха румънското въздушно пространство десетки пъти от началото на пълномащабната война, а наскоро село на границата с Украйна трябваше да бъде евакуирано, след като дронове подпалиха танкер, съдържащ газ. Дан омаловажи заплахата.

"Имахме няколко дрона. Сигурни сме, че не са били умишлено изпратени на наша територия", заяви той. "Опитваме се да кажем на нашите хора, че те изобщо не са в опасност". Въпреки това Румъния увеличава военните си разходи, за да възпре Русия.