Съдът пусна под домашен арест собственика на нелегалния хоспис в село Ягода

Съдът пусна под домашен арест собственика на нелегалния хоспис в село Ягода

10 Септември, 2025 14:41 645 8

Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние

Тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък и наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение, на 62-годишния В.Ж., сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.

В мотивите си за изменение на мярката, магистратите посочиха, че не са прецизирани две от обвиненията срещу Валентин Желев, след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Припомняме, че в началото на юни т.г. 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
  • 1 подкуп

    6 0 Отговор
    Срещу сто к. са го пуснали .

    14:44 10.09.2025

  • 2 мьрсуль

    3 1 Отговор
    Срещу 50 лв са го пуснали.
    Толкоз е тарифата и на границата.

    14:47 10.09.2025

  • 3 пери

    11 0 Отговор
    Чудно. Но нищо изненадващо. Здравето на престъпниците е по-важно от това на потърпевшите, според бг съда.

    14:51 10.09.2025

  • 4 Цвете

    10 0 Отговор
    КАК ПЪК ВСИЧКИ СЕ " РАЗБОЛЯВАТ " ПРЕДИ ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ ИЛИ ПО- КЪСНО????? ТОЗИ ТРЯБВА ДА ЛЕЖИ В ЗАТВОРА, ЗА ДА РАЗСЪЖДАВА, КАКВО Е ПРИЧИНИЛ НА ВЪЗРАСТНИТЕ. НЕ ГО ЖАЛЕТЕ ТОЗИ ХИТРЕЦ.

    15:04 10.09.2025

  • 5 Цвете

    7 0 Отговор
    

    15:05 10.09.2025

  • 6 Селянин

    7 0 Отговор
    Поредният пуснат. Как пускат все такива дето трябва да ги екзекутират на място....

    15:07 10.09.2025

  • 7 Как

    4 0 Отговор
    Трябва да го вкарат в хоспис , подобен на неговия.По-голямо наказание няма!

    15:21 10.09.2025

  • 8 Мотивите на съда

    4 0 Отговор
    Държахме го в ареста, докато роднините му съберат парите за тричленния състав.

    15:34 10.09.2025

