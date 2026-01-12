Жена загина, а мъж пострада при пожар в Плевенско

Жена на 71 г. е загинала, а мъж на 72 г. е пострадал при пожар в плевенското село Еница, съобщава Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
В неделя в 19,23 часа в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Плевен е получен сигнал за пожар в къща в плевенското село Еница.
Огънят е загасен с един пожарен автомобил. Жертва на пожара е 71-годишна жена, а 72-годишен мъж е с обгазяване и е откаран в болница.
Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства.
Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие.
1 КУКУ БЪЛГАРОВ ОФЧЕВ
09:04 12.01.2026
2 инцидент
09:22 12.01.2026