Жена загина, а мъж пострада при пожар в Плевенско

12 Януари, 2026 08:36 922 2

  • плевенско-
  • еница-
  • пожар

Сигнал за огъня е получен в неделя вечерта

Жена загина, а мъж пострада при пожар в Плевенско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена на 71 г. е загинала, а мъж на 72 г. е пострадал при пожар в плевенското село Еница, съобщава Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В неделя в 19,23 часа в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Плевен е получен сигнал за пожар в къща в плевенското село Еница.

Огънят е загасен с един пожарен автомобил. Жертва на пожара е 71-годишна жена, а 72-годишен мъж е с обгазяване и е откаран в болница.

Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства.

Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие.


  • 1 КУКУ БЪЛГАРОВ ОФЧЕВ

    1 1 Отговор
    87 СИГНАЛА А САМО 30 СПАС.ДЕЙНОСТИ ?
    МОЖЕ ДА ЛЪЖИТЕ И.БАЛАМОСВСТЕ СЯМО ЛАПНИ ШАРАНИТЕ РОБСКОТО ПЛЕМЕ БЪЛГАРИТЕ.

    09:04 12.01.2026

  • 2 инцидент

    0 0 Отговор
    само 56 . бяха по 200 на ден . пожара е опасен феномен . сигурно времето сега не позволява да има огън . в замръзнала гора огън не може да гори . средата на януари , после февруари и март и зимата свършва .

    09:22 12.01.2026

