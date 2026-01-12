Зафиров казал на Паргов защо е отишъл в кабинета на Делян Пеевски

„Изпълнителното бюро се избира от Националния съвет по предложение на председателя. Това е неговият екип. От времето на Георги Първанов като председател в Устава е въведен екипния принцип - да дадем право на председателя да си избере отбора, екипа, на когото залага да ръководи организацията“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Калоян Паргов - заместник-председател на БСП в оставка.

„И оставката на Изпълнителното бюро се подава от председателя пред Националния съвет. Разбира се, на това заседание бяха обсъдени две опции. Първата опция - председателят подава оставка - Бюрото, екипът му остава. Втората опция - Бюрото подава оставка, председателят остава, защото той е избран от Конгреса и неговата оставка и отговорност се носи пред Конгреса, което ще се случи на 7 февруари“, заяви той.

„Винаги преди избори, вместо да се готвим за избори, мислим за вътрешно партийни битки“, отбеляза Паргов.

Според него Атанас Зафиров трябва сам за себе си да прецени как ще отиде на предстоящия Конгрес. Ще има точка, по която ще се решава дали да се прекрати предсрочно неговия мандат.

По думите му отговорността за участието в управлението ще се понесе на предсрочните избори и от резултата, който се очаква, и призна, че има електорален спад.

Катерене по гърбовете

„Аз считам, че това управление прекали. Прекали с това катерене по гърбовете, включително и на БСП, вместо решенията да се вземат от Съвета за съвместно управление и там да се обявяват. А не да се надпреварваме. В това отношение БСП беше най-толерантната и най-нормалната в коалиционен формат партия - така, както трябва да се държи една партия. За разлика от другите партньори. Включително от подкрепящия, включително и от мандатоносителя“, коментира Калоян Паргов.

На въпрос доколко Делян Пеевски е имал влияние върху партията, той отговори:

„Единственото нещо, от което бяхме зависими, беше нашето огромно желание, да покажем, че БСП е нужна партия, че БСП може да влияе на политическите решения и може да наложи част от програмата си в дневния ред на правителството и на парламента. Което се случи на 36%, като отчетохме, че от 100 точки предизборна програма 36 вече сме започнали и част от тях вече сме решили“.

„Един от компромисите, които направихме, беше с еврозоната. Защото ИТН и ГЕРБ настояваха за еврозоната. Ние настоявахме по темата Украйна, по темата реактори. Знаете, че не малко решения спряхме и променихме“, отбеляза Паргов.

Той заяви, че не е останал притеснен от снимката, на която Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски, но го е притеснило това, че Зафиров не е дал обяснение навреме на обществото.

На самия Калоян Паргов е казал, че „и на Борисов, и на Пеевски, и на Тошко Йорданов, е поставил условието, че ако във втория бюджет не се е намери начин - това, което имаше в първия, заложено като социален пакет, да остане, ние трябва да напуснем, защото няма смисъл да оставаме в това управление“. А час по-късно след разговора Пеевски е казал, че държи да остане социалния пакет.

Той разказа още, че преди Нова година е провел среща с представители на Gen Z поколението и ги е попитал защо не са издигнали плакати срещу БСП, а те отговорили: „Това не е срещу вас, баба ми е от вашата партия“.

На въпрос, ако президентът Румен Радев излезе със собствен политически проект - дали ще бъде евентуално партньор на БСП, с когото те биха влезли в общото управление, или конкурент, който ще ерозира партията, Калоян Паргов отговори:

„Румен Радев е президентът, когато БСП наложи от 2016 година насам. През 2016 БСП го откри, разви, направи цялата му кампания. През 2021 година беше в основата на Инициативния му комитет, тъй като такава беше и втория път формулата“, посочи Паргов и допълни „Партньор със сигурност, защото това е нашият президент. Няма как да се отречем от него“.

„Той, ако има формация, ще имаме допирни точки. Нормално е невинаги да сме на едно мнение. Това не значи, че сме скарани и че не си говорим“, отбеляза още зам.-председателят на БСП в оставка.

По думите му БСП иска бързи избори, за да се развърже политическия възел и да се види каква е перспективата. Той посочи още, че всички ще върнат мандата на президента, както и че промени в Изборния кодекс трябва да има.