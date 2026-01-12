Автомобил се вряза в спирка в Русе

Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът се е случил в ранните часове на ул. “Борисова“. Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка, съобщи бТВ.
При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.
За щастие, при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.
Причините за инцидента се изясняват.
