Автомобил се вряза в спирка в Русе

Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът се е случил в ранните часове на ул. “Борисова“. Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка, съобщи бТВ.

При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.

За щастие, при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.

Причините за инцидента се изясняват.