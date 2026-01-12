Новини
Автомобил се вряза в спирка в Русе

12 Януари, 2026 09:12 623 2

Колата е отнесла и автомат за кафе

Автомобил се вряза в спирка в Русе - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с павилион на спирка е станала тази нощ в Русе. Инцидентът се е случил в ранните часове на ул. “Борисова“. Лек автомобил е изгубил управление и се е врязал в автобусна спирка, съобщи бТВ.

При удара колата е отнесла павилиона, изкъртила е стълба с табелата и кафе машината.

За щастие, при произшествието няма пострадали хора. От автомобила също няма ранени.

Причините за инцидента се изясняват.


Русе / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 доста интересен случай

    2 0 Отговор
    няма и много щети . сигурно е бързал . не е могъл да спре преди сблъсъка .

    09:27 12.01.2026

  • 2 Защо

    1 0 Отговор
    Пенчо и 7 разбойника много добре почистиха улиците и тротоарите,че и децата спряха да не са на училище - температурата е -5 градуса -големи управници - ха ха

    09:45 12.01.2026

