Шофьорите да внимават за черен лед

Шофьорите да внимават за черен лед

12 Януари, 2026 08:20 706 10

  • шофьори-
  • черен лед-
  • зимна обстановка

Зимната подготовка на автомобила остава ключова за безопасното придвижване

Шофьорите да внимават за черен лед - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обилните снеговалежи, заледените пътища и тротоари през последната седмица създадоха редица затруднения на много места в страната. Зимната подготовка на автомобила остава ключова за безопасното придвижване, особено при ниски температури и планински условия, съобщава БНТ.

На прохода Предел тази сутрин температурата е около минус 9 градуса. Пътят е проходим при зимни условия, без въведени ограничения за леки и тежкотоварни автомобили. Пътната настилка е почистена до асфалт, но заради ниските температури и силния вятър съществува риск от образуване на т.нар. "черен лед", предупреждават експерти.

Автоекспертът Георги Бързаков от Асоциацията на квалифицираните автомобилисти в България подчерта, че подготовката на автомобила е решаваща при пътуване през планинските проходи.

"Задължително е автомобилът да бъде оборудван със зимни гуми с добър грайфер. Трябва да се провери нивото и качеството на антифриза, както и състоянието на чистачките, които осигуряват добра видимост при снеговалеж", посочи той.

Сред най-честите пропуски на шофьорите са недостатъчната дистанция, рисковите изпреварвания и пътуването с почти празен резервоар.

"При зимни условия е важно да се кара по-бавно, с по-голяма дистанция и винаги с достатъчно гориво, тъй като не е изключено да се попадне в задръстване или да се наложи изчакване на помощ", допълни експертът.

При евентуална авария в условия на силен студ, особено при температури около минус 10 градуса, препоръката е двигателят да остане включен, за да се поддържа топлина в купето до пристигането на помощ.

Особено опасен при зимно време е "черният лед" – тънък, почти невидим слой замръзнала влага върху асфалта. Той се образува най-често при температури около и под нулата, на мостове, надлези и усойни участъци. Един от признаците за навлизане в зона с "черен лед" е спирането на водните пръски от гумите на автомобила отпред.

"При съмнение за черен лед водачите трябва да увеличат дистанцията поне двойно, тъй като спирачният път може да се увеличи над два пъти в сравнение с мокра настилка", обясни Бързаков.

Той препоръча плавно натискане на спирачките при автомобили с ABS и избягване на използването на автопилот, тъй като това може да доведе до загуба на контрол.

От пътноподдържащите фирми и Областното пътно управление уверяват, че пътят през прохода Предел се обработва превантивно, за да се намали рискът от заледяване. Въпреки това, шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, тъй като във високите части на Пирин и другите планини температурите достигат до минус 15 градуса.

Експертите напомнят, че дори при добре почистени пътища зимните условия изискват повишено внимание, за да се стигне безопасно от точка А до точка Б.


България
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    5 0 Отговор
    За черния лед няма ли решение? Май едно време се ръсеше луга- смес от сол и пясък, която пречеше на леда да се образува и подпомагаше сцеплението. Вярно, еколозите ореваха да се спре ползването й, не че сол и пясък са вид замърсители. Сега заради неизползването на сол цяла Западна Европа е в хаос и в нета има бая видеа на въртящи се в леда автомобили.

    08:30 12.01.2026

  • 2 Иронично

    10 0 Отговор
    Той пък белия лед е тъй по- хуманен, паднеш пък ти стане хубаво и приятно на душата….

    08:31 12.01.2026

  • 3 Вече има и

    11 0 Отговор
    розов лед, за тия от Гей–зет поколението.

    08:41 12.01.2026

  • 4 ССС

    7 0 Отговор
    Експерте, а да кажеш нещо за мръсните пътища, мърсотията по немитите пътища образува един хлъзгав лигоч, по-опасен и от черния лед който си измисляш.

    08:45 12.01.2026

  • 5 Деций

    3 0 Отговор
    Да минават и да обработват трасетата,на фона на парите които прегъват за пътно поддържане няма извинение за пропуски.Пътя ако е на асфалт трябва да е мокър ,а не заледен.На леда каквото и зимни гуми да имаш ако не са с шипове файда никаква.

    08:48 12.01.2026

  • 6 Ми значи не си вършат работата

    4 0 Отговор
    Липсва ЛУГА.

    08:52 12.01.2026

  • 7 Черен лед?

    1 0 Отговор
    Сефте чувам за черен лед? Във всички български речници е познат единствено като "лѧдъ," миисирки черни!

    Коментиран от #9

    09:02 12.01.2026

  • 8 кой му дреме

    1 0 Отговор
    туй като черната пантера от шумен
    или червения пират

    09:25 12.01.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Черен лед?":

    Не се връзвай как го наричат. Говорят за тънък слой лед на пътя, който не се вижда, а е много по-хлъзгав от леда със сняг отгоре. Но това нещо солта си го топи лесно, а пясъкът в лугата дава достатъчно сцепление да не се усети грам. Проблемът е, че лугата струва пари, трябва да се разнася и ръси, т.е. иска допълнително техника и работници. А и еколозите са обявили, че е вредна, защото в града предизвиквала прах от пясъка, солта щипела лапите на кучетата(Да, в Германия заради кучетата е забранено да се ръси със сол по тротоари. Не е шега грам.). Сега и извън града къде си видял наръсено? Тази зима аз пътувах бая в снега, но никъде не видях луга и на няколко пъти колата включи системи срещу приплъзване. Почистен от сняг път, но ледът останал, защото е минал само снегорин. В София не ми се говори за вътрешните улици какво е с леда.

    09:25 12.01.2026

  • 10 1488

    1 0 Отговор
    кой не скача е червен

    09:25 12.01.2026

