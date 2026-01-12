Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле

Заради ниските температури в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден, а всички общински паркинги ще бъдат безплатни.



Има и селища без ток. Авария спря тока в няколко населени места в област Монтана тази нощ. Без електричество останаха и част от домакинствата в квартал “Кошарник” в Монтана.

Според информация от сайта на ЕРМ-Запад, вероятно се касае за проблем в далекопровод или основно електроразпределително съоръжение. Засегнати са Горна и Долна Вереница, Монтана, Винище и Горно Церовене.

Времето ще бъде много студено - около минус 14-15 градуса и ще има силен леден вятър. Има рисковете от измръзване и заледявания.