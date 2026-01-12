Новини
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле

12 Януари, 2026 07:32 443 8

Времето ще бъде много студено - около минус 14-15 градуса и ще има силен леден вятър

Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради ниските температури в общините Русе, Иваново и Сливо поле ще бъде неучебен ден, а всички общински паркинги ще бъдат безплатни.

Има и селища без ток. Авария спря тока в няколко населени места в област Монтана тази нощ. Без електричество останаха и част от домакинствата в квартал “Кошарник” в Монтана.

Според информация от сайта на ЕРМ-Запад, вероятно се касае за проблем в далекопровод или основно електроразпределително съоръжение. Засегнати са Горна и Долна Вереница, Монтана, Винище и Горно Церовене.

Времето ще бъде много студено - около минус 14-15 градуса и ще има силен леден вятър. Има рисковете от измръзване и заледявания.


  • 6 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Всичко се точи по план! Грепната ваканция ще бъде съчетана с междусрочната и младите диванета от няколко области ще се съберат заедно при бабите си на село да борят грипа по нощите с шведска водка и вино! По празниците са унищожили около 15 бутилки само Абсолют, без останалия аперитив! Сигурно се и дрогират!

    07:49 12.01.2026

