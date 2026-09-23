Харви Уайнстийн бе осъден на 15 г. затвор за сексуално престъпление

Филмовият магнат Харви Уайнстийн беше осъден на 15 години затвор за тежко сексуално престъпление, съобщи АП. Присъдата се превърна в поредната знакова равносметка за движението #АзСъщо (#MeToo).

Произнасянето на наказанието на Уайнстийн за сексуално насилие над бившата телевизионна асистентка Мириам Хейли e напът да сложи край на съдебната одисея, продължила повече от шест години, след като присъдата му от 2020 г. беше отменена. Съдебното жури го призна за виновен отново на повторния процес миналата година.

Някога сред най-влиятелните фигури в развлекателната индустрия, Уайнстийн беше носител на „Оскар“ и продуцент, чиито хитове включваха продукциите „Влюбеният Шекспир“, „Криминале“ и „Шоколад“. Неговото падение обаче дойде бързо, след като обвиненията в сексуално насилие през 2017 г. дадоха началото на движението #АзСъщо.

През 2024 г. най-висшата съдебна инстанция в Ню Йорк отмени присъдата на Уайнстийн от 2020 г. и разпореди нов процес, решавайки, че правата на Уайнстийн са били нарушени от показанията на други жени, чиито обвинения не са били част от конкретното дело, припомня АП.

Седемдесет и четири годишният Уайнстийн можеше да получи присъда до 25 години затвор за сексуалното насилие над Хейли, извършено в неговия апартамент в Манхатън през 2006 г. Той вече излежа повече от шест години, докато делото преминаваше отново и отново през различни съдебни процедури. Хейли даде своите показания за нападението на двата процеса и говори отново в съда днес, непосредствено преди Уайнстийн да чуе присъдата си.

„Преживяното сексуално насилие от страна на Харви Уайнстийн съсипа живота ми и разруши усещането ми за сигурност - белег, който може би никога няма да изчезне. Решението да проговоря ще ме кара да се оглеждам през рамо още дълги години“, каза Хейли. „За мен това е доживотна присъда“.

„Бях допълнително съкрушена в борбата си да му потърся отговорност. Вината за всичко това е изцяло негова“, допълни тя, като каза, че многократно е мислила да се откаже от търсенето на правосъдие.

Минути по-късно Уайнстийн се извини в съдебната зала на хората, които може да е наранил. „Изпитвам разкаяние за болката на Мириам Хейли, но трябва отново да заявя своята невинност“, каза той на съдията, докато седеше в инвалидна количка.

Първоначално продуцентът беше осъден на 23 години затвор, след като съдебно жури го призна за виновен за нападение над Хейли и за изнасилване на актрисата Джесика Ман през 2013 г., припомня АП.

Най-висшият съд в Ню Йорк обаче отмени тези осъдителни присъди през 2024 г., решавайки, че правата на Уайнстийн са били нарушени от показанията на други жени, чиито обвинения не са били част от това дело.

Изправен пред съда за втори път миналата година, Уайнстийн отново бе признат за виновен в сексуално престъпление от първа степен за нападението над Хейли, която е известна и под името Мими Хейли.

С частично решение съдебното жури го оправда по обвинението, че е принудил със сила към орален секс друга жена – Кая Сокола, и не постигна единодушие по обвинението в изнасилване, заведено от Ман.

След като поредният повторен процес през май приключи без присъда поради липса на единодушие сред заседателите, прокурорите в Манхатън оттеглиха обвинението в изнасилване. Те се отказаха от воденето на четвърто дело, тъй като Ман заяви, че няма сили да свидетелства отново. Това решение разчисти пътя за финалното произнасяне на присъдата на Уайнстийн.

Прокуратурата в Манхатън поиска 20 години затвор - наказание, което би го оставило зад решетките поне до края на неговите 80 години.

Уайнстийн е с влошено здраве и е влизал в болница шест пъти от 2025 г. насам, като в същото време се бори с рак на кръвта, проблеми със сърцето и с бъбреците. От няколко години той вече използва инвалидна количка.

Уайнстийн отрича да е изнасилвал или насилвал сексуално когото и да било. След като присъдата му бъде произнесена, той може да я обжалва.

„Ще бъде доказано, че съм невинен. Обещавам ви го“, каза Уайнстийн пред „Холивуд рипортър“ в интервю от затвора през март.

Уайнстийн също така очаква преразглеждане на присъдата си по отделно дело за изнасилване в Лос Анджелис. Апелативният съд в Калифорния потвърди осъдителната присъда от 2022 г., но отмени първоначалното му наказание от 16 години затвор, тъй като съдията бе взел предвид неговите присъди в Ню Йорк, които по-късно бяха отменени, като утежняващо вината обстоятелство.

Четиридесет и девет годишната Хейли е бивш продуцент в развлекателната индустрия, която в момента работи в рекламата. Родена във Финландия и израснала в Швеция, тя каза, че се е запознала с Уайнстийн чрез общ познат и е работила за кратко като асистент-продукция в продуцираното от него риалити състезание Project Runway.

Хейли разказва, че е приела поканата да посети апартамента на Уайнстийн в Манхатън, тъй като би било странно да откаже, след като на следващия ден е трябвало да лети за Лос Анджелис на разноски на неговата компания, за да присъства на филмова премиера.

След като тя и Уайнстийн разговаряли за кратко на дивана в хола му, той се нахвърлил да я целува, свидетелства тя. Хейли допълва, че е скочила и го е отблъснала, но той я хванал, избутал я насила в една от спалните и я изнасилил, пренебрегвайки умолителните ѝ молби да спре.

Тя си спомня, че след предполагаемото насилие - или при последващ случай, в който по думите ѝ е имала нежелан, но без принуда секс с него - Уайнстийн я попитал: „Не мислиш ли, че сега сме много по-близки?“ След тази втора среща тя ясно си спомня какво му е казала: „Знаеш, че не можеш да продължаваш така“, отбелязва АП.