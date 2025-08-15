Трето дело за 2025 г. и десетки милиони долари дългове за Харви Уайнстийн

Правният процес на Харви Уайнстийн е натоварен с милионни разходи, като източници разкриват, че бившият продуцент вече е натрупал разходи за защита в размер на десетки милиони долари. В момента Уайнстийн, който излежава присъда в затвора, преглежда стари договори, за да установи дали има право на финансови компенсации.

През август той подаде иск срещу бившите си партньори по време на сътрудничеството им в Бродуейския мюзикъл „Finding Neverland“, в който твърди, че му се дължат 2.3 милиона долара. Искът беше подаден в Върховния съд на щата Ню Йорк и в него Уайнстийн твърди, че в споразуменията със съпродуцентите му е било уговорено той да получава седмична сума от 5 750 долара и 27,5% от нетната печалба, но това споразумение никога не е било окончателно подписано.

Източник разкрива, че бившият холивудски магнат е натрупал правни разходи, които значително надхвърлят десетките милиони долари. „Той има нужда от парите“, допълва източникът.

Това не е единственият правен проблем на Уайнстийн. Според прокуратурата на Ню Йорк той се готви за трети съдебен процес, този път по обвинение в изнасилване от 2013 г. От момента на своето осъждане за сексуално насилие срещу една жена в Ню Йорк, той все още обжалва осъждане от 2022 г. за сексуално нападение в Лос Анджелис, където беше осъден на 16 години затвор. Той категорично отрича обвиненията срещу себе си.

Процесът с мюзикъла „Finding Neverland“ се базира на адаптация на филма на Уайнстийн „Finding Neverland“, който разказва историята на създателя на „Петър Пан“ и в който участват Джони Деп и Кейт Уинслет. Мюзикълът бе представен на Бродуей в продължение на 17 месеца, след което последва национално турне.

Същевременно, адвокатът на Харви Уайнстийн, Робърт Хантман, се е срещнал с клиента си миналия понеделник, като Уайнстийн заявил, че „по време на престоя си в затвора е имал време да прегледа старите си договори и осъзнал, че съпродуцентите му дължат тези пари“.

Твърденията в съда сочат, че филмовия продуцент продължава да притежава половин дял от шоуто и че партньорите му са присвоили за себе си неразрешено плащане, което той оценява на 4.6 милиона долара, като твърди, че му се дължат 2.3 милиона долара.

Ответниците по делото, NETworks Presentations и National Artists Management Company, все още не са коментирали ситуацията.