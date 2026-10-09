Новолунието във Везни на 10 октомври завихря бури - бъдете смирени

Новолунието във Везни ще настъпи на 10 октомври 2026 г. в 18:51 часа българско време. Астрологичната прогноза на Азарей представя периода като възможност за преоценка на връзките, деловите партньорства и начина, по който хората търсят баланс в живота си. Астрологичните календари също посочват новолуние във Везни на същата дата.

Според Азарей ретроградната Венера, която в астрологията управлява Везни, ще насочи вниманието към отношенията и тяхната стойност. Периодът е описан като време за „голяма ревизия“, а темпото се очаква да бъде по-бавно заради ретроградното движение на няколко планети. Меркурий ще се присъедини към тях след 24 октомври.

„Смирението, почивката и вътрешният анализ“ помагат бурите да бъдат посрещнати по-спокойно, пише Азарей.

В прогнозата се препоръчват повече тишина, почивка и самонаблюдение, вместо прибързани решения. Акцентът е поставен върху баланса, хармонията и честността във взаимоотношенията. Според Азарей през следващия лунен месец хората ще търсят съмишленици и партньори, но ще трябва и да се погрижат за вече съществуващите връзки.

Кои зодии са поставени във фокус

Новолунието е определено като благоприятно за Везни, Водолей и Близнаци. Напрежение според прогнозата може да усетят представителите на Козирог, Овен и Рак.

Като подходящи теми за размисъл са посочени бизнесът и деловите партньорства, бракът, изкуствата, свързани с красота и изящество, както и любовта. Азарей препоръчва желанията да бъдат записани на бял празен лист по време на новолунието или до осем часа след него.

Посланието на прогнозата е свързано с по-голяма равновесност в мисленето и с усилия за по-искрено, обичливо и съзидателно общуване. „Вселената очаква и вашите усилия“, завършва Азарей.

Източник: marica.bg